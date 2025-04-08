Евгения

Безумно интересная экскурсия!!!

Марина не просто ГИД, она человек влюбленный и живущий в Бангкоке уже пол жизни❤️

Экскурсии это её хобби от души, а когда человек что то делает с душой это не может быть не прекрасным 💫

Мы провели увлекательный день!

А потом бонусом муж Марины нам показал самый лучший массажный салон!

Огромное спасибо за впечатление🙏🏻