Эта насыщенная экскурсия идеально подойдёт и для тех, кто впервые в Таиланде, и для опытных путешественников.
Вы пройдёте по лабиринту храма Ват Самфран, прокатитесь по плавучему рынку на традиционной лодке и завершите день волшебной речной прогулкой среди тысяч светлячков.
В программе — яркие локации, ритуалы на удачу, история, быт, буддизм и настоящая душа Страны улыбок.
Вы пройдёте по лабиринту храма Ват Самфран, прокатитесь по плавучему рынку на традиционной лодке и завершите день волшебной речной прогулкой среди тысяч светлячков.
В программе — яркие локации, ритуалы на удачу, история, быт, буддизм и настоящая душа Страны улыбок.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из отеля
11:30–12:30 — буддийский храм Ват Самфран. Его особенность — башня, обвитая 300-метровым драконом
13:30–14:30 — самый большой плавучий рынок Таиланда, где мы окунёмся в старые традиции Таиланда и поплаваем на классических лодках
15:00–16:00 — рынок раскрывающихся зонтиков, через который проходит железная дорога
16:00–17:00 — обед (как в тайском, так и в европейском стиле)
17:20–18:00 — храм Тайского бокса
18:30–19:30 — вечерняя прогулка на тайской лодке по реке Мэклонг и наблюдение за светлячками
21:00 — возвращение в отель
Во время экскурсии говорить будем, конечно, о Таиланде. Вы узнаете, как раньше перемещались и жили тайцы, послушаете о буддизме и местной культуре, раскроете любопытные факты о локациях на маршруте.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Yaris Ativ 2024 года выпуска. Водная прогулка проходит на лодке вместимостью от 12 до 18 человек
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Программа подойдёт участникам с 6 лет
- Для посещения храмов необходима закрытая одежда
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Паттайе
Я живу в Таиланде с 2018 года. Знаю и люблю эту страну, провожу множество экскурсий вместе со своими коллегами-гидами. Поэтому с удовольствием познакомим вас с известными и малоизвестными местами и расскажем о жизни тайцев и Таиланде.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
-
29%
Групповая
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван (2 дня из Паттайи)
Исследуйте заповедные уголки Таиланда - от древних храмов до термальных источников
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 04:30
10 дек в 04:30
11 дек в 04:30
$72
$102 за человека
Водная прогулка
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник и субботу в 06:15
Завтра в 06:15
13 дек в 06:15
$128 за человека
-
29%
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Паттайи
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
11 дек в 06:30
12 дек в 06:30
$72
$102 за человека