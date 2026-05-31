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От Морского вокзала – экскурсии в Аланье

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Аланье, цены от €19. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Пиратский корабль в Аланье: круиз с купанием и обедом
Музыкальные теплоходы
6 часов
1 отзыв
Групповая
Пиратский корабль в Аланье: круиз с купанием и обедом
Провести день в море, отдохнуть в живописных бухтах и полюбоваться побережьем
Начало: В порту Аланьи
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€19 за человека
Пиратский круиз вдоль побережья Аланьи + обед и трансфер
Круизы
7 часов
1 отзыв
Групповая
Пиратский круиз вдоль побережья Аланьи + обед и трансфер
Заглянуть в таинственные пещеры, искупаться в бухте и отдохнуть под Весёлым Роджером
Начало: У вашего отеля или в порту
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
23 июл в 08:30
€20 за человека
Из Аланьи - в круиз на яхте с обедом и пенной вечеринкой
На яхте
Музыкальные теплоходы
Круизы
7 часов
Групповая
Из Аланьи - в круиз на яхте с обедом и пенной вечеринкой
А ещё с купанием, музыкой и невероятными видами
Начало: У вашего отеля или в порту Аланьи
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
25 июл в 08:30
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Айгуль
Пиратский круиз вдоль побережья Аланьи + обед и трансфер
за исключением того, что название корабля сообщили за полчаса до отплытия (а нам нужно было время чтобы добраться), все остальное было отлично
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Всего 2 отзыва в Аланье в категории "От Морского вокзала"

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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «От Морского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Пиратский корабль в Аланье: круиз с купанием и обедом;
  2. Пиратский круиз вдоль побережья Аланьи + обед и трансфер;
  3. Из Аланьи - в круиз на яхте с обедом и пенной вечеринкой.
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. The land of legends;
  3. Музей Крепость;
  4. Чегемские водопады.
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 25. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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