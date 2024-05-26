1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
«Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
«В стоимость входит: транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Toyota или минивэне, услуги профессионального русского гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
Мини-группа
8 часов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
«Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе на 12 мест»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты и сборы, сытный и вкусный обед»
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
«По запросу за отдельную плату можем поехать на минивэне или 7-местном кроссовере»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 мая 2024Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
- ККристина1 мая 2024Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
- ААртём20 апреля 2024Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
- ССергей14 апреля 2024Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
- ООльга10 апреля 2024Поездка была очень насыщенной и разнообразной, при этом мы, на удивление, не устали. Все четко и заботливо организовано - хороший
- ЛЛюбовь9 апреля 2024Нашим гидом в экскурсии "Многоликий Тайланд" был Фёдор. Отличная программа, достаточно насыщенная, но на каждом объекте было много времени на отдых. Всё было хорошо организовано, нам понравилось.
- RRodion7 апреля 2024Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
- ММарина5 апреля 2024Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная
- AAnna26 марта 2024С Ольгой мы съездили на экскурсию в Аюттайю. Все было прекрасно организовано, мы были с трехлетним ребенком - Ольга предоставила нам
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На микроавтобусе»
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