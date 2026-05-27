Из Аланьи - к реке Дим-Чай и пещере Дим

Сбежать от курортной суеты в живописный уголок Турции
Тени деревьев, шум воды, отдых у реки и прогулка среди зелёных склонов — так начнётся наше путешествие.

А затем вы окажетесь в пещере Дим: вокруг — полумрак, каменные своды, причудливые сталактиты и сталагмиты, которые формировались тысячелетиями. Таким будет ваш неспешный день наедине с природой.
Описание экскурсии

Дим-Чай. Утро вы проведёте у прохладной горной реки, куда приезжают за тишиной и свежим воздухом. Идеальное место, чтобы замедлиться и укрыться от жары. Вы сможете искупаться, прогуляетесь по окрестностям, отдохнёте и пообедаете в кафе на воде

Пещера Дим. Одна из самых известных природных достопримечательностей Алании. Внутри вы увидите сталактиты и сталагмиты, которые формировались миллионы лет.

Ориентировочный тайминг

8:30 — встреча у отеля и трансфер
9:30–12:30 — Дим-Чай
12:30–13:30 — обед в ресторане у реки
14:00–14:30 — пещера Дим
15:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер и обед из блюд турецкой кухни в ресторане
  • Напитки и входной билет в пещеру Дим оплачиваются отдельно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые от 4 лет и старше€30
Младенцы 0–4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессионалов, уже много лет организующая туры в самых красивых уголках Турции: Фетхие, Мармарис, Мугла и Анталья. Здесь мы не просто живём, мы чувствуем атмосферу региона каждый день,
открываем для себя его тайные уголки и с радостью делимся этим с путешественниками. Наше преимущество — глубокое знание местной культуры, природы и истории. Мы знаем, где увидеть лучший закат, какие бухты скрывают кристально чистую воду, какие древние города таят удивительные истории. Мы сотрудничаем только с проверенными гидами и партнёрами, чтобы каждая поездка была максимально комфортной, безопасной и запоминающейся. Мы решили встречаться с путешественниками, потому что верим: настоящий отдых — это не только красивые фотографии, но и живые эмоции, новые открытия и ощущение, что вы стали частью этой удивительной страны. Наши туры — это баланс между приключением и отдыхом, культурой и развлечением.

