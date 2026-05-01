Таиланд — это не только пляжи и шумные улицы. Наш маршрут ведёт в места, куда редко доезжают путешественники. Пейзажи будут сменяться один за другим: уединённые водоёмы уступят место загадочным гротам и пещерам, а островной ландшафт — подземным скалам. Вы проплывёте на лодке по реке среди гор, увидите спрятавшийся в лесу храм и даже покормите обезьян.

Описание экскурсии

Лесной монастырь

Он расположен на острове посреди озера, окружённого холмами. Территория разделена на 2 части: Ад, где обитают злые духи, и Рай, где красиво и уютно. А между ними — каскадный водопад и озёра с метровыми кувшинками. Вы оцените особую архитектуру и атмосферу этого места.

Подземная река и пещеры

Проплыв на лодке по подземной реке, вы попадёте в уединённую долину, окружённую горами, — настоящий затерянный мир. Посетите 3 из 5 пещер и храм, где можно провести ритуал на удачу. Сплав не проводится в сухой сезон.

Логово дракона и Врата Ада

После обеда осмотрите крупный грот Логово дракона и гигантскую пещеру Врата Ада с причудливыми сталактитами и сталагмитами..

Поляна обезьян

Здесь вы покормите животных и понаблюдаете за ними в естественной среде обитания.

Тайминг маршрута

8:00 — отправление из отелей Паттайи

11:30 — Лесной храм

13:00 — обед в тайском ресторане

14:30 — сплав по подземной реке

15:30 — поляна обезьян

16:00 — Логово дракона и Бирманская чеди

17:00 — пещера Врата Ада

19:00 — возвращение в Паттайю

