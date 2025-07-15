Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
Посетить исторические и современные достопримечательности курорта на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$68 за человека
Водная прогулка
Волшебная провинция Чонбури за 1 день
Насладитесь уникальными местами Чонбури: зоопарк, каньон и святилище драконов. Почувствуйте атмосферу настоящего Таиланда
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $385 за человека
Водная прогулка
Лучшие места в окрестностях Бангкока - из Паттайи
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
12 дек в 06:30
14 дек в 06:30
$98 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Открывая мир вокруг Бангкока (из Паттайи)
Один день - три города, четыре вида транспорта и живой Таиланд за пределами столицы
Начало: Забираем с вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$154 за человека
- ООльга15 июля 2025Проводы неудач: в буддийский храм за фортуной - из ПаттайиОчень интересная экскурсия!
Замечательный гид Татьяна - еще в автобусе все объяснила, ответила на все вопросы, человек этим живет и это
- ААртем29 мая 2025Проводы неудач: в буддийский храм за фортуной - из ПаттайиЭто не совсем экскурсия, а больше услуга, поэтому оценить ее сложно. По организации все отлично, забрали вовремя, транспорт новый, по дорогое Алексей все объяснил, ответил на вопросы. Надеюсь, что все сработает, даже отзыв написал для улучшения кармы 😇.
