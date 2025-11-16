Мы предлагаем насыщенное путешествие, во время которого вы окунётесь в историю раннего христианства.
Посетите храм Николая Чудотворца в Демре и увидите наскальные гробницы ликийских язычников в городе Мира.
Проплывёте на яхте рядом с затонувшим островом Кекова и рассмотрите через прозрачное дно античные руины, которые на нём остались.
Описание водной прогулки
- Храм Святого Николая Чудотворца и его гробница в Демре.
- Ликийские наскальные гробницы язычников в Мире.
- Затонувший остров Кекова с руинами античного города — рассмотрите их через прозрачное дно нашей яхты.
Мы обсудим:
- историю зарождения христианства и перехода к нему от язычества.
- жизнь и деяния Николая Чудотворца.
- загадки постройки ликийский гробниц.
- историю ликийских городов, разрушенных землетрясениями.
Примерный тайминг:
- 3:00–4:00 — выезд из отелей (время зависит от расположения отеля).
- 4:00–8:00 — дорога в Демре и остановка на завтрак.
- 9:00–10:00 — ликийские наскальные гробницы и греко-римский театр в Мире.
- 10:30–11:30 — храм Святого Николая Чудотворца в Демре и церковная лавка.
- 12:00–13:00 — обед.
- 13:00–13:30 — производство украшений с султанитом.
- 13:30–15:30 — прогулка на яхте от порта Демре к острову Кекова с купанием.
- 15:30–20:30 — дорога обратно в Аланью.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на яхте, страховка, обед (без напитков).
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Билет в храм Святого Николая Чудотворца — €20 за чел.
- Вход в античный город — €13.
- Напитки во время обеда — от €1.
- Завтрак — его можно взять с собой или оплатить в кафе.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 771 туриста
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Входит в следующие категории Аланьи
