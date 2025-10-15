Мини-группа
Ночной Бангкок из Паттайи (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
16 окт в 18:00
$103 за человека
Храмы, клонги и тайны Бангкока (из Паттайи)
Прогулка по воде, уединённые святыни и душевный креативный квартал
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 окт в 08:00
$90 за человека
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса (из Паттайи)
От панорам храмов - до улиц, куда не заглядывают туристы
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
16 окт в 14:30
$90 за человека
Чайна-таун Бангкока: скрытые жемчужины и уличная еда (из Паттайи)
Прогуляться по крупнейшему чайна-тауну мира с лавками, храмами и тайными местами
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
16 окт в 13:30
$90 за человека
