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Национальный парк Анг Тонг на большом корабле

Алекс Т.
Алекс Т. – Гид из Самуи
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $42 за человека

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Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле

Что вы увидите

  • национальный парк Ангтонг, Каякинг до пляжа острова Mae Ko, Не сложный подъём (примерно десять минут) по ступенькам на смотровую площадку острова, с изумительным видом на озеро "Talay Nai" известное как "Изумрудная лагуна", образовавшееся в жерле давно потухшего вулкана.
  • Прибытие на главный остров национального парка Ангтхон - Wua Ta Lap. Каякинг вокруг необитаемых островов. На острове Wua Ta Lap у вас будет возможность подняться на смотровую площадку (около 500 метрв) с потрясающим видом на архипелаг или посетить "Лотосовую Пещеру", известную как "Bua Boke" со сталактитами и сталагмитами, а также отдохнуть на белоснежном пляже острова, где можно искупаться в чистейшей бирюзовой воде и понаблюдать за рыбками, вооружившись маской и трубкой для снорклинга
Вам предстоит увлекательное путешествие на туристическом тайском корабле 🛳️. Неспешно проплывая между островами, наслаждайтесь красотами морского парка. Первой остановкой вашего приключения станет остров 🏝️ Мае Ко. От туристического корабля до острова вы сможете добраться самостоятельно на каяках, любуясь сквозь кристально прозрачную воду бухты многообразием местной флоры и фауны. В программе "без каякинга", вас доставят на остров на тайской лодке ⚓ "Лонгтейл". Остров Мае Ко когда-то был грозным вулканом. Ходит легенда, что в результате его извержения были сформированы острова морского парка Ангтхонг. На сегодняшний день вулкан уже давно остыл, а в его жерле образовалось озеро "Talay Nai", известное как "Изумрудная лагуна". Поднявшись на смотровую площадку острова, перед вами откроется великолепный вид на морской парк 🌳 Ангтонг и изумрудное озеро. Следующей остановкой вашего путешествия станет остров Вуа Талап, населенный дикими обезьянами. Ну а пока корабль неспешно проплывает вдоль россыпи необитаемых островов, вам будет предложен вкусный обед из тайских блюд и свежих фруктов 🍎. Остров Вуа Талап знаменит своим белоснежным пляжем с мелким и хрустящим песком. Вам будет предложено совершить увлекательную прогулку 👣 на каяке вокруг соседнего необитаемого острова, проплыть сквозь естественные гроты и полюбоваться дикими пляжами и великолепными бухтами. Если вы выбрали программу "без каяков", остров предложит вам множество развлечений. Вы сможете подняться по тропе на самую высокую точку острова (500 метров) и полюбоваться изумительными видами морского парка Ангтонг. Посетить пещеру "Bua Boke", с ее уникальными сталактитами и сталагмитами. Или понаблюдать за дикими обезьянками на пляже острова. Купайтесь, загорайте и наслаждайтесь подводным миром морского парка Ангтхонг, вооружившись маской и трубкой для снорклинга.
Гид на этой экскурсии 🧭 владеет только английским языком

Программа экскурсии:

    07. 30 – Трансфер из отеля до пирса
    08. 30 – Отплытие с пирса Натон, легкий завтрак на борту судна
    10. 00 – Прибытие в морской национальный парк Ангтонг. Каякинг до пляжа острова Mae Ko. В программе "без каякинга" вас доставят на остров на лодке. Не сложный подъём (примерно десять минут) по ступенькам на смотровую площадку острова, с изумительным видом на озеро "Talay Nai" известное как "Изумрудная лагуна", образовавшееся в жерле давно потухшего вулкана
    12. 00-13. 00 – Тайский буфет и свежие фрукты 🍉 на борту
    13. 00 – Прибытие на главный остров национального парка Ангтхон - Wua Ta Lap. Каякинг вокруг необитаемых островов. На острове Wua Ta Lap у вас будет возможность подняться на смотровую площадку (около 500 метрв) с потрясающим видом на архипелаг или посетить "Лотосовую Пещеру", известную как "Bua Boke" со сталактитами и сталагмитами, а также отдохнуть на белоснежном пляже острова, где можно искупаться в чистейшей бирюзовой воде и понаблюдать за рыбками, вооружившись маской и трубкой для снорклинга
    15. 00 – Отправление на Самуи. Кофе и чай на борту
    16. 30 – Прибытие на о. Самуи и трансфер в отель
    Что входит
    • Профессиональный гид
    • Питание, напитки, фрукты
    • Страхование
    • Трансфер на минивене с кондиционером туда и обратно
    Что не входит
    • Алкогольные напитки
    • Каякинг: 400 бат на персону (опция доступна только при предварительном бронировании)
    • Входной билет в национальный парк Анг Тонг оплачивается отдельно: 300 бат – взрослый, 150 бат – ребенок (дети выше 130 см оплачиваются как взрослые)
    Начало и место завершения
    🚩 Ресепция Вашего отеля
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алекс Т.
    Алекс Т.
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