В рамках программы «Пробное погружение» можно научиться плавать под водой, причем сделать это в водной акватории с простыми условиями погружения.

Пройдя подробный инструктаж, потенциальные дайверы входят в воду в полной готовности к новым впечатлениям.

Вместе с опытным русскоговорящим инструктором они погружаются на глубину до 12 метров.

Ознакомительные погружения проходят на локальных островах провинции Краби и в известном архипелаге Пхи – Пхи

Также перед самим погружением вы можете заказать замечательные профессиональные подводные фотографии 📸 и видео, о вашем подводном приключением непосредственно у вашего инструктора.

Программа:

07:00 Трансфер из отеля

07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль

На корабле 🛳️ Вас ждет завтрак на фоне восходящего солнца

08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора; проверка оборудования

09:30 Первое погружение

10:30 Обед + свежие фрукты

12:00 Второе погружение

13:00 Кофе – брейк

15:00-16:00 Трансфер в отель

В программе:

Во время Вашего путешествия Вы узнаете об истории 📖 провинции Краби, ее морских особенностях (широчайшие приливы и отливы). История затонувших кораблей Андаманского моря 🌊, близь островов провинции и познавательный рассказ о первых “проходимцах” подводного мира, по картам которого со всего света туристы путешествуют под водой, не оставит никого равнодушным. При погружении на островах Пхи Пхи – Вы узнаете об архипелаге много нового и интересного:

чем знаменит; какие события происходили и чем они закончились 😃

Инструктор расскажет Вам о том, как Вы можете “расширить” границы подводного мира для себя: какие бывают виды дайвинга; степени классификаций дайверов; как и где проводятся курсы обучения профессиональному дайвингу.

Но самым главное, в Вашей “копилке” останутся новые и незабываемые впечатления и эмоции!