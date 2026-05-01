Вас ждёт насыщенное путешествие по древним местам! Вы познакомьтесь с архитектурой города Мира, включая знаменитые скальные гробницы и римский театр.
Исследуете церковь Святого Николая и узнайте интересные факты о легендарной личности, ставшей прототипом Санта-Клауса. Откроете затонувший город Кекова и посмотрите на остатки старинных построек прямо с яхты.
Исследуете церковь Святого Николая и узнайте интересные факты о легендарной личности, ставшей прототипом Санта-Клауса. Откроете затонувший город Кекова и посмотрите на остатки старинных построек прямо с яхты.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Церковь Святого Николая. Этот священный архитектурный памятник возведён в 4 веке и посвящён Николаю Угоднику, которого также называют «Санта-Клаусом». Внутри сохранились старинные фрески и саркофаг, в котором был захоронен святой.
Город Мира. В этой «Стране солнца» вы изучите древние ликийские гробницы и насладитесь царящей здесь атмосферой.
Древний амфитеатр в Демре. Считается четвёртым по величине среди всех античных театров Турции. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек.
Затонувший город Кекова. Согласно исследованиям Кекова в древности был частью материка. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая превратилась в остров. Сейчас это место называют «Атлантидой Турции», и мы отправимся исследовать её на яхте.
Замок Симена (Калекёй). Расположен напротив острова Кекова. Построен в 13 веке и довольно хорошо сохранился. Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром прямо в замке.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном микроавтобусе и после экскурсии привезём обратно.
- В стоимость включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида-историка, обед, 2-часовая прогулка на яхте в Кекова.
- Отдельно оплачиваются напитки, завтрак, билет в Церковь Святого Николая (€20/чел.) и билет в античный город Мира (€18/чел.).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник, четверг и воскресенье в 03:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет со входными билетами от 8 лет
|€73
|Детский билет со входными билетами (4-7 лет)
|€53
|Детский (0-4)
|Бесплатно
|Сиденье для ребенка (0-4 лет)
|€27
|Взрослый билет без входных билетов от 8 лет
|€53
|Детский билет без входных билетов (4-7 лет)
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 982 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
Входит в следующие категории Аланьи
Похожие экскурсии на «Демре - Мира - Кекова: групповая экскурсия из Аланьи»
Групповая
Групповая программа «Дайвинг в Аланье»
Освоить технику погружения в сопровождении инструктора и исследовать подводный мир
Начало: От Вашего места проживания
Завтра в 08:30
31 мая в 08:30
€40 за человека
-
15%
Групповая
На глубине Средиземного: дайвинг-приключение в Аланье
Два погружения в подводный мир - для новичков и не только
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35
€41 за человека
-
29%
Групповая
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Аланьи
Начало: Ваш отель
$55
$77 за человека
Групповая
Дайвинг в Аланье (всё включено)
Исследовать подводный мир Средиземного моря
Начало: У вашего отеля в Аланье
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€48 за человека
€73 за человека