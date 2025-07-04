Билеты
Паттайя: билет в храм Истины
Начало: Храм Истины, 206/2 Moo 5, Soi Naklua 12, Naklua
Расписание: Храм открыт с 09:00 до 18:00
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
650 ฿ за билет
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по городу Паттайя с ужином и шоу трансвеститов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
1800 ฿ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Автомобиль с русским водителем
Начало: Ваш отель в Паттайе
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
18 212 ฿ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июля 2025Благодарю за отлично организованную экскурсию! Прекрасное место и отличные впечатления!
- ААндрей12 июля 2022Впечатляющий, гид на английском
- LLokesh30 июня 2022Невероятно красивое архитектурное решение при смешивании 3-4 культур.
