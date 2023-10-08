Посетить исторические и современные достопримечательности курорта на групповой экскурсии
Вас ждёт насыщенная обзорная экскурсия по провинции Чонбури, но без длительных переездов.
Места, которые мы посетим, оставляют в восторге не только взрослых, но и детей, так что смело можете приезжать всей семьёй! Вы побываете на устричной и ананасовой фермах, поднимитесь на «Небесный мост», заглянете в древний храм, загадаете желание и откроете для себя тёмную сторону буддизма.
Места, которые мы посетим, оставляют в восторге не только взрослых, но и детей, так что смело можете приезжать всей семьёй! Вы побываете на устричной и ананасовой фермах, поднимитесь на «Небесный мост», заглянете в древний храм, загадаете желание и откроете для себя тёмную сторону буддизма.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша программа начнётся с посещения стеклянного «Небесного моста» длиной в 40 метров и шириной в 3. С него открывается живописный вид на один из красивейших храмов королевства — храм Ват Хонг Тхонг, набережную и окрестности.
Затем посетим ананасовую ферму, где вы увидите, как выращивают разные фрукты, и попробуете только что сорванные с грядки ананасы.
Следующая остановка — Гранд Каньон. На его месте раньше была каменоломня, которую теперь заполнила вода. Вид отсюда открывается невероятный, готовьте ваши фотоаппараты!
После отправимся в храм Красного дракона, построенный в начале 18 века. Это место производит сильное впечатление, начиная с первых шагов по его территории. У ворот вас встретит золотой фонтан с драконами, беседки, по форме напоминающие пагоды, колонны и курильницы с фигурами драконов. Чуть дальше вы увидите барабан и большой колокол, а ещё чуть далее — сам храм. Внутри он весь покрыт настенными росписями, на полу лежат ковры, на каждом этаже расставлены статуи Будды, богини Гуань Инь, есть места для поклонений и подношений. По желанию вы сможете загадать желание, ударив в большой колокол. Если повезёт, станете свидетелями ритуала отпугивания злых духов с помощью петард.
Буквально в десяти минутах от храма находится устричная ферма, где мы немного восстановим энергию, продегустировав сырые или приготовленные разными способами устрицы. Гид расскажет историю появления таких ферм в Таиланде, а также познакомит с технологией разведения устриц.
Затем посетим сад адских мук Ван Саен Сук. Вы увидите тёмную сторону буддизма и узнаете, какой специфический вид мук ждёт людей за те или иные согрешения после смерти. Этот огромный сад наверняка вызовет у вас мурашки по коже и заставит задуматься над своим поведением.
Перед последней остановкой мы полноценно и вкусно пообедаем и отправимся в контактный зоопарк Кхао Кхео, особенность которого практически полное отсутствие клеток. Вы понаблюдаете за животными в их естественной среде обитания и покормите всех, кого захотите. Также мы посмотрим здесь несколько шоу.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги русскоговорящего гида, трансфер на комфортабельном минивэне, все входные билеты, просмотр всех шоу, обед, дегустация ананасов и устриц.
- Отдельно оплачивается корм для животных и фотосъёмка (по желанию).
- При посещении храма следует придерживаться стандартных правил поведения, которые типичны для всех религиозных объектов. У вас должны быть прикрыты плечи и колени. Если одежда не отвечает этим требованиям, при входе нужно будет заплатить за прокат брюк или платков. Фотографировать внутри храма запрещено, а перед входом необходимо снять обувь.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 254 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Борис
8 окт 2023
Спасибо Ивану за ответственное отношение к своему делу и конечно за увлекательную экскурсию, которая была наполнена местным колоритом!
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