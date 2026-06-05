Предлагаем вам насыщенное многогранное путешествие по северным окрестностям Паттайи. В нём собраны колоритные храмы и стеклянный Небесный мост, дегустации устриц и ананасов.
А также включено посещение зоопарка Кхао Кхео, где обитатели живут без клеток — в условиях, приближенных к естественным.
А также включено посещение зоопарка Кхао Кхео, где обитатели живут без клеток — в условиях, приближенных к естественным.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Паттайи
8:40 — стеклянный Небесный мост и каньон Чонбури
По пути к китайскому храму мы сделаем две короткие остановки, чтобы размяться и полюбоваться видами на близлежащие холмы.
10:00 — дегустация свежих ананасов и устриц
11:00 — китайский храм Красного Дракона 18 века
Внутренний двор изобилует пагодами, колоннами и курильницами, украшенными фигурками драконов. В центре двора расположен большой золотой фонтан, по углам — барабан и большой колокол, предназначенные для изгнания из жизни всего плохого.
12:00 — храм Ада и Рая
Внутри храма — композиции, отображающие фрагменты жизни Будды, а также изваяния на тему Страшного суда
13:00 — обед в формате шведского стола: блюда тайской и европейской кухонь
13:50 — зоопарк Кхао Кхео
Его обитатели живут без клеток. Вы рассмотрите вблизи жирафов и бинтуронгов, кенгуру и саймири. А заодно узнаете интересные факты об обитателях Кхао Кхео
17:00 — возвращение в отели Паттайи
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, обед
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — 400 батов (($13) за чел., детский (ниже 130 см) — 170 батов ($5,5) за чел.
- Оплата за экскурсию — в день проведения только в тайских батах
- Порядок посещения мест может быть изменён в зависимости от текущей загруженности локаций
- Не получится исключить какой-то объект из маршрута, чтобы уменьшить стоимость участия — это сборная экскурсия и гид несёт ответственность за каждого путешественника
- С вами будет один из гидов нашей команды
Нюансы посещения
- Храм Красного Дракона — действующий, поэтому внутри нельзя проводить экскурсии, разговаривать, фотографировать и ходить в обуви. Всю информацию вам расскажут по дороге, а в храме вы будете осматривать его в тишине
- По зоопарку Кхао Кхео группа передвигается пешком, а шаттл-бас используется лишь в местах, где нет животных или они находятся на значительном удалении от дороги
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1836 туристов
Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые наши гиды прожили в стране более 15 лет и свободно говорят на тайском и английском
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия очень впечатлила, храм, парк животных, прозрачный мост точно останется в памяти навсегда. Всем рекомендую увидеть такую красоту. Отдельная благодарность экскурсоводу Денису. Очень интересно все рассказал и показал.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо за интересную экскурсию, локации понравились, тайминг соблюдали. Чтобы уложиться в тайминг, по совету гида и с согласия группы часть заповедника проехали на шаттле. Если хотите больше времени на зоопарк, то лучше брать его отдельно. У нас был гид Константин, он очень доступно рассказал о Паттайе, без большого количества дат и переизбытка информации, чувствуется его интерес к данной теме. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
спасибо большое за отличную экскурсию. Все было очень интересно и доступно. Отдельная благодарность нашему гиду Любе за отличное настроение, ее огромные познания, и просто спасибо как человеку. В следующий раз обязательно закажем еще экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
M
Все было хорошо. Достаточно много ходить нужно.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии на «Лучшие места вокруг Северной Паттайи»
-
40%
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборОткрытый зоопарк Кхао Кхео из Паттайи
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно 07:00-08:40
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600 ฿
1000 ฿ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Покормить жирафов, поздороваться с ленивцем и потрогать носорогов
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в зоопарк Кхао Кхео
Понаблюдать за носорогами и львами, увидеть парад пингвинов и купание слонов
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Групповая
до 20 чел.
Открытый зоопарк Кхао-Кхео: проведите день с животными
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
18 июн в 07:00
1000 ฿ за человека
$37 за человека