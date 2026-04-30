Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи

Искупаться в открытом море, заглянуть в таинственные пещеры и повеселиться на борту
Поднять паруса! На пиратском корабле вы отправитесь бороздить побережье Аланьи, слушая легенды о морских разбойниках и любуясь просторами. Вы увидите Красную башню, пляж Клеопатры и светящиеся в пещерах минералы.

На борту вас ждёт развлекательная программа от аниматоров, вкусный обед и зажигательная пенная вечеринка.
Описание экскурсии

  • Мы заберём вас от вашего отеля и привезём в порт. Вы подниметесь на борт пиратского корабля и отправитесь в морское путешествие.
  • Увидите символ Аланьи — Красную башню и таинственные пещеры, в которых понаблюдаете за фосфоресценцией — свечением минералов.
  • Послушаете легенды о пиратах и полюбуетесь пляжем Клеопатры.
  • Искупаетесь в бирюзовых водах во время остановок в открытом море.
  • Пообедаете прямо на яхте, а после вас ждут развлечения — аниматоры проведут мероприятия для детей и взрослых.
  • Повеселитесь на пенной вечеринке, а затем вернётесь обратно на пристань.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер из вашего отеля, обед, безлимитные безалкогольные напитки.
  • Вместимость корабля 215 человек.
  • С вами будет русскоязычный гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€18
Дети 4-10 лет€9
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1584 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
А
Отличный формат смены обстановки и отдыха! Трансфер, купание в море, обед, развлекательная программа и пенная вечеринка! Можно курсировать между палубами для смены восприятия ракурса (открываются потрясающие виды), посидеть на разных
уровнях или полежать. 4 заплыва в море в разных локациях, разнообразное музыкальное сопровождение, есть бар с дополнительными напитками за отдельную плату. Команда говорит на турецком, английском, русском. Мне очень понравилось, рекомендую!)

