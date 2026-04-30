Описание экскурсии
Организационные детали
Безлимитное пиво и вино включено в стоимость.
Безалкогольные напитки premix включены в стоимость.
Обед включён в стоимость.
Трансфер включён в стоимость.
Пенная вечеринка и анимация включены в стоимость.
Купальные остановки включены в стоимость.
Специальные напитки и личные расходы не включены в стоимость.
Фото и видео съёмка не включены в стоимость.
Кальян, мороженое и специальные блюда не включены в стоимость.
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Порт Аланьи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 965 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
