Острова Ко Ха и Ко Рок находятся в открытом море 🌊, недалеко от острова Ланта, который, в свою очередь, является частичкой провинции Краби.

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Славятся они своей нетронутой природой, сине-голубым цветом воды и белоснежными пляжами.

Остров Ко Рок - зона заповедника, поэтому природу тщательно охраняют рейнджеры национального парка: следят за чистотой береговой линии; уберегают коралловые рифы от скоростных лодок и не позволяют гостям острова вытаскивать из воды ракушки и кораллы. Пожалуйста, относитесь дружелюбно и с заботой к окружающей природе.

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Вдоль островов расположился коралловый риф, в котором бушует большое разнообразие морских обитателей. Это отличное место для снорклинга и дайвинга: в окрестных водах нет сильных течений, вода прозрачная, отличная видимость и небольшая глубина. Во время посещения острова Ко Рок есть вероятность встретить дружелюбных варанов, которые уже настолько привыкли к гостям, что спокойно и без опаски прогуливаются по берегу.

На остров 🏝️ Ко Хаа можно попасть только вплавь от места остановки катера, так как береговая линия очень мелкая и густо населена морскими обитателями. Сам остров небольшой, можно сказать даже крошечный. Инфраструктура тут полностью отсутствует, на острове только песчаный пляж 🏖️ и причудливой формы скалы. Но, добравшись до острова, перед Вами откроется волшебная картина: карстовые скалы, обмывающиеся бирюзовыми водами Андаманского моря и гладь горизонта, уходящего далеко вдаль.

Программа:

06:30 трансфер из отеля

08:00 прибытие на пирс, завтрак

08:30 посадка на скоростной катер, отправление на острова

10:00 прибытие к острову Ко Рок, снорклинг

12:00 обед в формате «Шведского стола» на острове Ко Рок, свободное время

13:30 отправление к острову Ко Хаа

14:20 снорклинг у острова Ко Хаа

15:30 отправление на пирс

17:45 прибытие в отель