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Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Краби – это небольшая провинция на юго-западном побережье Таиланда, с потрясающими джунглями, озерами, скалами и небольшими островами, раскиданными по его периметру.

Острова Ко Ха и Ко Рок находятся в открытом море 🌊, недалеко от острова Ланта, который, в свою очередь, является частичкой провинции Краби.

Славятся они своей нетронутой природой, сине-голубым цветом воды и белоснежными пляжами.

Мы предлагаем вам побывать на двух этих небольших островах, которым по праву можно дать имя «чудес природы».
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $90 за человека

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Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок

Что вы увидите

  • Остров Ко Джам
  • остров Ко Рок
  • остров Ко Ха
Острова Ко Ха и Ко Рок находятся в открытом море 🌊, недалеко от острова Ланта, который, в свою очередь, является частичкой провинции Краби.
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Славятся они своей нетронутой природой, сине-голубым цветом воды и белоснежными пляжами.
Остров Ко Рок - зона заповедника, поэтому природу тщательно охраняют рейнджеры национального парка: следят за чистотой береговой линии; уберегают коралловые рифы от скоростных лодок и не позволяют гостям острова вытаскивать из воды ракушки и кораллы. Пожалуйста, относитесь дружелюбно и с заботой к окружающей природе.
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Вдоль островов расположился коралловый риф, в котором бушует большое разнообразие морских обитателей. Это отличное место для снорклинга и дайвинга: в окрестных водах нет сильных течений, вода прозрачная, отличная видимость и небольшая глубина. Во время посещения острова Ко Рок есть вероятность встретить дружелюбных варанов, которые уже настолько привыкли к гостям, что спокойно и без опаски прогуливаются по берегу.
На остров 🏝️ Ко Хаа можно попасть только вплавь от места остановки катера, так как береговая линия очень мелкая и густо населена морскими обитателями. Сам остров небольшой, можно сказать даже крошечный. Инфраструктура тут полностью отсутствует, на острове только песчаный пляж 🏖️ и причудливой формы скалы. Но, добравшись до острова, перед Вами откроется волшебная картина: карстовые скалы, обмывающиеся бирюзовыми водами Андаманского моря и гладь горизонта, уходящего далеко вдаль.

Программа:

    06:30 трансфер из отеля
    08:00 прибытие на пирс, завтрак
    08:30 посадка на скоростной катер, отправление на острова
    10:00 прибытие к острову Ко Рок, снорклинг
    12:00 обед в формате «Шведского стола» на острове Ко Рок, свободное время
    13:30 отправление к острову Ко Хаа
    14:20 снорклинг у острова Ко Хаа
    15:30 отправление на пирс
    17:45 прибытие в отель
    Что входит
    • трансфер из / до отеля
    • путешествие на скоростном катере
    • завтрак, питьевая вода, фрукты, обед (тайская кухня)
    • оборудование для снорклинга (маска + трубка)
    • страховка от несчастных случаев
    • услуги англоговорящего гида
    • бесплатные подводные фотографии
    Что не входит
    • Дополнительно оплачивается вход в национальный парк:
    • 400 бат взрослый / 200 бат детский
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в провинции Краби
    Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
    Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
    Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
    Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
    Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
    Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
    Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
    Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
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