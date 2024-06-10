Еда - это чип, который вмещает в себя самую важную информацию о стране и её жителях. Во время гастротура пройдём путь от королевских пиршеств до скромных обедов фермерских семей.Наслаждаясь местными

блюдами, впитаете в себя сокровенные знания не только о кухне, но и о культуре Таиланда. Также познакомитесь с самобытным характером страны и познаете её душу! Включено всё: дегустация алкогольного коктейля, посещение Музея традиционного быта, поездка на седане, минивэне или минибасе в зависимости от количества участников. Экскурсию проведёт один из гидов команды

за 1-2 человека или $44 за человека, если вас больше

от $120 за 1-2 человека или $44 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сад тайских специй

Здесь растут деревья с диковинными плодами и пряные травы. Вы увидите «пальцы Будды», «магические фрукты», «кошачье виски». А русскоговорящий шеф-повар прямо при вас приготовит «короля тайской кухни» Том Ям, повседневное блюдо Као Пад и салат из зелёной папайи, включённый в список ЮНЕСКО, — Сом Там. При желании вы сможете принять участие в процессе.

Затем вас ждёт обед из приготовленных блюд и дегустация коктейля из самого популярного рома Таиланда (18+). Также будет время погулять по саду, понаблюдать за обитателями мини-зоопарка, отдохнуть у озера с птицами и заглянуть в Музей традиционного быта.

Шоколадная фабрика

После сытного обеда мы отправимся на фабрику, понаблюдаем за процессом создания «гормона счастья», продегустируем лучшие сорта лучшего шоколада со всего мира, который никогда и нигде раньше не продавался. А также создадим свой собственный сладкий шедевр, который можно забрать с собой.

Вы узнаете:

Какое влияние оказали различные культуры и традиции на кулинарное наследие Таиланда

Как менялись гастрономические вкусы и предпочтения на протяжении времени

Какой варёный салат считается самым знаменитым

Какие необычные пристрастия есть у местного населения

Из чего готовят самое ужасающее блюдо буддийского праздника

Организационные детали