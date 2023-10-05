Знакомство с Сиамом

Автобусная экскурсия в Паттайе: Знакомство с Сиамом и его религией

Описание
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Знакомство с Сиамом
Знакомство с Сиамом
Знакомство с Сиамом
Знакомство с Сиамом
Знакомство с Сиамом
Знакомство с Сиамом
Знакомство с Сиамом
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Крокодилы
  • Представителями старых племен (Карены, Лису и тд.)
  • Белый храм
  • Божества Тайского фольклора (знакомство с многогранной религией Таиланда)
  • Красочное Шоу трансвеститов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Легкая, насыщенная и познавательная программа. За один день мы познакомимся с традициями, историей, религией и кухней Таиланда. Много вкусного и интересного в один день.

Вторник, четверг и суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда - обратно.
  • Входные билеты.
  • Обед.
  • Русскоязычный гид
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг и суббота
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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