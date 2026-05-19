Мои заказы

Из Паттайи - в тропический сад «Нонг Нуч» (всё включено)

Тропики, Европа и фантазийные ландшафты - в одном маршруте
Тропический сад «Нонг Нуч» — один из самых масштабных ботанических комплексов Таиланда.

Это не просто парк, а продуманное пространство, где соседствуют природная красота, элементы ландшафтного дизайна и культурные мотивы разных стран. Мы сложим всё это в цельный маршрут для неспешной прогулки.
Из Паттайи - в тропический сад «Нонг Нуч» (всё включено)
Из Паттайи - в тропический сад «Нонг Нуч» (всё включено)
Из Паттайи - в тропический сад «Нонг Нуч» (всё включено)

Описание экскурсии

Сад орхидей

Один из самых выразительных уголков парка. Редкие орхидеи растут под открытым небом в подвесных корзинах. В коллекции — более 14 000 разновидностей.

Сад кактусов

Здесь собраны кактусы разных форм, размеров и оттенков. Чёткие линии и необычные силуэты делают пространство особенно фотогеничным.

Французский сад

Сад, созданный под впечатлением от Версаля. Аккуратно подстриженные симметричные кустарники сделали его одним из самых узнаваемых мест комплекса.

Голубой сад

Зона пальм и папоротников с коллекцией из более чем 1 100 видов, включая редкие экземпляры. Даже в жару здесь ощущается прохлада и спокойствие.

Итальянский сад

Пространство, вдохновлённое Европой: растения сочетаются с мраморными скульптурами из Италии и отсылают к классическим римским садам.

Сад камней «Стоунхендж»

Уменьшенная копия знаменитого памятника Англии. На одном из камней сохранилось завещание мадам Нонг Нуч, обращённое к будущим поколениям.

Гараж автомобилей

Частная коллекция владельца сада, господина Кампона Танcача. Все машины на ходу и регулярно появляются на улицах Паттайи.

Пруд с гигантами

Здесь вы сможете покормить с удочки арапайму — одну из крупнейших пресноводных рыб в мире, достигающую 3 метров в длину.

Долина динозавров

Новая часть парка с масштабными фигурами динозавров и реконструкцией доисторической эпохи.

Небесный сад

Висячие сады, открытые в 2022 году, — один из самых современных и эффектных участков комплекса.

Примерный тайминг поездки

7:00–8:00 — выезд из отеля
9:30 — прибытие в парк. Пешая прогулка по территории сада
10:30 — шоу слонов и фольклорное представление (по желанию)
14:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от места проживания и обратно, а также входные билеты
  • С вами поедет один из русскоязычных гидов нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$35
Дети рост 90-130 см$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 102 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии на «Из Паттайи - в тропический сад «Нонг Нуч» (всё включено)»

Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
На машине
5.5 часов
35 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
Окунуться в мир тропической природы и уникальных ландшафтных дизайнов
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
$25 за человека
Тропический сад «Нонг Нуч»
На машине
5.5 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Тропический сад «Нонг Нуч»
Посетить крупнейший ботанический сад в Юго-Восточной Азии и самый красивый парк Таиланда
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
$40 за человека
Экспедиция «Следопыт» - из Паттайи (всё включено)
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Экспедиция «Следопыт» - из Паттайи (всё включено)
Захватывающее приключение в сердце тайских джунглей вдали от туристических маршрутов
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
от $250 за человека
Релакс на безлюдном острове возле Паттайи (всё включено)
На катере
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Релакс на безлюдном острове возле Паттайи (всё включено)
Заняться снорклингом и сапбордингом, расслабиться на пляже и устроить барбекю из морепродуктов
Начало: Возле вашего отеля
21 мая в 12:00
22 мая в 07:30
$840 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе
$35 за человека