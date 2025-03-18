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огромное спасибо. Поговорили обо всём: легенды, религия, экономика, традиции, становление острова, важные люди. Вкусно пообедали в ресторане с шикарным видом. Это было потрясающее погружение и ознакомление с островом Самуи. Лучше всего брать экскурсию в первые же дни, чтобы уже ориентироваться территориально, знать на какие пляжи ездить, на каких рынках, что пробовать, а на что не стоит трать время. Денису огромное спасибо за галантность, внимательность и терпение, получилась максимально комфортная поездка.