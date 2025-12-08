Эта насыщенная экскурсия идеально подойдёт и для тех, кто впервые в Таиланде, и для опытных путешественников. Вы пройдёте по лабиринту храма Ват Самфран, прокатитесь по плавучему рынку на традиционной лодке и завершите день волшебной речной прогулкой среди тысяч светлячков. В программе — яркие локации, ритуалы на удачу, история, быт, буддизм и настоящая душа Страны улыбок.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из отеля

11:30–12:30 — буддийский храм Ват Самфран. Его особенность — башня, обвитая 300-метровым драконом

13:30–14:30 — самый большой плавучий рынок Таиланда, где мы окунёмся в старые традиции Таиланда и поплаваем на классических лодках

15:00–16:00 — рынок раскрывающихся зонтиков, через который проходит железная дорога

16:00–17:00 — обед (как в тайском, так и в европейском стиле)

17:20–18:00 — храм Тайского бокса

18:30–19:30 — вечерняя прогулка на тайской лодке по реке Мэклонг и наблюдение за светлячками

21:00 — возвращение в отель

Во время экскурсии говорить будем, конечно, о Таиланде. Вы узнаете, как раньше перемещались и жили тайцы, послушаете о буддизме и местной культуре, раскроете любопытные факты о локациях на маршруте.

Организационные детали