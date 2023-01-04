Вы посетите один из древних, сохранившийся в джунглях через многие века — Великий храмовый комплекс Ангкор Ват, который находится в самом сердце невероятно интересной и чарующей страны.



Величественный Ангкор, Терраса Слонов, Байон, Та Пром, Та Кео, Терраса прокаженного короля — всё это лишь некоторые частички древней цивилизации, которые откроются вашему взору!