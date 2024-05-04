Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Групповой тур в Паттайе

Храмовый комплекс Ангкор-Ват: экскурсия из Паттайи на автобусе и воздушном шаре

Давайте отправимся в сердце древней цивилизации! Знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват затерялся среди непроходимых джунглей, но у вас будет возможность пройтись по террасе Слонов и террасе Прокажённого короля, увидеть главные святыни — храмы Байон, Та Пром и Та Кео. Тур проводится только от двух человек.
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Ближайшие даты:
4
мая
7
мая
11
мая
14
мая
18
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Дети (0-2 года)3 000 ฿
Взрослый (2+ лет)8 500 ฿

Что вас ожидает:

  • Полет на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора
  • Гости увидят восемь храмов с высоты птичьего полета: 1. главный храмовый комплекс Angkor Wat
  • 2. Phnom Bakeng 3. Western Baray 4. Baksey Krong TEMPLE.5. South Get Of ANGKOR.6. Bayon TEMPLE.7. Soprat TEMPLE.8. Takeo Temple

Описание

Приятный бонус: Организатор дарит поездку на пляж Голубая лагуна туристам, оплатившим минимум 4 любых тура от Дельфин-тур Важная информация: Внимание: не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта Взять с собой:
  • Паспорт, срок действия которого более 6 месяцев до даты окончания его годности.
  • Для граждан России, Казахстана одна цветная фотография, при отсутствии оплачивается 100 ฿ на границе.
  • Для граждан СНГ две цветных фотографии, при отсутствии оплачивается 200 ฿ на границе.
  • Иммиграционная карта в паспорте, при отсутствии ее, оплачивается 100 ฿ на границе.
  • Re-entry для граждан СНГ 1300 ฿.

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Полет на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора
  • Гости увидят восемь храмов с высоты птичьего полета: 1. главный храмовый комплекс Angkor Wat
  • 2. Phnom Bakeng 3. Western Baray 4. Baksey Krong TEMPLE.5. South Get Of ANGKOR.6. Bayon TEMPLE.7. Soprat TEMPLE.8. Takeo Temple
Что включено
  • Проживание в отеле 3 (с бассейном и Wi-Fi).
  • Питание (2 обеда).
  • Групповое транспортное и экскурсионное обслуживание по программе.
  • Входные билеты и сборы по программе.
  • Услуги русскоязычных гидов.
  • Оформление въездной визы в Камбоджу.
  • День 1
  • 6:30 Сбор гостей из отелей в Паттайя, проверка документов (с собой обязательно оригиналы паспортов) и инструктаж по прохождению границы русскоязычным гидом.
  • 11:30-11:45 Переход границы Thailand-Cambodia. VIP проход Тайской и Камбоджийской границы. В сопровождении нашего русскоговорящего гида.
  • 11:45-12:00 Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида, начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.
  • 13:30-14:00 Прибытие в Сием Реап. Обед в Кхмерском национальном ресторане (будут подаваться национальные и европейские блюда).
  • 14:30-15:00 Заселение в отель 3 (Wi-Fi (с бассейном и Wi-Fi) (отдых в отеле до 17:00).
  • 17:00 Полёт на воздушном шаре над храмовым комплексом Ангкора, гости увидят восемь храмов с высоты птичьего полета:
  • Главный храмовый комплекс ANGKOR WAT
  • PHNOM BAKENG
  • WESTERN BARAY
  • BAKSEY KRONG TEMPLE
  • SOUTH get of ANGKOR
  • BAYON TEMPLE
  • SOPRAT TEMPLE
  • TAKEO TEMPLE. Встреча заката солнца.
  • 18:30-19:00 Посещение Кофейной фабрики, где вы увидите весь процесс получения готовой продукции.
  • 19:00 Ужин в Кхмерском национальном ресторане - шведский стол (Кхмерские и европейские блюда) Национально-фольклорное шоу «АПСАРА». (Ужин оплачивается на месте, стоит 20$).
  • 21:00 Возвращение в отель, свободное время.
  • День 2
  • 05:30 Подъем. Завтрак в отеле. (Платно, оплачивается на месте 5$).
  • 7:00 Отдых в отеле или Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов (платно, стоит 40 $ оплата на месте гиду):
  • Главный храмовый комплекс Ангкор Ват.
  • Ангкор Тхом (Древняя столица Кхмерской империи:-Байон, террасы слонов и прокаженного короля).
  • Та Пром (где снимался фильм А. Джоли, Лара Кроф).
  • Ta Keo.
  • Крован (Индуский храм) или Королевская купальня Срос Сронг (по ситуации, а возможно оба).
  • 13:00 Возвращение в отель, выселение.
  • 14:00-14:30 Посещение памятника жертвам геноцида.
  • 14:30-15:00 Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц.
  • 15:00-16:00 Обед в ресторане с национальной кухней.
  • 15:30 Выезд на границу.
  • 18:00 Переход Границы Cambodia - Thailand. (Через час от границы, остановка на 20-30 мин).
  • 22:00 Прибытие в отель в Паттайю.
Что не входит в цену
  • Напитки, личные расходы.
  • Завтрак - стоимость 5$ (Оплата гиду в Камбоджи).
  • Ужин (шведский стол) + шоу АПСАРА - 20 $ (оплата гиду в Камбодже).
  • Re-entry виза в Таиланд - 1300 ฿ (требуется в том случае, если вы заехали в Таиланд по визе полученной у себя в стране в Посольстве Таиланда или в аэропорту по прибытии в Таиланд).
  • Паспорт срок которого более менее 6 месяцев до даты окончания.
  • Доплата за одноместное размещение в отеле 3 - 400 ฿, будет взиматься с гостя в отеле.
  • Ангкор Ват - 40$ (гиду на месте).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Внимание:
  • Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
  • Выезд на экскурсию необходимо совершить за 10 дней до окончания Тайского штампа
  • Если в паспорте есть штампы бордерана, выезд возможен только после предварительного согласования с границей (фото паспорта необходимо предоставить заранее)
  • Взять с собой:
  • Оригинал загранпаспорта
  • Одно цветное фото 3*4 или 100 ฿ (градане РФ, Украины и Казахстана)
  • Для граждан других стран СНГ 2 цветных фото или 200 ฿
  • Миграционную карту Таиланда, если получили в аэропорту. (за отсутствие или утерю, штраф 100 ฿ на Тайском пограничном контроле)
  • Обратный авиабилет из Таиланда, если вы выезжаете позже 10 дн срока (смотрите информацию ниже)
  • ВНИМАНИЕ: в Angkor Wat рекомендуется ходить в удобной обуви, которая крепится хорошо на ноге. Есть места, где высокие ступени
  • Приличная одежда для посещения храмов
  • Предметы личной гигиены
  • Кофточка для кондиционированного автобуса
  • Важно:
  • Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта и фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд
  • Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿
  • Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿
  • Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев
  • Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо1300 ฿ + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу
  • Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 ฿ для оформления визы в Камбоджу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

ГрупповыеНа автобусе2-дневные турыВсе турыв камбоджуСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмы

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