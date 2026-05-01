Из Паттайи к Вратам Ада, Логову дракона и Лесному монастырю
Таиланд — это не только пляжи и шумные улицы. Наш маршрут ведёт в места, куда редко доезжают путешественники.
Пейзажи будут сменяться один за другим: уединённые водоёмы уступят место загадочным гротам и пещерам, а островной ландшафт — подземным скалам.
Вы проплывёте на лодке по реке среди гор, увидите спрятавшийся в лесу храм и даже покормите обезьян.
Описание экскурсии
Лесной монастырь
Он расположен на острове посреди озера, окружённого холмами. Территория разделена на 2 части: Ад, где обитают злые духи, и Рай, где красиво и уютно. А между ними — каскадный водопад и озёра с метровыми кувшинками. Вы оцените особую архитектуру и атмосферу этого места.
Подземная река и пещеры
Проплыв на лодке по подземной реке, вы попадёте в уединённую долину, окружённую горами, — настоящий затерянный мир. Посетите 3 из 5 пещер и храм, где можно провести ритуал на удачу. Сплав не проводится в сухой сезон.
Логово дракона и Врата Ада
После обеда осмотрите крупный грот Логово дракона и гигантскую пещеру Врата Ада с причудливыми сталактитами и сталагмитами..
Поляна обезьян
Здесь вы покормите животных и понаблюдаете за ними в естественной среде обитания.
Тайминг маршрута
8:00 — отправление из отелей Паттайи 11:30 — Лесной храм 13:00 — обед в тайском ресторане 14:30 — сплав по подземной реке 15:30 — поляна обезьян 16:00 — Логово дракона и Бирманская чеди 17:00 — пещера Врата Ада 19:00 — возвращение в Паттайю
Организационные детали
Трансфер из Паттайи и обратно, входные билеты и обед входят в стоимость
Сплав безопасный и комфортный. Лодки устойчивые, выдаются спасательные жилеты. Вода спокойная, без порогов. Сплав не проводится в сухой сезон
С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$85
Дети до 12 лет
$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Паттайе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
