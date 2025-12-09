Бангкок во всей красе - с высоты, земли и воды (из Паттайи)
Небоскрёбы, древние кварталы, река Чао Прайя и ужин на теплоходе. Всё включено
Вас ждёт день открытий, эмоций и вкусов! В программе — самая высокая смотровая площадка в городе, исторические храмы, футуристические небоскрёбы и старинные кварталы.
А ещё — ужин на борту лайнера с музыкой и танцами и поездка по вечернему Бангкоку, утопающему в огнях.
Описание водной прогулки
10:00–11:00 — сбор по отелям
Дорога из Паттайи в Бангкок пройдёт мимо живописных пейзажей центрального Таиланда.
13:00 — смотровая площадка King Power Mahanakhon (Кинг Пауэр Маханакхон)
Первое впечатление — головокружительное! Вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку Бангкока — 314 м. Сверху — сверкающая река Чао Прайя, золотые шпили храмов и лес небоскрёбов.
15:00 — храм Прайун Вонгсават Воравихан (Wat Prayun Wongsawat Worawihan)
Из мира небоскрёбов — в старый Бангкок, где время будто замедляется. Храм Прайун — оазис тишины с озером и черепашьим парком, символ долголетия и мира.
15:30 — квартал Куди Чин (Kudi Chin)
Старинный квартал Куди Чин с узкими улочками, церковью Санта-Крус и домами потомков португальцев — редкий пример живой мультикультуры.
16:00 — храм Калайанамит Ворамахавихан (Wat Kalayanamit Woramahawihan)
Внутри — большой сидящий Будда в Бангкоке: статуя достигает 16 метров в высоту. Отсюда открывается вид на реку и город — тот самый, который позже увидите во время вечернего круиза.
16:30 — переезд в торгово-развлекательный центр ICON Siam (Айкон Сиам)
Это ультрасовременный центр искусства, моды и технологий.
17:00 — смотровая площадка ICON Siam
С террасы — потрясающие виды на реку, где старый город встречается с башнями нового Бангкока.
17:30 — свободное время
18:30 — светомузыкальное шоу фонтанов
Вода и свет танцуют под музыку — зрелище, от которого невозможно отвести взгляд.
19:30–21:30 — речной круиз по реке Чао Прайя и ужин
Кульминация дня. Современный трёхпалубный лайнер идёт вдоль подсвеченных храмов и мостов. На борту — шведский стол, музыка, танцы и вечер под звёздами.
21:30 — автомобильная прогулка по вечернему городу
Огни, небоскрёбы и движение создают ощущение вечного праздника.
23:30 — возвращение в отели Паттайи
Организационные детали
В стоимость всё включено: трансфер на минибасе, прогулка на теплоходе, ужин на теплоходе, все входные билеты
Для посещения храмов колени и плечи должны быть прикрыты
С вами будут русский гид и русскоговорящий тайский гид из нашей команды
ежедневно в 10:30
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$97
Дети до 12 лет
$76
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Паттайе
Мы с 2011 года в туризме и знаем Таиланд как родной. Организуем авторские экскурсии по всему Королевству — от шумной столицы до уединённых островов. Наша команда русскоговорящих гидов-энтузиастов с удовольствием поделится тайнами и легендами Таиланда и покажет вам его самые удивительные места.