Зоопарк Кхао Кхео – экскурсии в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «Зоопарк Кхао Кхео» в Паттайе, цены от $34. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
На машине
5 часов
29 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
Отправьтесь в увлекательное путешествие по открытому зоопарку Кхао Кхео с русскоязычным гидом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$34 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
$61 за человека
Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи
На машине
8 часов
Индивидуальная
Волшебная провинция Чонбури за 1 день - из Паттайи
Вольные бегемоты, реликвии девяти Будд и рыбы, что ходят по земле
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $385 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Отлично подобран маршрут! Много локаций для познания и фото. Отличный гид, много узнали нового. Зоопарк топ!
  • Ю
    Юрий
    10 июня 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Отличная экскурсия с хорошо продуманным маршрутом! Все места интересные, времени везде достаточно. Тут тебе и знакомство с историей, культурой, и развлечения. Очень насыщенная программа, много впечатлений, однозначно рекомендую!
  • В
    Виталия
    24 мая 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Мы были на экскурсии с гидом Анитой. Экскурсия прошла по таймингу, вся информация доступная и простая, но в тоже время
    интересная. Хочется написать подробно, но столько эмоций, что если начну писать будет длиннопост. По дороге домой гид так же дала много полезной информации по городу, рекомендации мест к посещению. Однозначно моя рекомендация!

  • С
    Светлана
    6 мая 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Добрый день.
    Все понравилось! Благодарю за экскурсию 🥰!
  • И
    Ирина
    6 мая 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Прекрасная экскурсия!!! Только не рекомендую подниматься к храму по лестнице, только по серпантину …. У меня ноги болели, сделала 2
    массажа. Только подготовленные, молодые туристы могут это осилить.
    А так все очень здорово, много информации от гида, у нас был гид Дэн, все время рассказывал что-нибудь, прям мне его даже жалко было 😅

  • Е
    Елена
    28 апреля 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Большое спасибо за отличную экскурсию, которую даже не испортил тропический ливень. Экскурсоводу Дэну отдельная благодарность за помощь в преодолении стеклянного моста (у меня страх высоты). Узнали много интересного о Таиланде. Всего Вам наилучшего!
  • Е
    Екатерина
    12 апреля 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Советую в первую очередь посетить обзорную экскурсию Лучшие места в Паттайе!!!
    Храм красного дракона, где очень красиво и гармонично раскрывается вся
    культура и обычаи тайского народа!
    Стеклянный мост с посещение храма Будды, где имеется и прекрасный вид и парк с древними аллеями деревьев.
    Очень познавательно стоит посетить ферму ананасов и устриц!
    Незабываемый храм Ада и Рая с древними статуями!!!
    Посетить зоопарк где можно не только посмотреть на разных животных, но и накормить, сделать фотосъемку!!!
    Особую благодарность хочу выразить гиду, а также общей организаторской группе, где все включено, трансфер и питание!!!

  • А
    Алексей
    6 апреля 2025
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Экскурсия была организована хорошо. Мы перемещались пешком по зоопарку, посмотрели все включенные локации (это гораздо удобнее, чем ездить по парку
    на местных машинках). Хотя, по сравнению с тем что было 10 лет назад, зоопарк позиции сдал: раньше можно было большее количество зверей покормить, а теперь таких мало (слоны и жирафы даже больше понравились, когда ездили на Крокодиловую ферму, можно было больше с ними общаться). Но в принципе хорошая, не напряжная экскурсия, но достаточно малоконтактная. Больше всего понравился остров лемуров

  • А
    Ангелина
    28 марта 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Всё понравилось, будем рекомендовать отличная компания и экскурсовод Дора молодец🤗🥰
  • M
    Max
    20 марта 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Хорошая экскурсия с толковым гидом. Локации интересные и удобно расположены друг от друга на малом удалении, так что долго перемещаться на минивене не приходится. Мне понравилось. Рекомендую 👍
  • В
    Виктория
    19 марта 2025
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Очень рекомендую данную экскурсию, вам предоставится шанс увидеть редких и экзотических животных!
    Покормить лемуров,тигра,льва, оленей,жирафов,милых обезьянок; погладить рог носорога,посмотреть (как повезет)танец
    вожака фламинго и многое другое…
    Зоопарк огромен, но это и плюс,что у животных есть свои большие домики.

    Ходить придется, чтобы посмотреть каждого, так как на автобусе и гольф-каре не подъехать так близко к расположению животных! Но на большие расстояния вы будете передвигаться на мини-автобусе зоопарка(доплачивать не нужно будет) или на микроавтобусе тур. фирмы.

    Хотим с мамой поблагодарить нашего гида Любовь! Все интересно рассказала про каждого животного, знала,как лучше распределить время, где можно остановиться покушать без толп туристов. Видно,что человек любит и знает свое дело на все 150%! Была на связи,если вдруг вы засмотрелись на пингвинов и потеряли группу из вида (как было в нашем случае)😅 Очень активная,энергичная и не равнодушная к животным!

    Зоопарк сам чистый,животные сытые, шерстка здоровая блестящая,видно,что здесь любят животных! Также не было гуляющих опасных обезьян, сейчас поставили от них специальный шум.

    Если хотите увидеть лемуров, то бронируйте экскурсию во вт,ср,сб или вс. А лемуров увидеть стоит, опять же спасибо нашему гиду Любови, она взяла паром на остров в 10 утра и мы были первые! Они были голодные, и поэтому максимально были контактные😄😄😄За лемуров нужно будет заплатить 50 бат,не пожалейте, это просто любовь с первого взгляда 🥰
    P.S: У лемуров слабый иммунитет, и вам нужно будет надеть маску и одноразовые перчатки (все выдается на месте)

  • А
    Анастасия
    5 февраля 2025
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Зоопарк потрясный, гид рассказывал интересно о животных, случаи из жизни, выбирал маршрут где меньше туристов в разных локациях, понятно что человек любит свое дело
  • А
    Анна
    14 января 2025
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Отличная экскурсия, хорошо спланированный маршрут, интересные локации.
  • С
    Сергей
    18 ноября 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Экскурсия в целом интересная, особенно запомнился китайский храм с драконами и храм ада. Посещение фермы ананасов можно было бы вообще убрать и поставить что-то более интересное и информативное.
  • В
    Волков
    29 сентября 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Очень понравилось) много интересных животных)
  • И
    Илона
    27 сентября 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Супер🙌
    Все организованно.
    Гид Евгений молодец,сразу видно профессионал!
    Ориентируется в зоопарке очень хорошо.
    Все рассказывал,показывал.
    Экскурсия отличная!
    Эмоции переполняют!
    Однозначно берите,не пожалеете!
  • Е
    Евгений
    23 августа 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    великолепная экскурсия, гид (Дмитрий), молодой, а пожтому крайне заряженный, готов поделится всем, что умещается в его голове в отношении Таиланда.
    рассказ лёгкий, динамичный, интересный. сложно отвлекаться. всем готов помочь, хотя и не сильно эмоционально вовлекается в туристов(большой плюс). экскурсия сама по себе очень насыщенная, при этом усталость ощущается исключительно по прибытию в номер. Спасибо большое!

  • С
    Светлана
    13 июля 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Один из лучших зоопарков, что удалось посетить в жизни! Даже скорее заповедник с животными. Капибары - огонь🔥 Очень эрудированный гид - отличник)) 1000% рекомендаций!!
  • И
    Инга
    11 июля 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео
    Экскурсия понравилась. Масса впечатлений и положительных эмоций.
  • В
    Владислав
    26 июня 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо огромное за эту обзорную экскурсию! Храм красного дракона понравился больше всего) Гид отлично говорит по-русски. Было очень интересно🙌🏻

