Почувствовать себя местным – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Паттайе, цены от $68. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
41 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
Посетить исторические и современные достопримечательности курорта на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$68 за человека
Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи
На машине
8 часов
Водная прогулка
Волшебная провинция Чонбури за 1 день
Насладитесь уникальными местами Чонбури: зоопарк, каньон и святилище драконов. Почувствуйте атмосферу настоящего Таиланда
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $385 за человека
Лучшие места в окрестностях Бангкока - из Паттайи
На машине
13 часов
Водная прогулка
Лучшие места в окрестностях Бангкока - из Паттайи
Дёрнуть дракона за хвост, пережить извержение вулкана креветок и встретить закат в тайской Венеции
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
12 дек в 06:30
14 дек в 06:30
$98 за человека
Открывая мир вокруг Бангкока (из Паттайи)
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Открывая мир вокруг Бангкока (из Паттайи)
Один день - три города, четыре вида транспорта и живой Таиланд за пределами столицы
Начало: Забираем с вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$154 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    Проводы неудач: в буддийский храм за фортуной - из Паттайи
    Очень интересная экскурсия!

    Замечательный гид Татьяна - еще в автобусе все объяснила, ответила на все вопросы, человек этим живет и это
    читать дальше

    сразу видно!
    Сам ритуал состоит из нескольких элементов, проходит достаточно быстро, в это время гид всех фотографирует и снимает на видео. После можно погулять по территории храма, посмотреть другие ритуалы монахов, погадать и все пофотографировать. Храм нетуристический даже в буддистке праздники (12 июля) было очень мало людей, всем рекомендую, кого интересует!

  • А
    Артем
    29 мая 2025
    Проводы неудач: в буддийский храм за фортуной - из Паттайи
    Это не совсем экскурсия, а больше услуга, поэтому оценить ее сложно. По организации все отлично, забрали вовремя, транспорт новый, по дорогое Алексей все объяснил, ответил на вопросы. Надеюсь, что все сработает, даже отзыв написал для улучшения кармы 😇.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Почувствовать себя местным»

