Эта экскурсия весьма популярна среди наших туристов и мы понимаем почему
Эта экскурсия весьма популярна среди наших туристов и мы понимаем почему.
Вас ждёт захватывающее двухдневное путешествие в северо-западную часть страны, провинцию Канчанабури, где гармонично сочетаются экзотика и неповторимый национальный колорит.
Вас ждёт захватывающее двухдневное путешествие в северо-западную часть страны, провинцию Канчанабури, где гармонично сочетаются экзотика и неповторимый национальный колорит.
Ближайшие даты:
29
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даты
даты
Что вас ожидает 🤩
- Бангкок
- Тонбури
- Канчанабури
- Водопад Эраван
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
День 1: Заряжаем душу и тело:
- 04.30 — Выезд из отелей Паттайи.
- Плавучий рынок, катание по каналам на длиннохвостой лодке. Храм «Пещера Тигра» и нетленное тело монаха. Храм исполнения ваших сокровенных желаний.
- Обед.
- Водопад Эраван (3 часа).
- Вечерние купания в горячих минеральных источниках. В это время здесь очень мало людей, что делает процедуры особенно привлекательными.
- Заселение в отель The Sweet Garden.
- Ужин.
- Массаж в отеле по желанию (300 бат).
Приятный бонус:
Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур
День 2: Сплав по реке, Слоновья деревня, обезьяны и водопад:
- 07.30 — Завтрак в отеле.
- Сплав по реке на большом плоту в жилетах, общая продолжительность — 6 км. (1,5 часа).
- Экскурсия по фруктовому саду.
- Чайный дом, дегустация целебных чаев.
- Визит к местной травнице: дегустация традиционной настойки «Дед поднимает слона».
- Слоновья деревня: шоу и катание на слонах - включено. (купание дополнительно 500-800 бат).
- Водопад Сайок Ной, если есть вода.
- «Дорога смерти». Станция монумент — японский паровоз с военных времен знаменитой «Дороги смерти».
- Вкусный обед в тайском стиле (не острый).
- Кормление обезьян в храме. Обряд защиты, который проведет монах.
- Дегустация домашних фруктовых вин и рисовой водки, шоколадная фабрика по желанию туристов.
Важная информация:
Взять с собой на двухдневные экскурсии: копии паспортов (также можно фото паспорта на телефоне), удобная обувь, сменная одежда, предметы личной гигиены, кофточка для кондиционированного автобуса, головные уборы, купальники и полотенца, целлофановый пакет для мокрых купальников, деньги на сувениры. Накануне заказать коробочку с завтраком (Breakfast Box) в отеле, заказать утренний звонок (Morning Call).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 4 питания: 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин
- Страховка
- Русский опытный гид
- Отель
- Трансфер
- Все входные билеты по программе
- Что не входит
- Массаж
- Сувениры
- Личные расходы
- Купание со слоном в реке
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл отеляЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами – напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании