Мои заказы

Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге

Рассмотреть храмовые барельефы, погулять по заброшенной столице и позагорать на райском острове
Отправляемся в Азию, чтобы за один отпуск детально изучить архитектурные памятники и глубоко погрузиться в прошлое, а затем расслабиться на белоснежном пляже у Тихого океана.

Первая часть путешествия посвящена достоянию некогда
читать дальше

могущественной Кхмерской империи: профессиональный историк познакомит вас с музейными артефактами в Бангкоке и покажет культовые святыни, сакральные уголки в джунглях и заброшенные города Камбоджи. Вы услышите древние легенды и удивительные факты, с комфортом перемещаясь в мини-группе.

Остаток тура проведём на тайском острове Ко Чанг: никуда не будем спешить, наслаждаясь умиротворённым отдыхом в окружении заповедной природы.

Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Наследие Кхмерской империи с историком и пляжный отдых на Ко Чанге
Ближайшие даты:
5
мар
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Питание. Включены завтраки в отелях, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн, автобус, паром.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Визы. В Таиланд гражданам России не требуется. В Камбоджу оформляется при пересечении границы или заранее онлайн, оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Бангкоку

Встретимся в Бангкоке, заселимся в отель в исторической части города и отправимся гулять. Осмотрим Королевский дворец, познакомимся с коллекцией кхмерских реликвий Национального музея, покатаемся на лодке по реке Чаупхрая.

Прогулки по БангкокуПрогулки по БангкокуПрогулки по БангкокуПрогулки по Бангкоку
2 день

Храм Бантей Чма

Ранним утром поедем к границе с Камбоджей (3,5 часа в дороге и 1 час на прохождение формальностей). Первым делом побываем в храме Бантей Чма и рассмотрим барельефы, изображающие религиозные и бытовые сцены. Затем продолжим путь и к вечеру прибудем в Сиемреап.

Храм Бантей ЧмаХрам Бантей ЧмаХрам Бантей ЧмаХрам Бантей Чма
3 день

Древняя архитектура Ангкора

Весь день посвятим прогулкам по Ангкору, который в древности назывался Яшодхарапура и был столицей Кхмерской империи. Посетим комплекс Ангкор-Ват — земную обитель Вишну. Осмотрим храмы Байон, Бапуон, Пимеанакас, террасы Слонов и Прокажённого короля. Вы услышите множество легенд и исторических фактов об этих местах. Закат проводим с вершины холма Бакенг.

Древняя архитектура АнгкораДревняя архитектура АнгкораДревняя архитектура АнгкораДревняя архитектура Ангкора
4 день

Святыни у горы Пномкулен

На целый день отправимся в национальный парк «Пномкулен», где некогда процветал город Махендрапарвата и зарождалась кхмерская государственность. Здесь расположены священная гора, водопад на реке Сиемреап, ручей тысячи лингамов Кбаль Спиен, храм из розового песчаника Бантеайсрей. Также доберёмся к руинам храма Бенг Мелиа, опутанным джунглями.

Святыни у горы ПномкуленСвятыни у горы ПномкуленСвятыни у горы ПномкуленСвятыни у горы Пномкулен
5 день

Заброшенный город Кохкер

Этот день проведём в заброшенном городе Кохкер. Несколько лет он был столицей Кхмерской империи и конкурировал с Яшодхарапурой. Сейчас же тут сохранились лишь остатки былого величия — развалины культовых сооружений, богато декорированных настенными рельефами и скульптурами.

Заброшенный город КохкерЗаброшенный город КохкерЗаброшенный город КохкерЗаброшенный город Кохкер
6 день

Переезд на Ко Чанг

Сегодня мы вернёмся в Таиланд, отправившись на райский остров Ко Чанг. Он включён в состав морского заповедника и идеален для умиротворённого отдыха в окружении первозданной природы. Следующие несколько дней никуда не будем спешить, наслаждаясь солнцем и Тихим океаном.

Переезд на Ко ЧангПереезд на Ко ЧангПереезд на Ко ЧангПереезд на Ко Чанг
7 день

Свободный день

Весь день в вашем распоряжении. Можно провести его на пляже, заняться снорклингом или дайвингом или арендовать велосипед и исследовать остров.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Свободный день

Весь день в вашем распоряжении. Можно провести его на пляже, заняться снорклингом или дайвингом или арендовать велосипед и исследовать остров.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту Бангкока и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1600
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-историком
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Бангкок и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты по программе
  • Сбор за пребывание на острове
  • Камбоджийская виза
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, точное место и время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Бангкока, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Бангкоке
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Елена, гид по ЮВА с солидным стажем. Я путешествую по местам, где редко ступала нога европейца, и делюсь знаниями, наработанными за долгие годы экспедиций и научной
читать дальше

работы. Факты обо мне: этнолог, этнопсихолог, выпускница МГУ и Манчестерского университета; путешествую по Азии более 10 лет; говорю на китайском, бирманском и английском языках; люблю разведывать новые маршруты и открывать ещё нехоженые тропы.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Бангкока

Похожие туры из Бангкока

Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
14 дней
14 отзывов
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
18 ноя в 12:00
2 дек в 12:00
222 200 ₽ за человека
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
15 дней
1 отзыв
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
13 дек в 10:00
3 янв в 10:00
$2589 за человека
Гранд-тур по Таиланду с пляжным отдыхом, экскурсиями и включёнными авиаперелётами
На автобусе
14 дней
Гранд-тур по Таиланду с пляжным отдыхом, экскурсиями и включёнными авиаперелётами
Увидеть слонов в джунглях, прокатиться по реке Квай и отдохнуть на Пхукете, Краби и островах Пхи-Пхи
Начало: Санкт-Петербург или Москва (в зависимости от даты)...
12 ноя в 05:00
€2048 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бангкоке
Все туры из Бангкока