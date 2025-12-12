Водная прогулка
Каньон Сападере и водные бои на джипах - из Аланьи
Исследовать ущелье с водопадами, искупаться в бирюзовой воде и спуститься в царство сталактитов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
14 дек в 08:15
€19 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по каньону Сападере и древнему городу Сиедра
Погрузитесь в историю античного города Сиедра и насладитесь живописными водопадами каньона Сападере. Индивидуальная экскурсия с трансфером
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
€399 за всё до 4 чел.
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
Увлекательное сафари на открытом автобусе к каньону Сападере. Вас ждут водяные битвы, купание в горной реке, посещение Пещеры гномов и турецкой деревни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
15 дек в 08:30
€25
€35 за человека
