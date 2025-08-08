читать дальше

Зоопарк огромен, но это и плюс,что у животных есть свои большие домики.



Ходить придется, чтобы посмотреть каждого, так как на автобусе и гольф-каре не подъехать так близко к расположению животных! Но на большие расстояния вы будете передвигаться на мини-автобусе зоопарка(доплачивать не нужно будет) или на микроавтобусе тур. фирмы.



Хотим с мамой поблагодарить нашего гида Любовь! Все интересно рассказала про каждого животного, знала,как лучше распределить время, где можно остановиться покушать без толп туристов. Видно,что человек любит и знает свое дело на все 150%! Была на связи,если вдруг вы засмотрелись на пингвинов и потеряли группу из вида (как было в нашем случае)😅 Очень активная,энергичная и не равнодушная к животным!



Зоопарк сам чистый,животные сытые, шерстка здоровая блестящая,видно,что здесь любят животных! Также не было гуляющих опасных обезьян, сейчас поставили от них специальный шум.



Если хотите увидеть лемуров, то бронируйте экскурсию во вт,ср,сб или вс. А лемуров увидеть стоит, опять же спасибо нашему гиду Любови, она взяла паром на остров в 10 утра и мы были первые! Они были голодные, и поэтому максимально были контактные😄😄😄За лемуров нужно будет заплатить 50 бат,не пожалейте, это просто любовь с первого взгляда 🥰

P.S: У лемуров слабый иммунитет, и вам нужно будет надеть маску и одноразовые перчатки (все выдается на месте)