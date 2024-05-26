Экскурсии на микроавтобусе в Бангкоке с гидом по низким ценам

Найдено 5 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
«Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Многоликий Таиланд - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
«В стоимость входит: транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Toyota или минивэне, услуги профессионального русского гида, все входные билеты и специальные сборы, вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
«Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе на 12 мест»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты и сборы, сытный и вкусный обед»
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
«По запросу за отдельную плату можем поехать на минивэне или 7-местном кроссовере»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
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    которыми находилась в постоянном конфликте. На данный момент сохранились полуразрушенные а так же действующие кремовые комплексы. Один раз увидеть точно стоит . В Бангкоке нас забрал гид русскоговорящий, далее в пути к нам присоединился тайский гид,который очень мило на забавном русском языке собственно и вёл экскурсию (в Тайланде право на лицензию имеют только местные,мы так поняли). В конце у нас был довольно вкусный поздний тайский обед Из минусов - было очень очень жарко, практически хаммам,поэтому надевайте всё максимально впитывающее,закрывайте плечи,голову и запасайтесь водой и не забудьте внешнюю подзарядку для вашего телефона или камер. Снимать действительно есть что.

  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
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    столицы. Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все предложения на этой платформе и остановилась на программе, которая предлагает Ольга. И не удивительно, что программа от этого гида показалась самой интересной, во время экскурсии мы узнали что Ольга прожила в Аюттае год, знает все достопримечательности и хорошо ориентируется в городе. Ольга очень клиентоориентированный гид, которая слышит все пожелания заказчика. Хочется выпить чашку кофе по дороге, ок, остановимся на кофе-брейк, жарко и хочется перевести дух в прохладе, Ольга предложит остановиться в кафе с видом на один из храмов и порекомендует, что из предлагаемых блюд стоит попробовать. Спасибо, Ольга, тебе большое за экскурсию. В следующую нашу поездку в Бангкок продолжим наше знакомство и обязательно поедем с тобой на экскурсию "Невероятные окрестности Бангкока"

    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию
  • К
    Кристина
    1 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
  • А
    Артём
    20 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
  • С
    Сергей
    14 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
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    узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение. Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны. Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Поездка была очень насыщенной и разнообразной, при этом мы, на удивление, не устали. Все четко и заботливо организовано - хороший
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    транспорт, остановки, локации, тайминг. Действительно, как и обещали, очень яркая и запоминающаяся экскурсия, щедрая на информацию и впечатления. Рекомендую этого организатора и маршрут.

  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Нашим гидом в экскурсии "Многоликий Тайланд" был Фёдор. Отличная программа, достаточно насыщенная, но на каждом объекте было много времени на отдых. Всё было хорошо организовано, нам понравилось.
  • R
    Rodion
    7 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе
    Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная
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    и энергичная девушка, которая достаточно давно проживает в Тайланде и рассказывает легко и увлекательно! Не смотря на жару, посетили практически все локации Аюттхая. А индивидуальный трансфер от отеля и обратно вообще сказка! Бонусом Оля показала ночную жизнь Бангкока, сходив совместно в пару очень классных баров! Теперь Бангкок в моем сердце навсегда! ❤️

    Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару
  • A
    Anna
    26 марта 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    С Ольгой мы съездили на экскурсию в Аюттайю. Все было прекрасно организовано, мы были с трехлетним ребенком - Ольга предоставила нам
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    детское кресло и даже принесла игрушек поиграть в машине. Экскурсия была очень информативной и интересной, обязательно вернемся к Ольге в следующие приезды в Тайланд.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Знакомство с Бангкоком в мини-группе
  2. Многоликий Таиланд - в мини-группе
  3. В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
  4. Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
  5. Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 390. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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