Цветы и сады – экскурсии на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» на Самуи, цены от $57. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Рай в Сиамском заливе
На машине
7 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рай в Сиамском заливе
Девственные леса, тайные тропы и яркие храмы ждут вас на Самуи. Погрузитесь в атмосферу острова и насладитесь уникальными видами и культурой
«А в магическом саду Будды в ущелье, где, по преданию, расположен земной вход в рай, увидите 100 фигур из тайской мифологии и услышите историю удивительного человека, создавшего это святое место»
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
На машине
Джиппинг
8 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари: весь Самуи за один день
Джип-сафари на Самуи - увлекательное приключение по ключевым местам острова. Храмы, водопады и панорамные виды ждут вас
Начало: У рецепшена вашего отеля
«Вы прикоснетесь к традициям Таиланда в храмах Леди-монаха и Большого Будды, встретите стража Самуи, исследуйте Волшебный сад Будды и оцените вкуснейшие блюда тайской кухни»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 апр в 08:00
5 апр в 08:00
$57 за человека
Панорамный Самуи: топовые места острова за один день
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Панорамный Самуи: топовые места острова за один день
Посетить культовые локации, священные храмы и мистический сад - без толп туристов
«Магический сад Будды — вы узнаете историю его создателя, разгадаете тайные знаки, спрятанные в каменных скульптурах, и почувствуете особую энергетику этого места»
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
$320 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    18 марта 2025
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Прекрасная экскурсия на джипах по знаковым местам острова, гид таец, экскурсия на английском языке.
  • Е
    Елена
    24 февраля 2025
    Рай в Сиамском заливе
    Изложение информации гидом было легкодоступным, понятным. Денис - приятный в общении человек, веселый, вежливый, порядочный и пунктуальный. все наши ожидания от экскурсии были осуществлены, мы получили вкусный обед. Впечатления останутся на долгую память!! спасибо гиду
  • A
    Aneta
    18 февраля 2025
    Рай в Сиамском заливе
    Спасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказ по каждой локации. Особая
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    благодарность за выбор ресторанчика с наивкуснейшим зеленым карри и не только! И, конечно же, отдельный лайк за комфортабельный транспорт и приятного водителя!

    Спасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказСпасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказСпасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказСпасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказСпасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказСпасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказСпасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказСпасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказСпасибо большое Денису за классный и не утруждающий тур по острову и за очень интересный рассказ
  • А
    Анастасия
    6 февраля 2025
    Рай в Сиамском заливе
    Очень понравилась экскурсия, на комфортном минивэне. Объездили весь остров, на второй же остановке решили вопрос с сувенирами, за это отдельное
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    огромное спасибо. Поговорили обо всём: легенды, религия, экономика, традиции, становление острова, важные люди. Вкусно пообедали в ресторане с шикарным видом. Это было потрясающее погружение и ознакомление с островом Самуи. Лучше всего брать экскурсию в первые же дни, чтобы уже ориентироваться территориально, знать на какие пляжи ездить, на каких рынках, что пробовать, а на что не стоит трать время. Денису огромное спасибо за галантность, внимательность и терпение, получилась максимально комфортная поездка.

    Очень понравилась экскурсия, на комфортном минивэне. Объездили весь остров, на второй же остановке решили вопрос сОчень понравилась экскурсия, на комфортном минивэне. Объездили весь остров, на второй же остановке решили вопрос сОчень понравилась экскурсия, на комфортном минивэне. Объездили весь остров, на второй же остановке решили вопрос сОчень понравилась экскурсия, на комфортном минивэне. Объездили весь остров, на второй же остановке решили вопрос с
  • М
    Михайлова
    19 декабря 2024
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Хороший маршрут, интересные локации, но слишком много локаций с торговлей
  • О
    Ольга
    20 августа 2024
    Джип-сафари: весь Самуи за один день
    Очень круто и весело провели время на экскурсии джип сафари. Проехали по главным достопремечательствам. Но самое крутое-это поездка на гору, водители профи

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Цветы и сады»

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  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в апреле 2025
Сейчас на Самуи в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 57 до 330. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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