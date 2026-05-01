Церковь Святого Николая. Этот священный архитектурный памятник возведён в 4 веке и посвящён Николаю Угоднику, которого также называют «Санта-Клаусом». Внутри сохранились старинные фрески и саркофаг, в котором был захоронен святой.

Город Мира. В этой «Стране солнца» вы изучите древние ликийские гробницы и насладитесь царящей здесь атмосферой.

Древний амфитеатр в Демре. Считается четвёртым по величине среди всех античных театров Турции. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек.

Затонувший город Кекова. Согласно исследованиям Кекова в древности был частью материка. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая превратилась в остров. Сейчас это место называют «Атлантидой Турции», и мы отправимся исследовать её на яхте.

Замок Симена (Калекёй). Расположен напротив острова Кекова. Построен в 13 веке и довольно хорошо сохранился. Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром прямо в замке.

