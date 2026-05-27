Тени деревьев, шум воды, отдых у реки и прогулка среди зелёных склонов — так начнётся наше путешествие. А затем вы окажетесь в пещере Дим: вокруг — полумрак, каменные своды, причудливые сталактиты и сталагмиты, которые формировались тысячелетиями. Таким будет ваш неспешный день наедине с природой.

Описание экскурсии

Дим-Чай. Утро вы проведёте у прохладной горной реки, куда приезжают за тишиной и свежим воздухом. Идеальное место, чтобы замедлиться и укрыться от жары. Вы сможете искупаться, прогуляетесь по окрестностям, отдохнёте и пообедаете в кафе на воде

Пещера Дим. Одна из самых известных природных достопримечательностей Алании. Внутри вы увидите сталактиты и сталагмиты, которые формировались миллионы лет.

Ориентировочный тайминг

8:30 — встреча у отеля и трансфер

9:30–12:30 — Дим-Чай

12:30–13:30 — обед в ресторане у реки

14:00–14:30 — пещера Дим

15:00 — возвращение в отели

Организационные детали