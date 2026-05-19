Это не просто парк, а продуманное пространство, где соседствуют природная красота, элементы ландшафтного дизайна и культурные мотивы разных стран. Мы сложим всё это в цельный маршрут для неспешной прогулки.
Описание экскурсии
Сад орхидей
Один из самых выразительных уголков парка. Редкие орхидеи растут под открытым небом в подвесных корзинах. В коллекции — более 14 000 разновидностей.
Сад кактусов
Здесь собраны кактусы разных форм, размеров и оттенков. Чёткие линии и необычные силуэты делают пространство особенно фотогеничным.
Французский сад
Сад, созданный под впечатлением от Версаля. Аккуратно подстриженные симметричные кустарники сделали его одним из самых узнаваемых мест комплекса.
Голубой сад
Зона пальм и папоротников с коллекцией из более чем 1 100 видов, включая редкие экземпляры. Даже в жару здесь ощущается прохлада и спокойствие.
Итальянский сад
Пространство, вдохновлённое Европой: растения сочетаются с мраморными скульптурами из Италии и отсылают к классическим римским садам.
Сад камней «Стоунхендж»
Уменьшенная копия знаменитого памятника Англии. На одном из камней сохранилось завещание мадам Нонг Нуч, обращённое к будущим поколениям.
Гараж автомобилей
Частная коллекция владельца сада, господина Кампона Танcача. Все машины на ходу и регулярно появляются на улицах Паттайи.
Пруд с гигантами
Здесь вы сможете покормить с удочки арапайму — одну из крупнейших пресноводных рыб в мире, достигающую 3 метров в длину.
Долина динозавров
Новая часть парка с масштабными фигурами динозавров и реконструкцией доисторической эпохи.
Небесный сад
Висячие сады, открытые в 2022 году, — один из самых современных и эффектных участков комплекса.
Примерный тайминг поездки
7:00–8:00 — выезд из отеля
9:30 — прибытие в парк. Пешая прогулка по территории сада
10:30 — шоу слонов и фольклорное представление (по желанию)
14:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер от места проживания и обратно, а также входные билеты
- С вами поедет один из русскоязычных гидов нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$35
|Дети рост 90-130 см
|$30