Сак Янт — это древняя традиция ритуальных татуировок, которые наделяют их владельца особыми мистическими силами.
Набивать магическую татуировку могут только посвященные в эту традицию действующие или бывшие буддийские монахи, их называют Аджанами. Для активации магической силы Аджан читает мантру, тем самым наполняя изображение силой молитвы.
Набивать магическую татуировку могут только посвященные в эту традицию действующие или бывшие буддийские монахи, их называют Аджанами. Для активации магической силы Аджан читает мантру, тем самым наполняя изображение силой молитвы.
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Описание
Что вас ожидает:
- Магическая татуировка — источник силы и защиты.
- Сак Янт — не просто татуировка, это древнее искусство, воплощающее в себе мистическую энергию и дарующее своему владельцу особые силы. Только Аджаны, буддийские монахи, посвященные в эту традицию, могут создавать эти магические татуировки. Их знания, опыт и священные мантры придают каждому изображению силу и мощь.
- Традиционно, самые сильные Аджаны находятся в монастырях на севере Таиланда и в Лаосе. Сейчас очень много тату салонов и индивидуальных тату мастеров предлагают свои услуги, которые они называют Сак Янт, но это будет самая обычная татуировка. Верить таким мастерам, или нет, решать только Вам.
- В рамках данной программы мы заберем Вас из Вашего отеля и отправимся в город Аюттайю, к одному из самых именитых Аджанов Таиланда, Аджану Кобу. Аджан нанесет выбранный Вами рисунок специальной иглой на Ваше тело, прочитает священную мантру для наполнения рисунка силой и примет от Вас подношение. С этого момента будьте готовы к тому, что Ваша жизнь изменится в лучшую сторону в зависимости от смысла рисунка, который Вы выберите.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- За небольшую доплату возможно добавление услуги русско-тайского переводчика (Аджан не говорит по-английски).
по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Предварительная запись к Аджану
- Индивидуальный трансфер в обе стороны с русским водителем
- Что не входит
- Оплата услуг гида
- Услуги переводчика (если требуются)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель в Паттайе
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- За небольшую доплату возможно добавление услуги русско-тайского переводчика (Аджан не говорит по-английски)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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12 июня
13 июня
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$765 за всё до 10 чел.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании