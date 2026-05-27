Один день — и сразу три природных сокровища Аланьи! Вы пройдёте по деревянным мостам каньона Сападере, исследуете загадочную пещеру Дим, прокатитесь на джипах через банановые плантации и отдохнёте у реки — с сытным обедом на берегу.
Описание трансфер
8:30–10:00 — выезд от вашего отеля в Аланье, живописные виды и фотопауза по дороге
10:00–11:30 — прогулка по каньону Сападере:
- 385-метровый деревянный мост
- водопады, в которых можно искупаться
- фото в природных декорациях
12:00–13:00 — посещение пещеры Дим и смотровых площадок с панорамами Аланьи
13:00–13:30 — переезд на джипах к реке Дим через зелёные банановые плантации
13:30–15:00 — активности на реке:
- купание и водные горки
- обед в ресторане
- дегустация блинов, приготовленных местными жителями
15:00–16:00 — возвращение в Аланью
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автобусе туристического класса, обед (жареная курица, жареная рыба и вегетарианское блюдо, спагетти или рис с салатом), дегустации
- Отдельно оплачивается посещение пещеры Дим — €7 за чел., а также напитки — по желанию
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые от 4 лет и старше
|€40
|Младенцы 0–4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1513 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
