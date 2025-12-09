Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
Посетить исторические и современные достопримечательности курорта на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: услуги русскоговорящего гида, трансфер на комфортабельном минивэне, все входные билеты, просмотр всех шоу, обед, дегустация ананасов и устриц»
Расписание: ежедневно в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$68 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнай Таиланд за 1 день
Путешествие по Паттайе, где вы увидите Золотого Будду, храмы и устричную ферму. Погрузитесь в культуру и традиции Таиланда за один день
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт дегустация устриц, напитки (без алкоголя) и жареный рис с морепродуктами»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
от $250 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Крет: зелень, ремёсла и пивоварни (из Паттайи)
Из Паттайи - в уютную провинцию Нонтхабури к тихим улочкам без машин и керамическим мастерским
Начало: У вашего отеля
«дегустация пива в местных пивоварнях — от классических сортов до ярких экспериментальных (по желанию)»
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$90 за человека
