читать дальше могущественной Кхмерской империи: профессиональный историк познакомит вас с музейными артефактами в Бангкоке и покажет культовые святыни, сакральные уголки в джунглях и заброшенные города Камбоджи. Вы услышите древние легенды и удивительные факты, с комфортом перемещаясь в мини-группе.



Остаток тура проведём на тайском острове Ко Чанг: никуда не будем спешить, наслаждаясь умиротворённым отдыхом в окружении заповедной природы.

Отправляемся в Азию, чтобы за один отпуск детально изучить архитектурные памятники и глубоко погрузиться в прошлое, а затем расслабиться на белоснежном пляже у Тихого океана.Первая часть путешествия посвящена достоянию некогда