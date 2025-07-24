Мои заказы

Ботанический сад Нонг Нуч – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Ботанический сад Нонг Нуч» в Паттайе, цены от $22, скидки до 29%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Тропический сад «Нонг Нуч»
На машине
5.5 часов
20 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие в Тропический сад Нонг Нуч - Жемчужина Паттайи
Погрузитесь в мир тропической флоры и уникальных экспозиций, посетив сады Нонг Нуч в Паттайе
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$40 за человека
Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
На машине
5.5 часов
-
29%
12 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в парк растений Нонг Нуч
Погрузитесь в мир растений и ландшафтного дизайна в парке Нонг Нуч. Уникальные сады, орхидеи и обед с видом ждут вас
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$22$31 за человека
Премиальная экскурсия по Паттайе
На машине
6 часов
Индивидуальная
Премиальная экскурсия по Паттайе
Храмы, садовые шедевры, итальянская деревня и панорамы - для тех, кто ценит визуальное удовольствие
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от $300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 июля 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
    Очень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибоОчень занимательная экскурсия и цена была очень привлекательная. Гиду спасибо
  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Отличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотели.
    Отличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотелиОтличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотелиОтличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотелиОтличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотелиОтличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотелиОтличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотелиОтличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотелиОтличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотелиОтличная и красивая экскурсия. День выдался удачным. Посмотрели все, что хотели
  • К
    Константин
    11 июля 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Самые восторженные впечатления. Километры ботанических садов, скульптур и исторических сооружений. Гид Наталья провела нас через весь сад, интересно рассказывала. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    8 июня 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Все прошло хорошо. Гид Наталья очень понравилась. Экскурсией довольны. Спасибо
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам с крышами. Вся экскурсия
    читать дальше

    продумана! Свободное время полностью занимают шоу. Сами шоу интересные, красочные! Парк огромный! Очень рады, что взяли экскурсию с гидом! Надежда все рассказала, показала, везде провела без очереди! Идите, не пожалеете! И еще, фотографии даже близко не передают всю красоту парка.

    Были в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонамБыли в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонамБыли в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонамБыли в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонамБыли в парке 24 мая 2025 года. Когда приехали шел дождь, но нас провели по павильонам
  • П
    Полина
    7 мая 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами, экзотическими растениями и захватывающими
    читать дальше

    шоу. Отдельное спасибо нашему гиду — благодаря его интересному рассказу и отличной организации прогулка стала по-настоящему увлекательной и комфортной. Огромная благодарность за внимание к деталям и тёплое отношение!

    Экскурсия в парк мадам Нонг Нуч произвела на нас огромное впечатление! Удивительное место с потрясающими садами
  • И
    Ирина
    5 мая 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там можно приобрести растения, которые разрешается, в таком виде провозить в багаже или ручной клади. Спасибо организаторам, все четко 👌
    Отличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, тамОтличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, тамОтличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, тамОтличная экскурсия, всем советую. Получили огромнейшее эстетическое удовольствие. Особенно понравилась лично мне зона с орхидеями, там
  • С
    Светлана
    4 мая 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Все понравилось, рекомендую 👍
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Нонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз в жизни. Маршрут составлен отлично,
    читать дальше

    но мы постоянно спешили, так как нужно было уложиться в тайминг, хотелось бы побольше побыть в саду, некоторые шоу уже не так интересны как сам сад (например, шоу змей). Гид Наталья потрясающая, отлично рассказала информацию по маршруту, достаточно интересно. Очень открытая и добрая. Рекомендую экскурсию к посещению!

    Нонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз вНонг Нуч - это невероятно красивейший сад! Обязательно всем необходимо посетить его хотя бы раз в
  • А
    Антонина
    15 апреля 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Чудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змей
    Сад чудесен, стоит ехать даже не ради гида и истории, а ради красоты, флоры и фауны?
    Чудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змейЧудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змейЧудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змейЧудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змейЧудесная экскурсия на первую половину дня, ставлю 5+ за сад, шоу слонов, катание на слонах, и змей
  • А
    Алексей
    6 апреля 2025
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Гидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на данной экскурсии уже несколько лет назад). Успели покататься на слонах
    Гидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на даннойГидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на даннойГидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на даннойГидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на даннойГидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на даннойГидом была Олеся. Экскурсия была информативная, интересная, не занудная (есть с чем сравнивать, был на данной
  • А
    Андрей
    23 марта 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Очень понравилось, сад красивый, много красивых локаций, огромная территория, впечатлило. Непременно съездив в парк ещё раз в один из следующих приездов.
  • Д
    Дмитрий
    14 марта 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Шикарное место!!! Несмотря на то, что я не особый любитель растительности!!! Всем рекомендую посетить хотя бы раз!!!
  • И
    Илья
    11 марта 2025
    Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
    Чудесный парк, с множеством мест, где можно сделать красивые и креативные фотографии на память. Фотографии не могут описать насколько он красив. Каждая часть парка прекрасно оформлена, а со множество скульптур животных он выглядит как зоопарк. Долина динозавров просто огромная.
  • С
    Сергей
    18 ноября 2024
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Очень красивый и большой сад и парк. Имеет смысл посетить тем, кому нравится садово-парковое искусство.
    В дополнение можно было бы включить
    читать дальше

    в экскурсию осмотр самого большого изображения Будды в мире, которое находится всего в паре километров от сада Нонг Нуч. Это было бы отличным бонусом.

  • Е
    Екатерина
    6 сентября 2024
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    В восторге от экскурсии! Все понравилось, группа небольшая, комфортно, интересно.
    В восторге от экскурсии! Все понравилось, группа небольшая, комфортно, интересно
  • И
    Ирина
    5 июля 2024
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)
    Территория огромная. Более 2000 разновидностей пальм. Диковинных растений. Красивая коллекция орхидей.
    Кстати
    читать дальше

    их семена продаются и можно привезти их в качестве памяти о Тайланде.
    Шоу со слонами,это,что-то,невероятное!
    Слоны ухоженные,дружелюбные. Танцуют,играют в футбол,забивают страйк. А так же пишут картины,стреляют дротиками.
    За доплату,на слонах можно покататься!
    Шоу со змеями,интересное и пощекочет нервы)🙈
    Внушительная коллекция машин,с «крутыми»номерами.
    А ещё можно покормить гигантскую рыбу)))
    Гид Дамир,все интересно рассказывал,сопровождал. Подсказывал интересные локации для фото. Всем рекомендуем экскурсию)).

    Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)Были на экскурсии сегодня. Мне и дочке-подростку все очень понравилось)
  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!
  • а
    андрей
    3 апреля 2024
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Добрый! Экскурсия сегодня понравилась. Очень интересен оказался, вопреки ожиданиям, сам обьект. Достаточно разнообразен. Профессионально работал гид по имени Дамир. С
    читать дальше

    увлечением рассказал всё что знает, был очень заинтересован в наших впечатлениях и был крайне внимателен ко всей группе. Молодец! Хочется пожелать ему успеха! Спасибо! 🤝🙋🏻‍♂️

  • Ю
    Юлия
    20 марта 2024
    Тропический сад «Нонг Нуч»
    Очень красивый сад, расположенный на огромной территории. Посмотрели все заявленные в программе локации. Будет интересно всем: и мужчинам (гараж с
    читать дальше

    коллекцией автомобилей не оставит равнодушными), и женщинам (восхищаться цветами здесь можно бесконечно), и детям (представлена целая долина динозавров). Единственное, в первый час экскурсии темп был очень быстрым, возможно, чтобы мы вовремя успели на Шоу слонов.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Ботанический сад Нонг Нуч»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тропический сад «Нонг Нуч»
  2. Из Паттайи - в парк растений «Нонг Нуч» (с обедом или без)
  3. Премиальная экскурсия по Паттайе
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Аюттайя
  2. Самое главное
  3. Золотой Будда
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в августе 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Ботанический сад Нонг Нуч" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 300 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Ботанический сад Нонг Нуч», 32 ⭐ отзыва, цены от $22. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь