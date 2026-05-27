Тени деревьев, шум воды, отдых у реки и прогулка среди зелёных склонов — так начнётся наше путешествие.
А затем вы окажетесь в пещере Дим: вокруг — полумрак, каменные своды, причудливые сталактиты и сталагмиты, которые формировались тысячелетиями. Таким будет ваш неспешный день наедине с природой.
Описание экскурсии
Дим-Чай. Утро вы проведёте у прохладной горной реки, куда приезжают за тишиной и свежим воздухом. Идеальное место, чтобы замедлиться и укрыться от жары. Вы сможете искупаться, прогуляетесь по окрестностям, отдохнёте и пообедаете в кафе на воде
Пещера Дим. Одна из самых известных природных достопримечательностей Алании. Внутри вы увидите сталактиты и сталагмиты, которые формировались миллионы лет.
Ориентировочный тайминг
8:30 — встреча у отеля и трансфер
9:30–12:30 — Дим-Чай
12:30–13:30 — обед в ресторане у реки
14:00–14:30 — пещера Дим
15:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер и обед из блюд турецкой кухни в ресторане
- Напитки и входной билет в пещеру Дим оплачиваются отдельно
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые от 4 лет и старше
|€30
|Младенцы 0–4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессионалов, уже много лет организующая туры в самых красивых уголках Турции: Фетхие, Мармарис, Мугла и Анталья. Здесь мы не просто живём, мы чувствуем атмосферу региона каждый день,
