Круиз
Круиз на яхте Starcraft
Отправляйтесь в незабываемое морское путешествие на яхте Starcraft! Пенная вечеринка, пляжи и развлечения ждут вас в Аланье
Начало: Ваш отель
«Круиз на яхте класса А «все включено» Программа тура Starcraft:»
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
4 мая в 09:00
6 мая в 08:30
$40 за человека
Водная прогулка
Волшебство вечерней Аланьи
Сафари на джипах, прогулка на яхте, пенная вечеринка и магия восточной сказки
Начало: У вашего отеля
«Мы пересаживаемся на яхту и встречаем закат прямо в море»
27 апр в 16:30
2 мая в 16:30
€40 за человека
Водная прогулка
Из Аланьи - в путешествие на крупнейшем пиратском корабле Legend Big Kral
Купание в открытом море, прекрасные панорамы, обед, музыка и веселье
Начало: У вашего отеля
«Осмотр порта с роскошными яхтами (с воды) и третье купание в открытом море — 25–30 мин»
7 апр в 08:30
€36 за человека
Круиз
Алания Пиратский Круиз: Купание, Анимация и Пенная Вечеринка
Начало: Порт Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 ноября 2025Нам с мужем очень понравилась экскурсия, народа было не много, это очень хорошо) конец сезона все-таки заметен, но для нас
- EEkaterina26 октября 2025Прогулка на яхте прошла отлично! Не смотря на завершение сезона и небольшое количество туристов, команда отработала на все 100💯👌
- ММарина23 октября 2025Красивейшая яхта, все удобно, все заявленные моменты прекрасно организованы: 4 купания в живописных местах, нормальный обед, пенная дискотека, по желанию за доп. плату фото и алкоголь. Кофе и газировка бесплатно. Всё работники очень дружелюбны. Понравилось!
- ЕЕлена19 октября 2025Всё понравилось, красота вокруг, купаться было очень приятно, всем советую 😄
- ВВероника15 октября 2025Все прошло отлично. Олинкулюзив - безалкогольные напитки. Обед - курица, макароны, салат, кусочек картошки))). Вечеринка классная, было мини диско для детей. Паста для купания отличные, особенно понравился третий пляж. Своих денег стоит, рекомендую к посещению
- ССнетов12 октября 2025Экскурсия очень понравилась:
1. Написали заранее во сколько заберут из отеля и в это время уже ждали.
2. Мустафа прекрасно водит, с
- ККристина11 октября 2025Нам все понравилось)
Посмотрели прекрасные виды, покупались в открытом море и анимация хороша, ребята молодцы 👏 Прыжок Марио со скалы впечатлил, было неожиданно 😀
- ККонстантин5 октября 2025Большое спасибо! Тур чудесный. Команда веселая. Зажигали. Было здорово! Воспоминания 👍
- ЕЕкатерина1 октября 2025В целом экскурсия не плохая . Забрали из отеля, отвезли в Пещеру Дамлаташ (оплата только картой), 150 лир стоимость, зайти
- ССергей30 сентября 2025Все просто супер программа насыщенная гид, водители и команда на корабле просто супер!!!!
- KKonstantin30 сентября 2025Довольно длительная экскурсия, заказывали через сайт. Забрали с отеля, вернули тоже в отель (некоторые слышал оставляют на дороге и до
- ММарина25 сентября 2025Невероятная экскурсия, наполненная драйвом и прекрасными локациями.
А музыка на корабле просто в самое сердечко!
- ООлеся25 сентября 2025Все круто!) весело и красиво
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Круизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в ноябре 2025
Сейчас в Аланье в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 36 до 45. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.42 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Аланьи с гидом в 2025 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия