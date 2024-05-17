1 чел.
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Групповая
8 часов
Жемчужины национального парка Анг Тонг
Изумрудное озеро, экзотические острова, снорклинг и белоснежные пляжи на морской прогулке
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь потрясающей панорамой островов национального парка»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$63 за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк Анг Тонг на скоростной лодке
Начало: Ресепция Вашего отеля
«00 – Прибытие в морской национальный парк Анг Тонг, каякинг вдоль береговой линии до острова Mae»
Расписание: Ежедневно с англогидом.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 294.71฿ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк Анг Тонг на большом корабле
Начало: Ресепция Вашего отеля
«00 – Прибытие в морской национальный парк Ангтонг»
Расписание: Ежедневно с англогидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 529.81฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ТТатьяна6 февраля 2024Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
- SSvetlana12 апреля 2023Сервис, наполнение экскурсии, питание. Очень понравилось
- ЕЕлена25 ноября 2022Больше всего мне понравились гиды👍 Роман и Антон выше всяких похвал👍 С такими гидами самая скучная экскурсия превратится в волшебное
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Национальные парки»
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Сейчас на Самуи в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 2 294.71. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
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