Что вас ожидает

Ананасовая ферма, где вы увидите, как выращивают разные фрукты, и попробуете только что сорванные с грядки ананасы.

Стеклянный мост и Гранд Каньон. По пути к храму Красного дракона мы сделаем две короткие остановки: у стеклянного моста и затопленной каменоломни.

Храм Красного дракона, построенный в начале 18 века. Это место производит сильное впечатление, начиная с первых шагов по его территории. Вас встретит золотой фонтан, беседки, по форме напоминающие пагоды, колонны и курильницы с фигурами драконов. По желанию вы сможете загадать желание, ударив в большой колокол.

Дегустация устриц. Мы немного восстановим энергию, продегустировав сырые или приготовленные разными способами устрицы в небольшом кафе с видом на устричные плантации в море.

Сад адских мук. Вы увидите тёмную сторону буддизма и узнаете, какой специфический вид мук ждёт людей за те или иные согрешения после смерти. Этот огромный сад наверняка вызовет у вас мурашки по коже и заставит задуматься над своим поведением.

Обед в кафе национальной кухни.

Открытый парк Кхао Кхео. В нём практически полностью отсутствуют клетки, а животные живут в естественных условиях. Вы увидите прыгающих по деревьям приматов, отдыхающих на ветках бинтуронгов и ленивцев, азиатских носорогов, слонов, жирафов.

Магазин тайских товаров — это финальный пункт нашей программы, где вы сможете приобрести себе полезные сувениры из Таиланда.

Организационные детали