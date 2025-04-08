Мои заказы

Злачный Бангкок: блеск и нищета куртизанок Сиама (18+)

Прикоснитесь к тайнам Бангкока с более чем 300-летней историей. В сопровождении местного гида вас ждёт путешествие в мир куртизанок и тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу древнего Бангкока на индивидуальной экскурсии "Злачный Бангкок: блеск и нищета куртизанок Сиама 18+".

Вас ждёт путешествие по Путю Дракона, закоулкам бывшего Квартала Красных фонарей и старинным борделям.

Откройте для
себя старинную столовую для бродяг, два храма с уникальной историей и шокирующий отель "на час". Завершите день на многовековом базаре и в современном районе Красных фонарей. Эта экскурсия для искушённых, желающих узнать тайны древнего города

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Бангкока
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🏛 Посещение старинных храмов
  • 📸 Фотосессия в исторических местах
  • 🍽 Аутентичный ланч включён
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Путь Дракона
  • Квартал Красных фонарей
  • Самый шикарный бордель
  • Старинная столовая
  • Два интересных храма
  • Базар
  • Дом с привидениями

Описание экскурсии

  • Путь Дракона — так этнические китайцы называют улицу, с которой мы начнём погружение в злачный Бангкок
  • Закоулки Бангкока, которые когда-то были местным кварталом красных фонарей. Внедримся в узкие переулки и пройдём между домами, квартирами и лавками, где «продавалась любовь». С нашей помошью вы живо представите всё — и их внутреннее убранство, и внешний вид дам (или «злых цветов», как называли их в те времена)
  • Самый шикарный бордель столицы (можно сделать очаровательную селфи-фотосессию за 5 минут)
  • Старинная столовая для бродяг и нищих
  • Два интересных храма с невероятной историей (я расскажу, почему здесь стоит просить у Будды именно любви)
  • Целительные напитки по древним рецептам: выпьем их прямо на ходу, как это делают местные
  • Шокирующий отель «на час», от которого идёт мороз по коже
  • Щекотливые факты из древней жизни города, неизвестные даже многим тайцам
  • Базар с историей более 2 веков: прогуляемся и пофотографируем
  • Дом с привидениями, которому уже больше 300 лет! Жители советуют не плутать здесь после захода солнца — мы не будем пренебрегать этим правилом:)
  • А в завершение посетим густонаселенный многоэтажный район — с привычным бытом тайцев и современными кварталами красных фонарей

Кому подойдёт экскурсия

Искушённым путешественникам, которые желают проникнуть на изнанку города.

Организационные детали

  • Оплата экскурсии только в местной валюте — тайских батах
  • В экскурсию входит аутентичный ланч
  • Наш траспорт: автомобиль Minicooper Club Man, микроавтобус Wolkswagen или микроавтобус Toyota (с кондиционерами)
  • По вашему желанию экскурсию можно провести на колоритном тук-туке (без кондиционера, вместимость до 10 человек). Этот автомобиль был задействован на съемках корейского сериала «King the Land»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте! Я живу в Таиланде более 20 лет и я профессиональная переводчица с тайского. Мой муж — таец. Я искренне обожаю Таиланд, его историю, культуру, кухню и хочу, чтобы наши гости так же влюбились в Королевство, как и я!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Евгения
Евгения
8 апр 2025
Безумно интересная экскурсия!!!
Марина не просто ГИД, она человек влюбленный и живущий в Бангкоке уже пол жизни❤️
Экскурсии это её хобби от души, а когда человек что то делает с душой это не может быть не прекрасным 💫
Мы провели увлекательный день!
А потом бонусом муж Марины нам показал самый лучший массажный салон!
Огромное спасибо за впечатление🙏🏻
Безумно интересная экскурсия!!!

Входит в следующие категории Бангкока

