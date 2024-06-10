Магия тайских специй: гастротур в Паттайе (всё включено)
Погрузитесь в мир тайской кухни и культуры! Индивидуальная экскурсия с посещением сада специй, дегустацией блюд и экскурсией на шоколадную фабрику
Еда - это чип, который вмещает в себя самую важную информацию о стране и её жителях. Во время гастротура пройдём путь от королевских пиршеств до скромных обедов фермерских семей.
Наслаждаясь местными читать дальше
блюдами, впитаете в себя сокровенные знания не только о кухне, но и о культуре Таиланда.
Также познакомитесь с самобытным характером страны и познаете её душу! Включено всё: дегустация алкогольного коктейля, посещение Музея традиционного быта, поездка на седане, минивэне или минибасе в зависимости от количества участников. Экскурсию проведёт один из гидов команды
Здесь растут деревья с диковинными плодами и пряные травы. Вы увидите «пальцы Будды», «магические фрукты», «кошачье виски». А русскоговорящий шеф-повар прямо при вас приготовит «короля тайской кухни» Том Ям, повседневное блюдо Као Пад и салат из зелёной папайи, включённый в список ЮНЕСКО, — Сом Там. При желании вы сможете принять участие в процессе.
Затем вас ждёт обед из приготовленных блюд и дегустация коктейля из самого популярного рома Таиланда (18+). Также будет время погулять по саду, понаблюдать за обитателями мини-зоопарка, отдохнуть у озера с птицами и заглянуть в Музей традиционного быта.
Шоколадная фабрика
После сытного обеда мы отправимся на фабрику, понаблюдаем за процессом создания «гормона счастья», продегустируем лучшие сорта лучшего шоколада со всего мира, который никогда и нигде раньше не продавался. А также создадим свой собственный сладкий шедевр, который можно забрать с собой.
Вы узнаете:
Какое влияние оказали различные культуры и традиции на кулинарное наследие Таиланда
Как менялись гастрономические вкусы и предпочтения на протяжении времени
Какой варёный салат считается самым знаменитым
Какие необычные пристрастия есть у местного населения
Из чего готовят самое ужасающее блюдо буддийского праздника
Организационные детали
В стоимость включено всё, в том числе дегустация алкогольного коктейля и посещение Музея традиционного быта
Поедем на седане, минивэне или минибасе в зависимости от количества участников
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ekaterina — Организатор в Паттайе
Мы — команда неординарных, профессиональных гидов-историков, чьи корни проникли глубоко в таинственные джунгли Таиланда. Более 10 лет мы живём здесь и можем говорить настоящим тайским (а не туристическим) языком, который читать дальше
распахивает двери к сердцам местных жителей. Мы покажем вам не просто туристические маршруты, а погрузим в мир местных обычаев, вкусов и ароматов. С нами вы познакомитесь с настоящим Таиландом, улыбнётесь ярче солнца и поймаете знаменитый тайский Сабай-Сабай!