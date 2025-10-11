Экскурсия по зелёному поясу Аланьи предлагает насыщенный день среди природных красот. Пещера Дим удивит своими карстовыми образованиями, а фруктовые сады порадуют свежими апельсинами и бананами. На реке Дим можно насладиться обедом с видом на воду и искупаться. Завершает путешествие панорамная площадка с видами на город и море. Всё это в сопровождении опытного гида и с комфортным трансфером

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Пещера Дим — подземный храм природы

Мы отправимся туда по живописной дороге. 30 минут в пути — и перед вами предстанет одно из самых впечатляющих карстовых образований Турции. Сталактиты и сталагмиты внутри создают по-настоящему сказочную атмосферу.

Сады Аланьи и плотина Дим

Дальше — прогулка по фруктовым садам. Аланья славится сладкими апельсинами и бананами, которые зреют здесь круглый год. Вы попробуете фрукты прямо с дерева.

Река Дим и обед над водой

Наша следующая точка — река Дим. Это зелёный оазис, где природа берёт верх над суетой. Мы остановимся на обед в ресторане, построенном прямо над водой: за столом можно погружать ноги в прохладную реку. Желающие смогут искупаться или прокатиться с водных горок.

Запоминающиеся панорамы

Финал — смотровая терраса над Аланьей. Отсюда открывается панорама на город, море и горы. Идеальное место, чтобы запомнить этот день — и вдохнуть тишину.

Организационные детали

В поездке с вами будет один из гидов нашей команды

Трансфер по программе проходит на комфортабельном автобусе

В стоимость входит:

Трансфер от/до отеля

Услуги русскоязычного сопровождающего

Вкусный обед

Дегустация свежих фруктов

Страховка

Дополнительно оплачивается: