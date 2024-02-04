1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Аланьи в Сиде: древнеримский амфитеатр, водопад и мечеть
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
«А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
13 часов
Путешествие по местам античной Ликии: Демре, Мира, Кекова
Погрузитесь в мир древности, посетив ключевые исторические памятники Ликии в одной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Церковь Святого Николая в Демре»
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
43€39 за человека
скидка
20%
Групповая
16 часов
Экскурсия «Мира, Св. Николай и Кекова» из Алании
Погрузитесь в историю Миры, почтите память Св. Николая и взгляните на подводные руины Кековы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Зайдёте в церковь, в которой находится саркофаг и до XI века находились мощи Святого Николая угодника, пока не были украдены и вывезены тайком в город Бари (Италия)»
Завтра в 03:00
12 июня в 03:00
50$40 за человека
Групповая
16 часов
Демре - Мира - Кекова
«Побывать в храме стремятся паломники со всего мира, а в западной традиции Святой Николай - это так любимый всеми детьми Санта-Клаус, музей которого расположен неподалеку от Миры»
Расписание: Среда, Воскресенье в 01:45
$90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина4 февраля 2024Наш отдых в Турции выпал на конец января, начало февраля. В этот период к сожалению большинство экскурсий закрыто и разнообразить
- ААльбина4 февраля 2024Были на экскурсии в январе. Экскурсия очень понравилась) Программа и описание экскурсии совпадает, гид по дороге очень много рассказывал интересного, на
- ООльга28 января 2024Сегодня я посетила эту удивительную экскурсию и осталась в полном восторге. Дорога из Алании не близкая, групповой трансфер собирал по
- ААнна12 сентября 2022Очень благодарна Тез тур за экскурсию. Каждый раз все экскурсии проходят на высоте. На экскурсии были с маленьким 3 летним
- EEldar29 мая 2022Искали что нибудь попроще - с нами пожилые родители и ребёнок. Поездка оказалась не сложной, разве что стоит обмазаться кремом от
- ААнтон28 октября 2021Как говорится ваши ожидания ваши проблемы.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Святые места»
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