Вас ждёт день открытий, эмоций и вкусов! В программе — самая высокая смотровая площадка в городе, исторические храмы, футуристические небоскрёбы и старинные кварталы. А ещё — ужин на борту лайнера с музыкой и танцами и поездка по вечернему Бангкоку, утопающему в огнях.

Описание водной прогулки

10:00–11:00 — сбор по отелям

Дорога из Паттайи в Бангкок пройдёт мимо живописных пейзажей центрального Таиланда.

13:00 — смотровая площадка King Power Mahanakhon (Кинг Пауэр Маханакхон)

Первое впечатление — головокружительное! Вы подниметесь на самую высокую смотровую площадку Бангкока — 314 м. Сверху — сверкающая река Чао Прайя, золотые шпили храмов и лес небоскрёбов.

15:00 — храм Прайун Вонгсават Воравихан (Wat Prayun Wongsawat Worawihan)

Из мира небоскрёбов — в старый Бангкок, где время будто замедляется. Храм Прайун — оазис тишины с озером и черепашьим парком, символ долголетия и мира.

15:30 — квартал Куди Чин (Kudi Chin)

Старинный квартал Куди Чин с узкими улочками, церковью Санта-Крус и домами потомков португальцев — редкий пример живой мультикультуры.

16:00 — храм Калайанамит Ворамахавихан (Wat Kalayanamit Woramahawihan)

Внутри — большой сидящий Будда в Бангкоке: статуя достигает 16 метров в высоту. Отсюда открывается вид на реку и город — тот самый, который позже увидите во время вечернего круиза.

16:30 — переезд в торгово-развлекательный центр ICON Siam (Айкон Сиам)

Это ультрасовременный центр искусства, моды и технологий.

17:00 — смотровая площадка ICON Siam

С террасы — потрясающие виды на реку, где старый город встречается с башнями нового Бангкока.

17:30 — свободное время

18:30 — светомузыкальное шоу фонтанов

Вода и свет танцуют под музыку — зрелище, от которого невозможно отвести взгляд.

19:30–21:30 — речной круиз по реке Чао Прайя и ужин

Кульминация дня. Современный трёхпалубный лайнер идёт вдоль подсвеченных храмов и мостов. На борту — шведский стол, музыка, танцы и вечер под звёздами.

21:30 — автомобильная прогулка по вечернему городу

Огни, небоскрёбы и движение создают ощущение вечного праздника.

23:30 — возвращение в отели Паттайи

Организационные детали