Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе
Девственные леса, тайные тропы и яркие храмы ждут вас на Самуи. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь уникальными видами и культурой
«А в магическом саду Будды в ущелье, где, по преданию, расположен земной вход в рай, увидите 100 фигур из тайской мифологии и услышите историю удивительного человека, создавшего это святое место»
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
«Вы прикоснетесь к традициям Таиланда в храмах Леди-монаха и Большого Будды, встретите стража Самуи, исследуйте Волшебный сад Будды и оцените вкуснейшие блюда тайской кухни»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 апр в 08:00
5 апр в 08:00
$57 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места острова за один день
Посетить культовые локации, священные храмы и мистический сад - без толп туристов
«Магический сад Будды — вы узнаете историю его создателя, разгадаете тайные знаки, спрятанные в каменных скульптурах, и почувствуете особую энергетику этого места»
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
$320 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим18 марта 2025Прекрасная экскурсия на джипах по знаковым местам острова, гид таец, экскурсия на английском языке.
- ЕЕлена24 февраля 2025Изложение информации гидом было легкодоступным, понятным. Денис - приятный в общении человек, веселый, вежливый, порядочный и пунктуальный. все наши ожидания от экскурсии были осуществлены, мы получили вкусный обед. Впечатления останутся на долгую память!! спасибо гиду
- AAneta18 февраля 2025Спасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказ по каждой локации. Особая
- ААнастасия6 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, на комфортном минивэне. Объездили весь остров, на второй же остановке решили вопрос с сувенирами, за это отдельное
- ММихайлова19 декабря 2024Хороший маршрут, интересные локации, но слишком много локаций с торговлей
- ООльга20 августа 2024Очень круто и весело провели время на экскурсии джип сафари. Проехали по главным достопремечательствам. Но самое крутое-это поездка на гору, водители профи
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Цветы и сады»
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