Полет на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора
Гости увидят восемь храмов с высоты птичьего полета: 1. главный храмовый комплекс Angkor Wat
2. Phnom Bakeng 3. Western Baray 4. Baksey Krong Temple. 5. South Get Of Angkor. 6. Bayon Temple. 7. Soprat Temple. 8. Takeo Temple
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1: Город Сиемреап:
4:00 Сбор гостей из отелей в Паттайя, проверка документов (с собой обязательно оригиналы паспортов) и инструктаж по прохождению границы русскоязычным гидом.
6:30 Остановка на завтрак (завтраки с собой из отелей или приобрести в ресторане).
8:30 Переход границы Thailand-Cambodia. VIP проход Тайской и Камбоджийской границы. В сопровождении нашего русскоговорящего гида.
09:00 Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида, начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.
12:00 Прибытие в Сием Реап. Обед в Кхмерском национальном ресторане (будут подаваться национальные и европейские блюда).
13:30 Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц.
14:00 Заселение в отель 3*(с бассейном и Wi-Fi) (отдых в отеле или поездка на озеро за доп. оплату).
14:00 Доп. Экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии Тон Ле Сап, где вы сможете насладиться приятной прогулкой на лодке по рукавам озера через мангровые заросли, понаблюдать за жизнью и бытом местного населения проживающих в плавучих домах на озере, возможность встретить живописный закат солнца над озером или если позволяет временя, то вечернее посещение одного из храмов Ангкора, посетить крокодиловую ферму, посмотреть рождение крокодилов, при желании даже продегустировать их мясо. (Экскурсия оплачивается на месте, стоит 20$). Вечером возможно посещение ужина в Кхмерском национальном ресторане – шведский стол (Кхмерские и европейские блюда) Национально-фольклорное шоу «АПСАРА» (оплачивается на месте, стоит 25$).
День 2: Полет на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора, восемь храмов с высоты птичьего полета.
05:30 Подъем. Завтрак в отеле.
7:00 Полет на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора, гости увидят восемь храмов с высоты птичьего полета: 1. главный храмовый комплекс Angkor Wat, 2. Phnom Bakeng 3. Western Baray 4. Baksey Krong Temple. 5. South Get Of Angkor. 6. Bayon Temple. 7. Soprat Temple. 8. Takeo Temple.
10:00 Возвращение в отель, свободное время.
13:30 Выселение из отеля.
14:00 Обед в ресторане с национальной кухней.
15:00 Посещение памятника жертвам геноцида. (платно, стоит 5 $ оплата на месте гиду).
15:30 Выезд на границу.
17:30 Переход Границы Cambodia – Thailand. (Через час от границы, остановка на 20-30 мин).
22:00 Прибытие в отель в Паттайю.
Приятный бонус:
Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур
Важная информация:
Внимание: не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
Взять с собой:
Паспорт, срок действия которого более 6 месяцев до даты окончания его годности.
Для граждан России одна цветная фотография, при отсутствии оплачивается 100 ฿ на границе.
Для граждан СНГ две цветных фотографии, при отсутствии оплачивается 200 ฿ на границе.
Иммиграционная карта в паспорте, при отсутствии ее, оплачивается 100 ฿ на границе.
Re-entry для граждан СНГ 1300 ฿.
Выезд на программу от 3х человек: Понедельник, среда, пятница
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание в отеле 3* (с бассейном и Wi-Fi).
Питание (завтрак, 2 обеда).
Групповое транспортное и экскурсионное обслуживание по программе.
Входные билеты и сборы по программе.
Услуги русскоязычных гидов.
Оформление въездной визы в Камбоджу
Что не входит
Напитки, личные расходы.
Озеро (Ton Le Sap), стоимость - 20 $ (Оплата на территории Камбоджи).
Re-entry виза в Таиланд – 1300 ฿ (оформляется только в том случае, если действующая виза в Таиланд действует более 5 дней на момент выезда).
Паспорт срок которого более менее 6 месяцев до даты окончания.
Доплата за одноместное размещение в отеле 4*- 800 ฿, будет взиматься с гостя в отеле.
Памятник геноциду – 5 $ (оплата гиду).
Ужин (шведский стол) + шоу Апсара – 25 $ (гиду на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд на программу от 3х человек: Понедельник, среда, пятница
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Внимание: не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
Взять с собой:
Паспорт, срок действия которого более 6 месяцев до даты окончания его годности.
Для граждан России одна цветная фотография, при отсутствии оплачивается 100 ฿ на границе.
Для граждан СНГ две цветных фотографии, при отсутствии оплачивается 200 ฿ на границе.
Иммиграционная карта в паспорте, при отсутствии ее, оплачивается 100 ฿ на границе.
Re-entry для граждан СНГ 1300 ฿
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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