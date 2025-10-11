Зелёный пояс Аланьи: пещера, водопад, фруктовые сады и река Дим
Погрузитесь в атмосферу Аланьи: пещера Дим, фруктовые сады и обед на реке. Этот день запомнится надолго благодаря живописным видам и свежим фруктам
Экскурсия по зелёному поясу Аланьи предлагает насыщенный день среди природных красот.
Пещера Дим удивит своими карстовыми образованиями, а фруктовые сады порадуют свежими апельсинами и бананами. На реке Дим можно насладиться обедом с видом на воду и искупаться. Завершает путешествие панорамная площадка с видами на город и море. Всё это в сопровождении опытного гида и с комфортным трансфером
Описание экскурсии
Пещера Дим — подземный храм природы
Мы отправимся туда по живописной дороге. 30 минут в пути — и перед вами предстанет одно из самых впечатляющих карстовых образований Турции. Сталактиты и сталагмиты внутри создают по-настоящему сказочную атмосферу.
Сады Аланьи и плотина Дим
Дальше — прогулка по фруктовым садам. Аланья славится сладкими апельсинами и бананами, которые зреют здесь круглый год. Вы попробуете фрукты прямо с дерева.
Река Дим и обед над водой
Наша следующая точка — река Дим. Это зелёный оазис, где природа берёт верх над суетой. Мы остановимся на обед в ресторане, построенном прямо над водой: за столом можно погружать ноги в прохладную реку. Желающие смогут искупаться или прокатиться с водных горок.
Запоминающиеся панорамы
Финал — смотровая терраса над Аланьей. Отсюда открывается панорама на город, море и горы. Идеальное место, чтобы запомнить этот день — и вдохнуть тишину.
Организационные детали
В поездке с вами будет один из гидов нашей команды
Трансфер по программе проходит на комфортабельном автобусе
В стоимость входит:
Трансфер от/до отеля
Услуги русскоязычного сопровождающего
Вкусный обед
Дегустация свежих фруктов
Страховка
Дополнительно оплачивается:
Входной билет в пещеру Дим: 8€ с чел.
Личные расходы и напитки
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1394 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг
Александра
11 окт 2025
отличная экскурсия. Особенно для моложежи
Н
Надежда
20 авг 2025
Все что заявлено в описании, на половину не совпадает с настоящим. Это было ужасно с самого начала, постоянные остановки для фото и видео гидом, для их контента. На заправке в читать дальше
жару стояли 30 минут. Ни каких фруктовых садов не было и фруктами не кормили. Обед ужасный, без воды, за свой счет можете приобрести. Ни какой информации, гид еле по русски говорит, только и делал что снимал видео и фотографировал всех за деньги. Экскурсией это не назвать, так прокатиться на машине, и то не машина а ведро с колёсами, думали коробка передач у него выпадет🤣 не рекомендую эту экскурсию. Обдираловка только.
Ковтун
26 июл 2025
Классный тур! Все организаторы и водители очень вежливые и весёлые. Получила массу удовольствия от природы и локаций!
S
SERGEI
24 июл 2025
Если хотите потерять весь день и пустить деньги на ветер, то эта экскурсия Вам подойдет. С самого начала экскурсии начинаются бесконечные обливания, на которые организаторы тратят очень много времени. Во время читать дальше
всего пути будут обливания ледяной водой. Экскурсия идет не по тому графику, как написано. Подобие могучих водопадов на самом деле 2 очень маленьких. Поехали в пещеру Дим. Повторюсь, постоянно бесконечные обливания!!! Вход 7,5 евро. дают очень мало времени, чтобы спуститься и посмотреть. Никаких фруктовых садов и никакой плотины не было. Река Дим- это громко сказано. Обычный лягушатник, ноги туда я бы не рискнул опускать. Написав организатору, что часть экскурсии(о которых идет речь на сайте)не было, нас начали просто игнорировать.
Мустафа
Ответ организатора:
Здравствуйте, прежде всего благодарим вас за отзыв. Мы уважаем ваше мнение. В нашей программе уже было указано, что будет обливание читать дальше
водой. Также мы не указывали конкретные большие или маленькие водопады. Вход в пещеру был дополнительным, и мы заранее сообщили вам об этом. К сожалению, фруктовые сады были закрыты из-за обработки пестицидами.
Екатерина
22 июн 2025
В целом неплохо, но это не особо соответствовало описанию😄 и в сады нас не свозили(( Экскурсия была на открытых машинах, с обливаниями🤪 из-за беременности мы половину экскурсии переживали (резкое вождение, солнце, читать дальше
мокрая одежда) Но а вообще - весело и красиво. Рекомендую тем, кому подходит такой формат! Экскурсоводы были классные! Просто чисто нам не очень подошло. Звезду снимаю из-за расхождения описания экскурсии и того, что у нас было в итоге!
С
Светлана
21 июн 2025
Путешествие очень понравилось! Веселый водитель и красивые места вам обеспечены. Ездили с детьми. Берите купальники/плавки. Можно поплавать в горной речке.
Э
Эльвира
10 июн 2025
Впечатлила пещера и река Дим, просто необычайно красива и умиротворяющая☺