Нетривиальный Таиланд (всё включено)

Из Паттайи к Вратам Ада, Логову дракона и Лесному монастырю
Таиланд — это не только пляжи и шумные улицы. Наш маршрут ведёт в места, куда редко доезжают путешественники.

Пейзажи будут сменяться один за другим: уединённые водоёмы уступят место загадочным гротам и пещерам, а островной ландшафт — подземным скалам.

Вы проплывёте на лодке по реке среди гор, увидите спрятавшийся в лесу храм и даже покормите обезьян.
Описание экскурсии

Лесной монастырь

Он расположен на острове посреди озера, окружённого холмами. Территория разделена на 2 части: Ад, где обитают злые духи, и Рай, где красиво и уютно. А между ними — каскадный водопад и озёра с метровыми кувшинками. Вы оцените особую архитектуру и атмосферу этого места.

Подземная река и пещеры

Проплыв на лодке по подземной реке, вы попадёте в уединённую долину, окружённую горами, — настоящий затерянный мир. Посетите 3 из 5 пещер и храм, где можно провести ритуал на удачу. Сплав не проводится в сухой сезон.

Логово дракона и Врата Ада

После обеда осмотрите крупный грот Логово дракона и гигантскую пещеру Врата Ада с причудливыми сталактитами и сталагмитами..

Поляна обезьян

Здесь вы покормите животных и понаблюдаете за ними в естественной среде обитания.

Тайминг маршрута

8:00 — отправление из отелей Паттайи
11:30 — Лесной храм
13:00 — обед в тайском ресторане
14:30 — сплав по подземной реке
15:30 — поляна обезьян
16:00 — Логово дракона и Бирманская чеди
17:00 — пещера Врата Ада
19:00 — возвращение в Паттайю

Организационные детали

  • Трансфер из Паттайи и обратно, входные билеты и обед входят в стоимость
  • Сплав безопасный и комфортный. Лодки устойчивые, выдаются спасательные жилеты. Вода спокойная, без порогов. Сплав не проводится в сухой сезон
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$85
Дети до 12 лет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.

