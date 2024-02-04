Религиозные экскурсии по святым местам Аланьи

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Аланье, цены от €39, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Аланьи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
«А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
14 отзывов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
4339 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Алании
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
16 часов
17 отзывов
Экскурсия «Мира, Св. Николай и Кекова» из Алании
Погрузитесь в историю Миры, почтите память Св. Николая и взгляните на подводные руины Кековы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
50$40 за человека
Демре - Мира - Кекова
Групповая
16 часов
2 отзыва
Демре - Мира - Кекова
«Побывать в храме стремятся паломники со всего мира, а в западной традиции Святой Николай - это так любимый всеми детьми Санта-Клаус, музей которого расположен неподалеку от Миры»
Расписание: Среда, Воскресенье в 01:45
$90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
    читать дальше

    свой отпуск сильно не разгуляешься) Из предложенных вариантов мы остановились на экскурсии «По местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова» и ни разу не пожалели 😍 Места просто потрясающие! Экскурсия очень насыщенная и занимает весь день. Дорога не близкая, но мы были готовы к этому, ориентируясь на описание экскурсии. Этот день мы провели просто замечательно: посетили Церковь Св. Николая, увидели амфитеатр, ликийские гробницы, покатались на корабле и посмотрели на затонувший остров Кекова. Транспорт приехал с небольшим опозданием (перед нами гости задержали его), он был удобным, водитель вел аккуратно. Гид рассказывал много информации, давал время походить самим и сделать фотографии. Завтрак мы взяли с собой, обедом нас кормили (обед был обычным, как и на многих экскурсиях в других странах). Спасибо большое за организацию и наше приятное время провождение 🙏🏼 Всем рекомендую эту экскурсию и этот сайт 👍🏼

    Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинствоНаш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство
  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Алании
    Были на экскурсии в январе. Экскурсия очень понравилась) Программа и описание экскурсии совпадает, гид по дороге очень много рассказывал интересного, на
    читать дальше

    месте было немного информации – давал свободное время на осмотр и фотографии. Это идеальный вариант на экскурсии)) Мы сделали кучу фотографий на местах, о которых гид рассказывал и показывал. Перед посещение Церкви Св. Николая мы посетили иконный центр, я взяла там пару икон и приложила их к саркофагу Св. Николая в Церкви. Сама Церковь неплохо отреставрирована и сохранилось очень много фресок. В античном городе Мира сохранился только амфитеатр, но он очень хорошо реставрирован и поражает своим величием. Рядом с ним находятся ликийские скальные гробницы, их очень много и они очень необычные. Потом мы прогулялись на яхте вдоль берегов, проплыли возле затонувшего острова Кекова. Сам затонувший город мало сохранился, но если включить фантазию и достроить его в голове – виды поражали бы) Обед приемлимый. Я много не ожидаю от питания на экскурсии. Гид давал достаточно информации, лишней «воды» не было. Спасибо за бюджетный вариант такой интересной экскурсии. 🙏🏼 Всем рекомендую 👍🏼

  • О
    Ольга
    28 января 2024
    Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
    читать дальше

    пути других гостей, а я в это время мирно спала и набиралась сил для путешествия. Я была к этому готова заранее, ведь я прочла описание самой экскурсии, перед бронированием пообщалась с менеджером и для меня ничего не было сюрпризом) Это было неповторимое путешествие по древним городам Турции, которые восхищают своей историей и красотой. Мы увидели античный город Мира, где на склонах гор высекли наскальные гробницы и построили римский амфитеатр, посетили церковь Святого Николая, покровителя моряков и детей, и отправились на остров Кекова, где под водой прячутся руины затонувшего города. Я получила удовольствие от прогулки на яхте с прозрачным дном, которая дала возможность увидеть подводный мир. Перед церковью мы заехали в иконный центр. Я взяла небольшую иконку и свечи. Я всегда, посещая такие святые места, привожу домой приложенных к святыням обереги. Очень удобно что входные билеты не входят в стоимость экскурсии и мы сами решаем куда мы хотим пойти. Некоторые в группе были мусульмане и не захотели посещать церковь Св. Николая (в первую очередь удобно для них). Я выбрала посещение всех локаций и осталась очень довольна) Наш гид был очень интересным и увлекательным рассказчиком, который поделился с нами множеством фактов и легенд об этих местах. Очень благодарна ему что не перегружал нас информацией, а давал четко, по делу и предоставлял свободное место для прогулки и фотографий. Транспорт был комфортабельным и безопасным, обед был вкусным и сытным. Эта экскурсия была насыщенной и увлекательной, я не заметила, как пролетело время. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Турции и ее культуре, а также насладиться природой и морем.

    Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкаяСегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая
  • А
    Анна
    12 сентября 2022
    Демре - Мира - Кекова
    Очень благодарна Тез тур за экскурсию. Каждый раз все экскурсии проходят на высоте. На экскурсии были с маленьким 3 летним
    читать дальше

    ребенком, боялись, что дочка не выдержит столько часов, но экскурсия прошла очень легко, за что мы благодарны в том числе и нашему замечательному гиду. Гид нам рассказала за пару часов чуть ли не половину всемирной истории от древних времен до наших дней, интересная подача, явно, что человек интересуется историей христианства, православия. На экскурсии была прекрасна раскрыта тема, связанная с Николаем Чудотворцем. Очень хотелось второй раз побывать на этой экскурсии, жаль, не хватило времени.

  • E
    Eldar
    29 мая 2022
    Из Аланьи - в старинный Сиде
    Искали что нибудь попроще - с нами пожилые родители и ребёнок. Поездка оказалась не сложной, разве что стоит обмазаться кремом от
    читать дальше

    солнца и взять шляпку на голову. Поездкой очень довольны - Сиде нужно видеть, вряд ли все можно описать. А наш гид Альпер, не дал нам соскучится рассказав много интересного в дороге.

  • А
    Антон
    28 октября 2021
    Демре - Мира - Кекова
    Как говорится ваши ожидания ваши проблемы.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аланье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Аланьи - в старинный Сиде
  2. Из Аланьи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  3. 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Алании
  4. Демре - Мира - Кекова
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Аланье на 2024 год по теме «Святые места», 34 ⭐ отзыва, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам