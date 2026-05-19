Тропический сад «Нонг Нуч» — один из самых масштабных ботанических комплексов Таиланда. Это не просто парк, а продуманное пространство, где соседствуют природная красота, элементы ландшафтного дизайна и культурные мотивы разных стран. Мы сложим всё это в цельный маршрут для неспешной прогулки.

Описание экскурсии

Сад орхидей

Один из самых выразительных уголков парка. Редкие орхидеи растут под открытым небом в подвесных корзинах. В коллекции — более 14 000 разновидностей.

Сад кактусов

Здесь собраны кактусы разных форм, размеров и оттенков. Чёткие линии и необычные силуэты делают пространство особенно фотогеничным.

Французский сад

Сад, созданный под впечатлением от Версаля. Аккуратно подстриженные симметричные кустарники сделали его одним из самых узнаваемых мест комплекса.

Голубой сад

Зона пальм и папоротников с коллекцией из более чем 1 100 видов, включая редкие экземпляры. Даже в жару здесь ощущается прохлада и спокойствие.

Итальянский сад

Пространство, вдохновлённое Европой: растения сочетаются с мраморными скульптурами из Италии и отсылают к классическим римским садам.

Сад камней «Стоунхендж»

Уменьшенная копия знаменитого памятника Англии. На одном из камней сохранилось завещание мадам Нонг Нуч, обращённое к будущим поколениям.

Гараж автомобилей

Частная коллекция владельца сада, господина Кампона Танcача. Все машины на ходу и регулярно появляются на улицах Паттайи.

Пруд с гигантами

Здесь вы сможете покормить с удочки арапайму — одну из крупнейших пресноводных рыб в мире, достигающую 3 метров в длину.

Долина динозавров

Новая часть парка с масштабными фигурами динозавров и реконструкцией доисторической эпохи.

Небесный сад

Висячие сады, открытые в 2022 году, — один из самых современных и эффектных участков комплекса.

Примерный тайминг поездки

7:00–8:00 — выезд из отеля

9:30 — прибытие в парк. Пешая прогулка по территории сада

10:30 — шоу слонов и фольклорное представление (по желанию)

14:30 — возвращение в отель

