Погрузитесь в атмосферу древнего Бангкока на индивидуальной экскурсии "Злачный Бангкок: блеск и нищета куртизанок Сиама 18+".
Вас ждёт путешествие по Путю Дракона, закоулкам бывшего Квартала Красных фонарей и старинным борделям.
Вас ждёт путешествие по Путю Дракона, закоулкам бывшего Квартала Красных фонарей и старинным борделям.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история Бангкока
- 👥 Индивидуальный подход
- 🏛 Посещение старинных храмов
- 📸 Фотосессия в исторических местах
- 🍽 Аутентичный ланч включён
Что можно увидеть
- Путь Дракона
- Квартал Красных фонарей
- Самый шикарный бордель
- Старинная столовая
- Два интересных храма
- Базар
- Дом с привидениями
Описание экскурсии
- Путь Дракона — так этнические китайцы называют улицу, с которой мы начнём погружение в злачный Бангкок
- Закоулки Бангкока, которые когда-то были местным кварталом красных фонарей. Внедримся в узкие переулки и пройдём между домами, квартирами и лавками, где «продавалась любовь». С нашей помошью вы живо представите всё — и их внутреннее убранство, и внешний вид дам (или «злых цветов», как называли их в те времена)
- Самый шикарный бордель столицы (можно сделать очаровательную селфи-фотосессию за 5 минут)
- Старинная столовая для бродяг и нищих
- Два интересных храма с невероятной историей (я расскажу, почему здесь стоит просить у Будды именно любви)
- Целительные напитки по древним рецептам: выпьем их прямо на ходу, как это делают местные
- Шокирующий отель «на час», от которого идёт мороз по коже
- Щекотливые факты из древней жизни города, неизвестные даже многим тайцам
- Базар с историей более 2 веков: прогуляемся и пофотографируем
- Дом с привидениями, которому уже больше 300 лет! Жители советуют не плутать здесь после захода солнца — мы не будем пренебрегать этим правилом:)
- А в завершение посетим густонаселенный многоэтажный район — с привычным бытом тайцев и современными кварталами красных фонарей
Кому подойдёт экскурсия
Искушённым путешественникам, которые желают проникнуть на изнанку города.
Организационные детали
- Оплата экскурсии только в местной валюте — тайских батах
- В экскурсию входит аутентичный ланч
- Наш траспорт: автомобиль Minicooper Club Man, микроавтобус Wolkswagen или микроавтобус Toyota (с кондиционерами)
- По вашему желанию экскурсию можно провести на колоритном тук-туке (без кондиционера, вместимость до 10 человек). Этот автомобиль был задействован на съемках корейского сериала «King the Land»
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Марина — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте! Я живу в Таиланде более 20 лет и я профессиональная переводчица с тайского. Мой муж — таец. Я искренне обожаю Таиланд, его историю, культуру, кухню и хочу, чтобы наши гости так же влюбились в Королевство, как и я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Евгения
8 апр 2025
Безумно интересная экскурсия!!!
Марина не просто ГИД, она человек влюбленный и живущий в Бангкоке уже пол жизни❤️
Экскурсии это её хобби от души, а когда человек что то делает с душой это не может быть не прекрасным 💫
Мы провели увлекательный день!
А потом бонусом муж Марины нам показал самый лучший массажный салон!
Огромное спасибо за впечатление🙏🏻
Входит в следующие категории Бангкока
