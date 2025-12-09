Мои заказы

Храмы, клонги и тайны Бангкока (из Паттайи)

Прогулка по воде, уединённые святыни и душевный креативный квартал
Вы побываете в двух малоизвестных храмах, прокатитесь на лодке по водным артериям города и откроете для себя креативный квартал, где живут художники, ремесленники и местные легенды. А также узнаете о символике тайской мифологии, религии, культуре и современной городской жизни.
Описание экскурсии

Храмы вне туристических маршрутов

Вы посетите два буддийских храма — Wat Paknam с гигантской статуей Золотого Будды и впечатляющей пагодой и разноцветный храм Wat Waramattaya с необычной архитектурой и множеством мифологических скульптур.

Прогулка на лодке по клонгу

Затем отправитесь в мини-путешествие по водным каналам Бангкока. Во время неспешной прогулки по реке увидите старинные тайские домики на сваях, а также варанов, карпов и узнаете, как живёт город у воды. При желании можно покормить рыб.

Тайский креативный квартал

После водной части экскурсии вы пройдёте по уютным дорожкам к краеведческому району — это место, где живут художники, ремесленники и просто мечтатели. Всё здесь оформлено с душой: граффити, цветные вывески, арт-уголки и миниатюрные домики создают особую атмосферу уюта.

Живой рассказ о религии и культуре

По пути вы узнаете о значении скульптур животных в тайской мифологии, символике буддийских и индуистских элементов, а также услышите о жизни современной молодёжи в Бангкоке — от традиций до уличного искусства.

Организационные детали

  • Прогулка на лодке входит в стоимость
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 29697 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

