Вас ждёт насыщенная обзорная экскурсия по провинции Чонбури, но без длительных переездов.
Места, которые мы посетим, оставляют в восторге не только взрослых, но и детей, так что смело можете приезжать всей семьёй! Вы побываете на устричной и ананасовой фермах, поднимитесь на «Небесный мост», заглянете в древний храм, загадаете желание и откроете для себя тёмную сторону буддизма.
Места, которые мы посетим, оставляют в восторге не только взрослых, но и детей, так что смело можете приезжать всей семьёй! Вы побываете на устричной и ананасовой фермах, поднимитесь на «Небесный мост», заглянете в древний храм, загадаете желание и откроете для себя тёмную сторону буддизма.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ананасовая ферма, где вы увидите, как выращивают разные фрукты, и попробуете только что сорванные с грядки ананасы.
Стеклянный мост и Гранд Каньон. По пути к храму Красного дракона мы сделаем две короткие остановки: у стеклянного моста и затопленной каменоломни.
Храм Красного дракона, построенный в начале 18 века. Это место производит сильное впечатление, начиная с первых шагов по его территории. Вас встретит золотой фонтан, беседки, по форме напоминающие пагоды, колонны и курильницы с фигурами драконов. По желанию вы сможете загадать желание, ударив в большой колокол.
Дегустация устриц. Мы немного восстановим энергию, продегустировав сырые или приготовленные разными способами устрицы в небольшом кафе с видом на устричные плантации в море.
Сад адских мук. Вы увидите тёмную сторону буддизма и узнаете, какой специфический вид мук ждёт людей за те или иные согрешения после смерти. Этот огромный сад наверняка вызовет у вас мурашки по коже и заставит задуматься над своим поведением.
Обед в кафе национальной кухни.
Открытый парк Кхао Кхео. В нём практически полностью отсутствуют клетки, а животные живут в естественных условиях. Вы увидите прыгающих по деревьям приматов, отдыхающих на ветках бинтуронгов и ленивцев, азиатских носорогов, слонов, жирафов.
Магазин тайских товаров — это финальный пункт нашей программы, где вы сможете приобрести себе полезные сувениры из Таиланда.
Организационные детали
- Доплата перед началом программы производится только в тайских батах (по текущему курсу). Оплата в валюте не допускается — в соответствии с местным законодательством. Возможен рублёвый перевод заранее.
- В стоимость включено: услуги русскоговорящего гида, трансфер на комфортабельном минивэне, все входные билеты, просмотр всех шоу, обед, дегустация ананасов и устриц.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$58
|Дети до 120 см
|$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 3183 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Первый раз заказывали тур через трипстер. Выбрали данный тур по отзывам и по хотелкам. Гид Сергей интересно рассказывал, с хорошей дикцей и заинтересованностью.
Было интересно и познавательно.
Рекомендую.
Было интересно и познавательно.
Рекомендую.
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Нам с мужем все очень понравилось, спасибо
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Е
Экскурсия очень понравилась, особенно гид Вячеслав. Видно, что человек-специалист своего дела. Очень хорошо все рассказывал, с воодушевлением, заботился обо всей группе.
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Т
22.11 посетили экскурсию "Дискавери", хотим сказать большое спасибо Дарье, было очень интересно и познавательно, места в которых мы побывали просто завораживают.
Также хотелось бы отметить профессиональность Дарьи, не давала заскучать, в особенности было интересно послушать про становление буддизма и местную культуру.
Сама составляющая экскурсии была обширной и позволила окунуться в атмосферу целиком.
Также хотелось бы отметить профессиональность Дарьи, не давала заскучать, в особенности было интересно послушать про становление буддизма и местную культуру.
Сама составляющая экскурсии была обширной и позволила окунуться в атмосферу целиком.
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Нашим гидом была очень милая девушка Гульназ, источник знаний, компетентна во всех вопросах, легенды, истории, характеры и повадки животный и птиц в зоопарке(практически знает всех в лицо)), ни один вопрос
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Ю
экскурсия Дискавериери очень понравилась. Экскурсовод Денис - отличный гид! Всю дорогу ненавязчиво развлекал нас историей Патаи и легендами с ней связанными. Время пролетело незаметно. Забирарали нас рано утром из разных
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