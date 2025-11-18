Первая часть путешествия посвящена достоянию некогда
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+.
Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн, автобус, паром.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Визы. В Таиланд гражданам России не требуется. В Камбоджу оформляется при пересечении границы или заранее онлайн, оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Прогулки по Бангкоку
Встретимся в Бангкоке, заселимся в отель в исторической части города и отправимся гулять. Осмотрим Королевский дворец, познакомимся с коллекцией кхмерских реликвий Национального музея, покатаемся на лодке по реке Чаупхрая.
Храм Бантей Чма
Ранним утром поедем к границе с Камбоджей (3,5 часа в дороге и 1 час на прохождение формальностей). Первым делом побываем в храме Бантей Чма и рассмотрим барельефы, изображающие религиозные и бытовые сцены. Затем продолжим путь и к вечеру прибудем в Сиемреап.
Древняя архитектура Ангкора
Весь день посвятим прогулкам по Ангкору, который в древности назывался Яшодхарапура и был столицей Кхмерской империи. Посетим комплекс Ангкор-Ват — земную обитель Вишну. Осмотрим храмы Байон, Бапуон, Пимеанакас, террасы Слонов и Прокажённого короля. Вы услышите множество легенд и исторических фактов об этих местах. Закат проводим с вершины холма Бакенг.
Святыни у горы Пномкулен
На целый день отправимся в национальный парк «Пномкулен», где некогда процветал город Махендрапарвата и зарождалась кхмерская государственность. Здесь расположены священная гора, водопад на реке Сиемреап, ручей тысячи лингамов Кбаль Спиен, храм из розового песчаника Бантеайсрей. Также доберёмся к руинам храма Бенг Мелиа, опутанным джунглями.
Заброшенный город Кохкер
Этот день проведём в заброшенном городе Кохкер. Несколько лет он был столицей Кхмерской империи и конкурировал с Яшодхарапурой. Сейчас же тут сохранились лишь остатки былого величия — развалины культовых сооружений, богато декорированных настенными рельефами и скульптурами.
Переезд на Ко Чанг
Сегодня мы вернёмся в Таиланд, отправившись на райский остров Ко Чанг. Он включён в состав морского заповедника и идеален для умиротворённого отдыха в окружении первозданной природы. Следующие несколько дней никуда не будем спешить, наслаждаясь солнцем и Тихим океаном.
Свободный день
Весь день в вашем распоряжении. Можно провести его на пляже, заняться снорклингом или дайвингом или арендовать велосипед и исследовать остров.
Свободный день
Свободный день

Весь день в вашем распоряжении. Можно провести его на пляже, заняться снорклингом или дайвингом или арендовать велосипед и исследовать остров.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту Бангкока и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом-историком
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Бангкок и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты по программе
- Сбор за пребывание на острове
- Камбоджийская виза
- Медицинская страховка