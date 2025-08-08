Мини-группа
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$34 за человека
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$61 за человека
Индивидуальная
Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи
Вольные бегемоты, реликвии девяти Будд и рыбы, что ходят по земле
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $385 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 августа 2025Отлично подобран маршрут! Много локаций для познания и фото. Отличный гид, много узнали нового. Зоопарк топ!
- ЮЮрий10 июня 2025Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом! Все места интересные, времени везде достаточно. Тут тебе и знакомство с историей, культурой, и развлечения. Очень насыщенная программа, много впечатлений, однозначно рекомендую!
- ВВиталия24 мая 2025Мы были на экскурсии с гидом Анитой. Экскурсия прошла по таймингу, вся информация доступная и простая, но в тоже время
- ССветлана6 мая 2025Добрый день.
Все понравилось! Благодарю за экскурсию 🥰!
- ИИрина6 мая 2025Прекрасная экскурсия!!! Только не рекомендую подниматься к храму по лестнице, только по серпантину …. У меня ноги болели, сделала 2
- ЕЕлена28 апреля 2025Большое спасибо за отличную экскурсию, которую даже не испортил тропический ливень. Экскурсоводу Дэну отдельная благодарность за помощь в преодолении стеклянного моста (у меня страх высоты). Узнали много интересного о Таиланде. Всего Вам наилучшего!
- ЕЕкатерина12 апреля 2025Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию Лучшие места в Паттайе!!!
Храм красного дракона, где очень красиво и гармонично раскрывается вся
- ААлексей6 апреля 2025Экскурсия была организована хорошо. Мы перемещались пешком по зоопарку, посмотрели все включенные локации (это гораздо удобнее, чем ездить по парку
- ААнгелина28 марта 2025Всё понравилось, будем рекомендовать отличная компания и экскурсовод Дора молодец🤗🥰
- MMax20 марта 2025Хорошая экскурсия с толковым гидом. Локации интересные и удобно расположены друг от друга на малом удалении, так что долго перемещаться на минивене не приходится. Мне понравилось. Рекомендую 👍
- ВВиктория19 марта 2025Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
Покормить лемуров,тигра,льва, оленей,жирафов,милых обезьянок; погладить рог носорога,посмотреть (как повезет)танец
- ААнастасия5 февраля 2025Зоопарк потрясный, гид рассказывал интересно о животных, случаи из жизни, выбирал маршрут где меньше туристов в разных локациях, понятно что человек любит свое дело
- ААнна14 января 2025Отличная экскурсия, хорошо спланированный маршрут, интересные локации.
- ССергей18 ноября 2024Экскурсия в целом интересная, особенно запомнился китайский храм с драконами и храм ада. Посещение фермы ананасов можно было бы вообще убрать и поставить что-то более интересное и информативное.
- ВВолков29 сентября 2024Очень понравилось) много интересных животных)
- ИИлона27 сентября 2024Супер🙌
Все организованно.
Гид Евгений молодец,сразу видно профессионал!
Ориентируется в зоопарке очень хорошо.
Все рассказывал,показывал.
Экскурсия отличная!
Эмоции переполняют!
Однозначно берите,не пожалеете!
- ЕЕвгений23 августа 2024великолепная экскурсия, гид (Дмитрий), молодой, а пожтому крайне заряженный, готов поделится всем, что умещается в его голове в отношении Таиланда.
- ССветлана13 июля 2024Один из лучших зоопарков, что удалось посетить в жизни! Даже скорее заповедник с животными. Капибары - огонь🔥 Очень эрудированный гид - отличник)) 1000% рекомендаций!!
- ИИнга11 июля 2024Экскурсия понравилась. Масса впечатлений и положительных эмоций.
- ВВладислав26 июня 2024Спасибо огромное за эту обзорную экскурсию! Храм красного дракона понравился больше всего) Гид отлично говорит по-русски. Было очень интересно🙌🏻
