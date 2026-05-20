Погрузитесь в мир дикой природы в одном из крупнейших открытых зоопарков Таиланда! Здесь можно встретить лемуров, познакомиться с пингвинами, тиграми, гиббонами — и не только.
Огромная территория, открытые вольеры и возможность покормить животных делают программу особенно интересной для семей с детьми и всех, кто любит живые эмоции.
Описание трансфер
Зоопарк специализируется на научных исследованиях в области разведения и возвращения животных в дикую природу. Его территория настолько велика, что передвигаться мы будем на открытых автобусах — с остановками у вольеров, чтобы покормить братьев наших меньших, узнать о них интересные факты и сделать красивые фотографии.
Подробная программа
8:00–9:00 — сбор по отелям
10:00 — прибытие в зоопарк: знакомство с оленями, гиббонами, пингвинами, козлами, черепахами
11:00 — парад пингвинов, африканская зона, остров лемуров
12:30 — отправление во вторую часть зоопарка: Wonderland, австралийская зона, тапиры, тигры
15:00 — выезд из зоопарка
16:00 — прибытие в Паттайю
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе, входные билеты
- Отдельно по желанию оплачивается корм для животных — по актуальному прайсу
- С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$30
|Дети рост 90-130 см
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 102 туристов
Я представляю лицензированное тайское агентство. Мы работаем в туризме с 2010 года. На всех экскурсиях придерживаемся трёх обязательных пунктов: безопасность, комфорт и удовольствие.
