Побываете в самой высокой крепости и узнаете, как первые христиане обустроили здесь подземные города. И при желании встретите рассвет на воздушном шаре.
Описание экскурсии
День первый
3:00–5:00 — отправление из отелей
7:00 — завтрак в Торосских горах (по желанию, за доплату)
12:00 — фотопауза с видом на гору Эрджияс
13:00 — посещение подземного города, византийской крепости 13 века, церкви Святого Георгия, мечети Ибрагима Паши, римского города Чам Кулеси, церкви Девы Марии и римских бань
14:00 — обед в Учхисаре (по желанию, за доплату)
15:30 — Ортахисар, Лавандовая панорама, крепость Баш Хисар и Ургюп
16:00 — остановка с видом на долину Фантазий
16:30 — гончарная мастерская хеттов, церковь Святой Нино
17:00 — скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя
17:30 — Гёреме и Скрытый сад
19:00 — закат в Красной долине (по желанию, за доплату)
20:00 — заселение в отель с номерами в скале, ужин («шведский стол» включён, напитки — за доплату)
День второй
4:00 — полёт на воздушном шаре (за доплату) или панорамные фото с рассветом
7:00 — завтрак в отеле
8:30 — посещение Центра камней Анатолии в Гёреме
10:00 — Третья крепость, самая высокая точка Каппадокии (1300 м)
10:30 — панорамная остановка в Голубиной долине
11:00–11:30 — отправление в Конью
16:00 — обед (по желанию, за доплату)
20:00–21:00 — прибытие в отели
На экскурсии вы:
- узнаете, как формировались уникальные геологические структуры Каппадокии на протяжении миллионов лет
- исследуете тайны подземных городов и пещерных церквей, где скрывались первые христиане
- познакомитесь с культурным и религиозным значением районов Гёреме, Чавушин и Учхисар
- услышите о повседневной жизни, традиционных ремёслах и следах анатолийской культуры
- попробуете региональные блюда турецкой кухни и увидите, как жизнь в Каппадокии менялась на протяжении столетий
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер, проживание в пещерном отеле (двухместные номера, 1 ночь), завтрак и ужин в отеле, входные билеты в подземный город
- Поедем на микроавтобусе или туристическом автобусе — в зависимости от количества участников. В салоне есть питьевая вода. Обратите внимание: трансфер не всегда подъезжает к отелю — в отдельных случаях назначается удобная точка сбора
- При бронировании укажите, пожалуйста, свой номер для связи в мессенджерах. И обязательно возьмите с собой оригинал паспорта
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Доплата за проживание в одноместном номере — €20
- Полёт на воздушном шаре — €150–250 (цена меняется ежедневно)
- Просмотр полёта на воздушном шаре с земли (панорамный обзор) — €30
- Завтрак и обед вне отеля — €15–30
- Сафари на джипах — €50
- Сафари на лошадях / квадроциклах — €50
- Шоу «Турецкая ночь» — €40
в понедельник, четверг и субботу в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые от 8 лет и старше
|€60
|Дети 4–8 лет
|€50
|Младенцы 0–4 лет
|Бесплатно