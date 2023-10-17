Ратчабури можно по праву считать одной из самых живописных провинций Таиланда. Однодневное путешествие на запад страны подарит вам необычайные эмоции и яркие воспоминания. Вы познакомитесь с альпаками и увидите крыс размером с кабана, побываете в пещере с подземной рекой, окунётесь в горячий источник в джунглях и станете свидетелями необычного природного явления.

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Описание

Что вас ожидает

Вы побываете в живописном высокогорном крае, где пасутся альпаки и викуньи, а также живут самые большие в мире крысы размером с кабана. Вы узнаете, как возник Альпака Парк и каких ещё экзотических животных можно в нём встретить.

Чтобы продлить эмоции от общения с животными, отправитесь на ферму прекрасных орхидей, где собрано более 100 различных видов и сортов.

Зайдёте в кофейню на острове Пасхи и пообедаете в итальянском ресторане на швейцарских альпийских лугах.

Заглянете в самую красивую сталактитовую пещеру Таиланда с десятью залами и световой подсветкой. Сталактиты в форме диковинных существ и героев мультфильмов, маленькие летучие мышки и 300 метров пути приведут в восторг не только детей, но и взрослых любого возраста!

Искупаетесь в горячих минеральных природных источниках, узнаете об их целебных свойствах и посетите 9-уровневый водопад на границе с Бирмой.

Затем вас ждёт встреча с величественными храмами, гигантскими статуями Ганеши и Богини Милосердия в джунглях.

А в завершении программы, уже вечером, вы увидите необычное природное явление — в течение 1 часа будет происходить вылет огромного роя миллионов летучих мышей из пещеры страха.

Подробная программа

07:00 — Выезд от точки сбора.

08:00 — Остановка на завтрак (берём с собой из отеля).

09:00 — Водная пещера Ратчабури с рекой внутри.

11:00 — Сказочная пещера Кхао Бин — пожалуй, самая красивая в Королевстве!

12:00 — Альпака Парк — уголок Южной Америки в Таиланде.

14:00 — Обед.

15:00 — Водопад на границе с Бирмой.

16:00 — Термальные оздоровительные минеральные бассейны с горячей водой в джунглях.

17:00 — Кофейня с острова Пасхи.

18:30 — Стокилометровый рой летучих мышей в живописном каньоне.

21:00 — Окончание экскурсии (на окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля).

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а оставшуюся часть — не менее, чем за 24 часа до экскурсии организатору банковским переводом или наличными (наш курьер приедет к вам). После оплаты вы получите ваучер. Оплата невозвратная.