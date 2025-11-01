Мои заказы

Круизы и туры по воде в Аланье

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы» в Аланье, цены от $36. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
На яхте
5 часов
116 отзывов
Круиз
Круиз на яхте Starcraft
Отправляйтесь в незабываемое морское путешествие на яхте Starcraft! Пенная вечеринка, пляжи и развлечения ждут вас в Аланье
Начало: Ваш отель
«Круиз на яхте класса А «все включено» Программа тура Starcraft:»
Расписание: Среда, Суббота с 10-16:30
4 мая в 09:00
6 мая в 08:30
$40 за человека
Волшебство вечерней Аланьи
Джиппинг
На яхте
6.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Волшебство вечерней Аланьи
Сафари на джипах, прогулка на яхте, пенная вечеринка и магия восточной сказки
Начало: У вашего отеля
«Мы пересаживаемся на яхту и встречаем закат прямо в море»
27 апр в 16:30
2 мая в 16:30
€40 за человека
Из Аланьи - в путешествие на крупнейшем пиратском корабле Legend Big Kral
6.5 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Из Аланьи - в путешествие на крупнейшем пиратском корабле Legend Big Kral
Купание в открытом море, прекрасные панорамы, обед, музыка и веселье
Начало: У вашего отеля
«Осмотр порта с роскошными яхтами (с воды) и третье купание в открытом море — 25–30 мин»
7 апр в 08:30
€36 за человека
Алания Пиратский Круиз: Купание, Анимация и Пенная Вечеринка
На автобусе
5 часов
Круиз
Алания Пиратский Круиз: Купание, Анимация и Пенная Вечеринка
Начало: Порт Аланьи
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:30
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия, народа было не много, это очень хорошо) конец сезона все-таки заметен, но для нас
    читать дальше

    это идеальное время.
    Были остановки в 4 местах для плавания, в 3-ех мы покупались, вода была хорошая)
    Пенная вечеринка тоже оставила положительные эмоции)
    В целом если сравнивать покупку туров у отельных гидов и покупку через сайт, то конечно заметна экономия! Цена=качество! Советую!

  • E
    Ekaterina
    26 октября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Прогулка на яхте прошла отлично! Не смотря на завершение сезона и небольшое количество туристов, команда отработала на все 100💯👌
  • М
    Марина
    23 октября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Красивейшая яхта, все удобно, все заявленные моменты прекрасно организованы: 4 купания в живописных местах, нормальный обед, пенная дискотека, по желанию за доп. плату фото и алкоголь. Кофе и газировка бесплатно. Всё работники очень дружелюбны. Понравилось!
  • Е
    Елена
    19 октября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Всё понравилось, красота вокруг, купаться было очень приятно, всем советую 😄
  • В
    Вероника
    15 октября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Все прошло отлично. Олинкулюзив - безалкогольные напитки. Обед - курица, макароны, салат, кусочек картошки))). Вечеринка классная, было мини диско для детей. Паста для купания отличные, особенно понравился третий пляж. Своих денег стоит, рекомендую к посещению
  • С
    Снетов
    12 октября 2025
    Волшебство вечерней Аланьи
    Экскурсия очень понравилась:
    1. Написали заранее во сколько заберут из отеля и в это время уже ждали.
    2. Мустафа прекрасно водит, с
    читать дальше

    отличным чувством юмора, к работе относится ответственно.
    3. Времени на всех достопримечательностях более чем достаточно.
    4. Развлекательная программа на корабле понравилась.

    Стоит взять с собой комплект сменной одежды, либо изначально ехать в плавках, потому что после пенной вечеринки на корабле я промок и потом поехали на обзорную точку, на улице было уже достаточно прохладно. Мерзлявым стоит учесть этот момент.
    От экскурсии я в восторге.

    Экскурсия очень понравилась:Экскурсия очень понравилась:Экскурсия очень понравилась:Экскурсия очень понравилась:Экскурсия очень понравилась:Экскурсия очень понравилась:Экскурсия очень понравилась:Экскурсия очень понравилась:
  • К
    Кристина
    11 октября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Нам все понравилось)
    Посмотрели прекрасные виды, покупались в открытом море и анимация хороша, ребята молодцы 👏 Прыжок Марио со скалы впечатлил, было неожиданно 😀
  • К
    Константин
    5 октября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Большое спасибо! Тур чудесный. Команда веселая. Зажигали. Было здорово! Воспоминания 👍
  • Е
    Екатерина
    1 октября 2025
    Волшебство вечерней Аланьи
    В целом экскурсия не плохая . Забрали из отеля, отвезли в Пещеру Дамлаташ (оплата только картой), 150 лир стоимость, зайти
    читать дальше

    на 10 -15 мин, дольше не получится там находиться очень душно. Можно сходить на пляж Клеопатры (особо не впечатлил). Далее нас отвезли к башне Кызылкуле- кусочек башни увидели, хотелось бы чтоб не много истории рассказали, но так как по русски плохо говорят, ничего нам не рассказывали. Там находились 15 мин. Сели в джипы с музыкой и отправились на корабль. Так как сильные волны, ооооочень сильно укачивало. Может это сам корабль такой или из за моря. Первый раз такое на корабле. Все мы быстрее хотели на берег. На корабле была музыка и пенная дискотека. Интересно. В 22.00 нас вырузили на берег и отправились на смотровую площадку Аланьи. Тоже понравилось. К 23.00 нас отвезли в отель очень быстро.

  • С
    Сергей
    30 сентября 2025
    Волшебство вечерней Аланьи
    Все просто супер программа насыщенная гид, водители и команда на корабле просто супер!!!!
    Все просто супер программа насыщенная гид, водители и команда на корабле просто супер!!!!
  • K
    Konstantin
    30 сентября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Довольно длительная экскурсия, заказывали через сайт. Забрали с отеля, вернули тоже в отель (некоторые слышал оставляют на дороге и до
    читать дальше

    отеля идёшь сам). На корабле хорошая музыка, газировки бесплатно, есть алкоголь и соки, но это уже за деньги. Обед в нашем случае был это куриное бедро с лапшой и салатом, вполне вкусно, голодные не остались. На корабле делают фотосессии потом хочешь берешь, хочешь нет фотографии. Фотки очень качественные. Три остановки для купания. По протяженности не очень длинная экскурсия и всегда вдоль берега. Для первого раза считаю стоит прокатиться.

  • М
    Марина
    25 сентября 2025
    Волшебство вечерней Аланьи
    Невероятная экскурсия, наполненная драйвом и прекрасными локациями.
    А музыка на корабле просто в самое сердечко!
    Невероятная экскурсия, наполненная драйвом и прекрасными локациями.
А музыка на корабле просто в самое сердечко!
  • О
    Олеся
    25 сентября 2025
    Круиз на яхте Starcraft по системе «всё включено»
    Все круто!) весело и красиво

