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Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
В программу экскурсии 🧭 входит два погружения под воду.

Оба раза вас будет сопровождать опытный инструктор, а глубина спуска не превысит 12 метров.

Дайвинг проводится на островах в архипелаге Пхи Пхи или в провинции Краби.

В стоимость экскурсии входит аренда оборудования и услуги персонального тренера.

Все клиенты застрахованы от несчастных случаев.
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Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи

Что вы увидите

  • Острова Пхи Пхи
  • Подводный мир Андаманского моря
В рамках программы «Пробное погружение» можно научиться плавать под водой, причем сделать это в водной акватории с простыми условиями погружения.
Пройдя подробный инструктаж, потенциальные дайверы входят в воду в полной готовности к новым впечатлениям.
Вместе с опытным русскоговорящим инструктором они погружаются на глубину до 12 метров.
Ознакомительные погружения проходят на локальных островах провинции Краби и в известном архипелаге Пхи – Пхи
Также перед самим погружением вы можете заказать замечательные профессиональные подводные фотографии 📸 и видео, о вашем подводном приключением непосредственно у вашего инструктора.

Программа:

    07:00 Трансфер из отеля
    07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль
    На корабле 🛳️ Вас ждет завтрак на фоне восходящего солнца
    08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора; проверка оборудования
    09:30 Первое погружение
    10:30 Обед + свежие фрукты
    12:00 Второе погружение
    13:00 Кофе – брейк
    15:00-16:00 Трансфер в отель

    В программе:

      Во время Вашего путешествия Вы узнаете об истории 📖 провинции Краби, ее морских особенностях (широчайшие приливы и отливы). История затонувших кораблей Андаманского моря 🌊, близь островов провинции и познавательный рассказ о первых “проходимцах” подводного мира, по картам которого со всего света туристы путешествуют под водой, не оставит никого равнодушным. При погружении на островах Пхи Пхи – Вы узнаете об архипелаге много нового и интересного:

        чем знаменит; какие события происходили и чем они закончились 😃
        Инструктор расскажет Вам о том, как Вы можете “расширить” границы подводного мира для себя: какие бывают виды дайвинга; степени классификаций дайверов; как и где проводятся курсы обучения профессиональному дайвингу.
        Но самым главное, в Вашей “копилке” останутся новые и незабываемые впечатления и эмоции!
        Что входит
        • Трансфер из/ до отеля
        • Профессиональное оборудование для дайвинга
        • Завтрак, напитки, свежие фрукты, обед, кофе – брейк
        • Страховка от несчастных случаев
        • Персональный русскоговорящий инструктор
        Что не входит
        • Вход в национальный парк (600 бат с человека)
        • Профессиональные фото и видео
        Начало и место завершения
        🚩 Ваш отель в провинции Краби
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи
        Дайвинг для новичков на островах Пхи Пхи

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        • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
        • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
        • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
        • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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        Krabi S.
        Krabi S.
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