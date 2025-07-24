Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$40 за человека
-
29%
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в парк растений Нонг Нуч
Погрузитесь в мир растений и ландшафтного дизайна в парке Нонг Нуч. Уникальные сады, орхидеи и обед с видом ждут вас
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$22
$31 за человека
Индивидуальная
Премиальная экскурсия по Паттайе
Храмы, садовые шедевры, итальянская деревня и панорамы - для тех, кто ценит визуальное удовольствие
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от $300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 июля 2025Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
- ННаталья20 июля 2025Отличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотели.
- ККонстантин11 июля 2025Самые восторженные впечатления. Километры ботанических садов, скульптур и исторических сооружений. Гид Наталья провела нас через весь сад, интересно рассказывала. Рекомендую.
- ННаталья8 июня 2025Все прошло хорошо. Гид Наталья очень понравилась. Экскурсией довольны. Спасибо
- ТТатьяна25 мая 2025Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам с крышами. Вся экскурсия
- ППолина7 мая 2025Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами, экзотическими растениями и захватывающими
- ИИрина5 мая 2025Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там можно приобрести растения, которые разрешается, в таком виде провозить в багаже или ручной клади. Спасибо организаторам, все четко 👌
- ССветлана4 мая 2025Все понравилось, рекомендую 👍
- ТТатьяна21 апреля 2025Нонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз в жизни. Маршрут составлен отлично,
- ААнтонина15 апреля 2025Чудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змей
Сад чудесен, стоит ехать даже не ради гида и истории, а ради красоты, флоры и фауны?
- ААлексей6 апреля 2025Гидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на данной экскурсии уже несколько лет назад). Успели покататься на слонах
- ААндрей23 марта 2025Очень понравилось, сад красивый, много красивых локаций, огромная территория, впечатлило. Непременно съездив в парк ещё раз в один из следующих приездов.
- ДДмитрий14 марта 2025Шикарное место!!! Несмотря на то, что я не особый любитель растительности!!! Всем рекомендую посетить хотя бы раз!!!
- ИИлья11 марта 2025Чудесный парк, с множеством мест, где можно сделать красивые и креативные фотографии на память. Фотографии не могут описать насколько он красив. Каждая часть парка прекрасно оформлена, а со множество скульптур животных он выглядит как зоопарк. Долина динозавров просто огромная.
- ССергей18 ноября 2024Очень красивый и большой сад и парк. Имеет смысл посетить тем, кому нравится садово-парковое искусство.
В дополнение можно было бы включить
- ЕЕкатерина6 сентября 2024В восторге от экскурсии! Все понравилось, группа небольшая, комфортно, интересно.
- ИИрина5 июля 2024Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)
Территория огромная. Более 2000 разновидностей пальм. Диковинных растений. Красивая коллекция орхидей.
Кстати
- ААлексей16 апреля 2024Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
- аандрей3 апреля 2024Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
- ЮЮлия20 марта 2024Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Ботанический сад Нонг Нуч»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в августе 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Ботанический сад Нонг Нуч" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 300 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Ботанический сад Нонг Нуч», 32 ⭐ отзыва, цены от $22. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь