Автобусная экскурсия в Паттайе: Знакомство с Сиамом и его религией
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Что вас ожидает:
- Крокодилы
- Представителями старых племен (Карены, Лису и тд.)
- Белый храм
- Божества Тайского фольклора (знакомство с многогранной религией Таиланда)
- Красочное Шоу трансвеститов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Легкая, насыщенная и познавательная программа. За один день мы познакомимся с традициями, историей, религией и кухней Таиланда. Много вкусного и интересного в один день.
Вторник, четверг и суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер туда - обратно.
- Входные билеты.
- Обед.
- Русскоязычный гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл отеляЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг и субботаЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании