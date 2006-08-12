Вам предстоит увлекательное путешествие на туристическом тайском корабле 🛳️. Неспешно проплывая между островами, наслаждайтесь красотами морского парка. Первой остановкой вашего приключения станет остров 🏝️ Мае Ко. От туристического корабля до острова вы сможете добраться самостоятельно на каяках, любуясь сквозь кристально прозрачную воду бухты многообразием местной флоры и фауны. В программе "без каякинга", вас доставят на остров на тайской лодке ⚓ "Лонгтейл". Остров Мае Ко когда-то был грозным вулканом. Ходит легенда, что в результате его извержения были сформированы острова морского парка Ангтхонг. На сегодняшний день вулкан уже давно остыл, а в его жерле образовалось озеро "Talay Nai", известное как "Изумрудная лагуна". Поднявшись на смотровую площадку острова, перед вами откроется великолепный вид на морской парк 🌳 Ангтонг и изумрудное озеро. Следующей остановкой вашего путешествия станет остров Вуа Талап, населенный дикими обезьянами. Ну а пока корабль неспешно проплывает вдоль россыпи необитаемых островов, вам будет предложен вкусный обед из тайских блюд и свежих фруктов 🍎. Остров Вуа Талап знаменит своим белоснежным пляжем с мелким и хрустящим песком. Вам будет предложено совершить увлекательную прогулку 👣 на каяке вокруг соседнего необитаемого острова, проплыть сквозь естественные гроты и полюбоваться дикими пляжами и великолепными бухтами. Если вы выбрали программу "без каяков", остров предложит вам множество развлечений. Вы сможете подняться по тропе на самую высокую точку острова (500 метров) и полюбоваться изумительными видами морского парка Ангтонг. Посетить пещеру "Bua Boke", с ее уникальными сталактитами и сталагмитами. Или понаблюдать за дикими обезьянками на пляже острова. Купайтесь, загорайте и наслаждайтесь подводным миром морского парка Ангтхонг, вооружившись маской и трубкой для снорклинга.

Гид на этой экскурсии 🧭 владеет только английским языком

Программа экскурсии:

07. 30 – Трансфер из отеля до пирса

08. 30 – Отплытие с пирса Натон, легкий завтрак на борту судна

10. 00 – Прибытие в морской национальный парк Ангтонг. Каякинг до пляжа острова Mae Ko. В программе "без каякинга" вас доставят на остров на лодке. Не сложный подъём (примерно десять минут) по ступенькам на смотровую площадку острова, с изумительным видом на озеро "Talay Nai" известное как "Изумрудная лагуна", образовавшееся в жерле давно потухшего вулкана

12. 00-13. 00 – Тайский буфет и свежие фрукты 🍉 на борту

13. 00 – Прибытие на главный остров национального парка Ангтхон - Wua Ta Lap. Каякинг вокруг необитаемых островов. На острове Wua Ta Lap у вас будет возможность подняться на смотровую площадку (около 500 метрв) с потрясающим видом на архипелаг или посетить "Лотосовую Пещеру", известную как "Bua Boke" со сталактитами и сталагмитами, а также отдохнуть на белоснежном пляже острова, где можно искупаться в чистейшей бирюзовой воде и понаблюдать за рыбками, вооружившись маской и трубкой для снорклинга

15. 00 – Отправление на Самуи. Кофе и чай на борту

16. 30 – Прибытие на о. Самуи и трансфер в отель