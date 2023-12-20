Мини-группа
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
«Заглянете в сталактитовую пещеру с десятью залами и световой подсветкой»
Расписание: во вторник в 07:00
30 сен в 07:00
7 окт в 07:00
$110 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Затерянный мир - пещеры и водопады
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
16 000 ฿ за человека
Индивидуальная
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
Погрузитесь в тайскую сказку: пещеры, альпаки и водопады. Уникальная экскурсия с атмосферой Швейцарии и Южной Америки
Начало: У вашего отеля
«Пещера Кхао Бин — одна из самых впечатляющих в Таиланде»
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
от $449 за человека
- ААлександр20 декабря 2023Спасибо за прекрасный день! Мы с мужем и 8летним сыном получили удовольствие от экскурсии!
- ООльга6 декабря 2023Всем рекомендую данную экскурсию. Все было организовано и продуманно. Очень интересно и разнообразно. Природа шикарная. Животные милые. Обед вкусный.
Отдельная благодарность экскурсоводу Людмиле.
