Вы побываете в двух малоизвестных храмах, прокатитесь на лодке по водным артериям города и откроете для себя креативный квартал, где живут художники, ремесленники и местные легенды. А также узнаете о символике тайской мифологии, религии, культуре и современной городской жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Храмы вне туристических маршрутов

Вы посетите два буддийских храма — Wat Paknam с гигантской статуей Золотого Будды и впечатляющей пагодой и разноцветный храм Wat Waramattaya с необычной архитектурой и множеством мифологических скульптур.

Прогулка на лодке по клонгу

Затем отправитесь в мини-путешествие по водным каналам Бангкока. Во время неспешной прогулки по реке увидите старинные тайские домики на сваях, а также варанов, карпов и узнаете, как живёт город у воды. При желании можно покормить рыб.

Тайский креативный квартал

После водной части экскурсии вы пройдёте по уютным дорожкам к краеведческому району — это место, где живут художники, ремесленники и просто мечтатели. Всё здесь оформлено с душой: граффити, цветные вывески, арт-уголки и миниатюрные домики создают особую атмосферу уюта.

Живой рассказ о религии и культуре

По пути вы узнаете о значении скульптур животных в тайской мифологии, символике буддийских и индуистских элементов, а также услышите о жизни современной молодёжи в Бангкоке — от традиций до уличного искусства.

Организационные детали