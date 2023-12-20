Мои заказы

Экскурсии по пещерам Бангкока

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Бангкоке, цены от $110. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
На машине
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
«Заглянете в сталактитовую пещеру с десятью залами и световой подсветкой»
Расписание: во вторник в 07:00
30 сен в 07:00
7 окт в 07:00
$110 за человека
Затерянный мир - пещеры и водопады
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Затерянный мир - пещеры и водопады
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
16 000 ฿ за человека
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
На машине
7 часов
Индивидуальная
Тайская сказка: водопады, пещеры, альпаки
Погрузитесь в тайскую сказку: пещеры, альпаки и водопады. Уникальная экскурсия с атмосферой Швейцарии и Южной Америки
Начало: У вашего отеля
«Пещера Кхао Бин — одна из самых впечатляющих в Таиланде»
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
от $449 за человека

