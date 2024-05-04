Храмовый комплекс Ангкор-Ват: экскурсия из Паттайи на автобусе и воздушном шаре
Давайте отправимся в сердце древней цивилизации! Знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват затерялся среди непроходимых джунглей, но у вас будет возможность пройтись по террасе Слонов и террасе Прокажённого короля, увидеть главные святыни — храмы Байон, Та Пром и Та Кео. Тур проводится только от двух человек.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Дети (0-2 года)
|3 000 ฿
|Взрослый (2+ лет)
|8 500 ฿
Что вас ожидает:
- Полет на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора
- Гости увидят восемь храмов с высоты птичьего полета: 1. главный храмовый комплекс Angkor Wat
- 2. Phnom Bakeng 3. Western Baray 4. Baksey Krong TEMPLE.5. South Get Of ANGKOR.6. Bayon TEMPLE.7. Soprat TEMPLE.8. Takeo Temple
Описание
Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур Важная информация: Внимание: не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта Взять с собой:
- Паспорт, срок действия которого более 6 месяцев до даты окончания его годности.
- Для граждан России, Казахстана одна цветная фотография, при отсутствии оплачивается 100 ฿ на границе.
- Для граждан СНГ две цветных фотографии, при отсутствии оплачивается 200 ฿ на границе.
- Иммиграционная карта в паспорте, при отсутствии ее, оплачивается 100 ฿ на границе.
- Re-entry для граждан СНГ 1300 ฿.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полет на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора
- Гости увидят восемь храмов с высоты птичьего полета: 1. главный храмовый комплекс Angkor Wat
- 2. Phnom Bakeng 3. Western Baray 4. Baksey Krong TEMPLE.5. South Get Of ANGKOR.6. Bayon TEMPLE.7. Soprat TEMPLE.8. Takeo Temple
Что включено
- Проживание в отеле 3 (с бассейном и Wi-Fi).
- Питание (2 обеда).
- Групповое транспортное и экскурсионное обслуживание по программе.
- Входные билеты и сборы по программе.
- Услуги русскоязычных гидов.
- Оформление въездной визы в Камбоджу.
- День 1
- 6:30 Сбор гостей из отелей в Паттайя, проверка документов (с собой обязательно оригиналы паспортов) и инструктаж по прохождению границы русскоязычным гидом.
- 11:30-11:45 Переход границы Thailand-Cambodia. VIP проход Тайской и Камбоджийской границы. В сопровождении нашего русскоговорящего гида.
- 11:45-12:00 Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида, начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.
- 13:30-14:00 Прибытие в Сием Реап. Обед в Кхмерском национальном ресторане (будут подаваться национальные и европейские блюда).
- 14:30-15:00 Заселение в отель 3 (Wi-Fi (с бассейном и Wi-Fi) (отдых в отеле до 17:00).
- 17:00 Полёт на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора, гости увидят восемь храмов с высоты птичьего полета:
- Главный храмовый комплекс ANGKOR WAT
- PHNOM BAKENG
- WESTERN BARAY
- BAKSEY KRONG TEMPLE
- SOUTH get of ANGKOR
- BAYON TEMPLE
- SOPRAT TEMPLE
- TAKEO TEMPLE. Встреча заката солнца.
- 18:30-19:00 Посещение Кофейной фабрики, где вы увидите весь процесс получения готовой продукции.
- 19:00 Ужин в Кхмерском национальном ресторане - шведский стол (Кхмерские и европейские блюда) Национально-фольклорное шоу «АПСАРА». (Ужин оплачивается на месте, стоит 20$).
- 21:00 Возвращение в отель, свободное время.
- День 2
- 05:30 Подъем. Завтрак в отеле. (Платно, оплачивается на месте 5$).
- 7:00 Отдых в отеле или Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов (платно, стоит 40 $ оплата на месте гиду):
- Главный храмовый комплекс Ангкор Ват.
- Ангкор Тхом (Древняя столица Кхмерской империи:-Байон, террасы слонов и прокаженного короля).
- Та Пром (где снимался фильм А. Джоли, Лара Кроф).
- Ta Keo.
- Крован (Индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, а возможно оба).
- 13:00 Возвращение в отель, выселение.
- 14:00-14:30 Посещение памятника жертвам геноцида.
- 14:30-15:00 Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц.
- 15:00-16:00 Обед в ресторане с национальной кухней.
- 15:30 Выезд на границу.
- 18:00 Переход Границы Cambodia - Thailand. (Через час от границы, остановка на 20-30 мин).
- 22:00 Прибытие в отель в Паттайю.
Что не входит в цену
- Напитки, личные расходы.
- Завтрак - стоимость 5$ (Оплата гиду в Камбоджи).
- Ужин (шведский стол) + шоу АПСАРА - 20 $ (оплата гиду в Камбодже).
- Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿ (требуется в том случае, если вы заехали в Таиланд по визе полученной у себя в стране в Посольстве Таиланда или в аэропорту по прибытии в Таиланд).
- Паспорт срок которого более менее 6 месяцев до даты окончания.
- Доплата за одноместное размещение в отеле 3 - 400 ฿, будет взиматься с гостя в отеле.
- Ангкор Ват - 40$ (гиду на месте).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Внимание:
- Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
- Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа
- Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее)
- Взять с собой:
- Оригинал загранпаспорта
- Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (градане РФ, Украины и Казахстана)
- Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿
- Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле)
- Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже)
- ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени
- Приличная одежда для посещения храмов
- Предметы личной гигиены
- Кофточка для кондиционированного автобуса
- Важно:
- Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта и фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд
- Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿
- Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿
- Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев
- Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо1300 ฿ + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу
- Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 ฿ для оформления визы в Камбоджу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
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