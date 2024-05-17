Национальные парки Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» на Самуи, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Групповая
8 часов
11 отзывов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающей панорамой островов национального парка»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Групповая
8 часов
2 отзыва
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Начало: Ресепция Вашего отеля
«00 – Прибытие в морской национальный парк Анг Тонг, каякинг вдоль береговой линии до острова Mae»
Расписание: Ежедневно с англогидом.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Групповая
8 часов
3 отзыва
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Начало: Ресепция Вашего отеля
«00 – Прибытие в морской национальный парк Ангтонг»
Расписание: Ежедневно с англогидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 529.81฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
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    было очень комфортно! Гид великолепный, шутил, объяснял, а главное заботился о каждом! Когда увидел, что я все же собралась пойти на хайкинг на точку обзора 500 метров, дал с собой воды и убедился, что я поняла во сколько нужно вернуться. Я дошла не до конца, очень жарко, но впечатления от всей поездки великолепные. Все чётко по времени, по программе, просто блестящие! Виды шикарные, настроение отличное! Спасибо организаторам!

    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю
  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
  • S
    Svetlana
    12 апреля 2023
    Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
    Сервис, наполнение экскурсии, питание. Очень понравилось
  • Е
    Елена
    25 ноября 2022
    Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
    Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
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    приключение и море положительных эмоций! Сама экскурсия мне знакома, всегда езжу на неё, когда бываю на Пхукете. Омрачил только ливень(((берите с собой дождевики!! Повторюсь, гиды Антон и Роман просто суперр👍 Огромное им спасибо, не часто встретишь таких профессиональных, обаятельных и общительных гидов.

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Национальные парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жемчужины национального парка Анг Тонг
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  3. Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
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Сколько стоит экскурсия по Самуи в июне 2024
Сейчас на Самуи в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 2 294.71. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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