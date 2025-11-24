Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$87 за человека
9%
Эксклюзивная морская рыбалка в мини-группе из Паттайи с обедом
Проведите целый день на рыбацкой лодке в Таиланде, наслаждаясь солнцем, морем и увлекательной рыбалкой. Вкусный обед из улова гарантирован
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
$89
$98 за человека
Аренда гидроциклов в Паттайе
Самостоятельно погонять по волнам рядом с пляжем Джомтьен
Начало: На пляже Джомтьен
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$48 за человека
- ААндрей24 ноября 2025Организация на месте великолепна, гидроциклы новые этого года, дают хорошие очки. На следующий день прислали фото и видео
