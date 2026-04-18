Вас ждёт день, наполненный драйвом! Захватывающий сплав по горной реке, катание на квадроциклах по бездорожью и стремительный полёт на зиплайне. Идеальный выбор для тех, кто жаждет приключений!
Описание экскурсии
Рафтинг
День начнётся со сплава по бурной реке — отличная возможность взбодриться и с первых минут почувствовать ритм приключения. Вас ждут прохладные брызги и живописные пейзажи вокруг.
Катание на багги
Вы пересядете на багги и отправитесь в путешествие по бездорожью. Маршрут пройдёт по горным тропам, пыльным дорогам и лесным участкам через аутентичные деревни. В пути — весёлые «водные бои» между машинами.
Зиплайн
Спуск над рекой по натянутому тросу подарит ощущение свободы. Этот момент вы точно запомните надолго!
Ориентировочный тайминг
9:00 — трансфер из отелей
10:30–11:30 — прибытие в каньон Кёпрючай, инструктаж и выдача снаряжения, переезд к точке старта сплава
12:00–14:00 — подготовка и сплав
14:15 — обед
15:00 — заезд на квадроциклах (45 минут)
15:45–16:00 — сборы, трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер, сопровождение профессионального инструктора, снаряжение, страховка и обед (в меню — куриный шашлык, макароны и салат). Напитки оплачиваются дополнительно
- Во время сплава преодолеем 12 км и сделаем 2 остановки для спусков по зиплайну (15 метров)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€34
|Дети до 11 лет
|€24
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 0 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
