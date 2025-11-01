читать дальше

на 10 -15 мин, дольше не получится там находиться очень душно. Можно сходить на пляж Клеопатры (особо не впечатлил). Далее нас отвезли к башне Кызылкуле- кусочек башни увидели, хотелось бы чтоб не много истории рассказали, но так как по русски плохо говорят, ничего нам не рассказывали. Там находились 15 мин. Сели в джипы с музыкой и отправились на корабль. Так как сильные волны, ооооочень сильно укачивало. Может это сам корабль такой или из за моря. Первый раз такое на корабле. Все мы быстрее хотели на берег. На корабле была музыка и пенная дискотека. Интересно. В 22.00 нас вырузили на берег и отправились на смотровую площадку Аланьи. Тоже понравилось. К 23.00 нас отвезли в отель очень быстро.