Н Наталья Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо

Н Наталья Тропический сад «Нонг Нуч» Отличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотели.

К Константин Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) Самые восторженные впечатления. Километры ботанических садов, скульптур и исторических сооружений. Гид Наталья провела нас через весь сад, интересно рассказывала. Рекомендую.

Н Наталья Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) Все прошло хорошо. Гид Наталья очень понравилась. Экскурсией довольны. Спасибо

Т Татьяна Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) читать дальше продумана! Свободное время полностью занимают шоу. Сами шоу интересные, красочные! Парк огромный! Очень рады, что взяли экскурсию с гидом! Надежда все рассказала, показала, везде провела без очереди! Идите, не пожалеете! И еще, фотографии даже близко не передают всю красоту парка. Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам с крышами. Вся экскурсия

П Полина Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) читать дальше шоу. Отдельное спасибо нашему гиду — благодаря его интересному рассказу и отличной организации прогулка стала по-настоящему увлекательной и комфортной. Огромная благодарность за внимание к деталям и тёплое отношение! Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами, экзотическими растениями и захватывающими

И Ирина Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там можно приобрести растения, которые разрешается, в таком виде провозить в багаже или ручной клади. Спасибо организаторам, все четко 👌

Т Татьяна Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) читать дальше но мы постоянно спешили, так как нужно было уложиться в тайминг, хотелось бы побольше побыть в саду, некоторые шоу уже не так интересны как сам сад (например, шоу змей). Гид Наталья потрясающая, отлично рассказала информацию по маршруту, достаточно интересно. Очень открытая и добрая. Рекомендую экскурсию к посещению! Нонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз в жизни. Маршрут составлен отлично,

А Антонина Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) Чудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змей

Сад чудесен, стоит ехать даже не ради гида и истории, а ради красоты, флоры и фауны?

А Алексей Тропический сад «Нонг Нуч» Гидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на данной экскурсии уже несколько лет назад). Успели покататься на слонах

А Андрей Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) Очень понравилось, сад красивый, много красивых локаций, огромная территория, впечатлило. Непременно съездив в парк ещё раз в один из следующих приездов.

Д Дмитрий Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) Шикарное место!!! Несмотря на то, что я не особый любитель растительности!!! Всем рекомендую посетить хотя бы раз!!!

И Илья Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без) Чудесный парк, с множеством мест, где можно сделать красивые и креативные фотографии на память. Фотографии не могут описать насколько он красив. Каждая часть парка прекрасно оформлена, а со множество скульптур животных он выглядит как зоопарк. Долина динозавров просто огромная.

С Сергей Тропический сад «Нонг Нуч»

В дополнение можно было бы включить читать дальше в экскурсию осмотр самого большого изображения Будды в мире, которое находится всего в паре километров от сада Нонг Нуч. Это было бы отличным бонусом. Очень красивый и большой сад и парк. Имеет смысл посетить тем, кому нравится садово-парковое искусство.В дополнение можно было бы включить

Е Екатерина Тропический сад «Нонг Нуч» В восторге от экскурсии! Все понравилось, группа небольшая, комфортно, интересно.

И Ирина Тропический сад «Нонг Нуч»

Территория огромная. Более 2000 разновидностей пальм. Диковинных растений. Красивая коллекция орхидей.

Кстати читать дальше их семена продаются и можно привезти их в качестве памяти о Тайланде.

Шоу со слонами,это,что-то,невероятное!

Слоны ухоженные,дружелюбные. Танцуют,играют в футбол,забивают страйк. А так же пишут картины,стреляют дротиками.

За доплату,на слонах можно покататься!

Шоу со змеями,интересное и пощекочет нервы)🙈

Внушительная коллекция машин,с «крутыми»номерами.

А ещё можно покормить гигантскую рыбу)))

Гид Дамир,все интересно рассказывал,сопровождал. Подсказывал интересные локации для фото. Всем рекомендуем экскурсию)). Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Территория огромная. Более 2000 разновидностей пальм. Диковинных растений. Красивая коллекция орхидей.Кстати

А Алексей Тропический сад «Нонг Нуч» Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!

а андрей Тропический сад «Нонг Нуч» читать дальше увлечением рассказал всё что знает, был очень заинтересован в наших впечатлениях и был крайне внимателен ко всей группе. Молодец! Хочется пожелать ему успеха! Спасибо! 🤝🙋🏻‍♂️ Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С