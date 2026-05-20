Погрузитесь в мир дикой природы в одном из крупнейших открытых зоопарков Таиланда! Здесь можно встретить лемуров, познакомиться с пингвинами, тиграми, гиббонами — и не только. Огромная территория, открытые вольеры и возможность покормить животных делают программу особенно интересной для семей с детьми и всех, кто любит живые эмоции.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Зоопарк специализируется на научных исследованиях в области разведения и возвращения животных в дикую природу. Его территория настолько велика, что передвигаться мы будем на открытых автобусах — с остановками у вольеров, чтобы покормить братьев наших меньших, узнать о них интересные факты и сделать красивые фотографии.

Подробная программа

8:00–9:00 — сбор по отелям

10:00 — прибытие в зоопарк: знакомство с оленями, гиббонами, пингвинами, козлами, черепахами

11:00 — парад пингвинов, африканская зона, остров лемуров

12:30 — отправление во вторую часть зоопарка: Wonderland, австралийская зона, тапиры, тигры

15:00 — выезд из зоопарка

16:00 — прибытие в Паттайю

Организационные детали