Предлагаем вам насыщенное многогранное путешествие по северным окрестностям Паттайи. В нём собраны колоритные храмы и стеклянный Небесный мост, дегустации устриц и ананасов. А также включено посещение зоопарка Кхао Кхео, где обитатели живут без клеток — в условиях, приближенных к естественным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Паттайи

8:40 — стеклянный Небесный мост и каньон Чонбури

По пути к китайскому храму мы сделаем две короткие остановки, чтобы размяться и полюбоваться видами на близлежащие холмы.

10:00 — дегустация свежих ананасов и устриц

11:00 — китайский храм Красного Дракона 18 века

Внутренний двор изобилует пагодами, колоннами и курильницами, украшенными фигурками драконов. В центре двора расположен большой золотой фонтан, по углам — барабан и большой колокол, предназначенные для изгнания из жизни всего плохого.

12:00 — храм Ада и Рая

Внутри храма — композиции, отображающие фрагменты жизни Будды, а также изваяния на тему Страшного суда

13:00 — обед в формате шведского стола: блюда тайской и европейской кухонь

13:50 — зоопарк Кхао Кхео

Его обитатели живут без клеток. Вы рассмотрите вблизи жирафов и бинтуронгов, кенгуру и саймири. А заодно узнаете интересные факты об обитателях Кхао Кхео

17:00 — возвращение в отели Паттайи

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, обед

Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — 400 батов (($13) за чел., детский (ниже 130 см) — 170 батов ($5,5) за чел.

Оплата за экскурсию — в день проведения только в тайских батах

Порядок посещения мест может быть изменён в зависимости от текущей загруженности локаций

Не получится исключить какой-то объект из маршрута, чтобы уменьшить стоимость участия — это сборная экскурсия и гид несёт ответственность за каждого путешественника

С вами будет один из гидов нашей команды

Нюансы посещения