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Групповая
В каньон Сападере, пещеру Дим и долину Димчайи из Аланьи
От скал и горных водопадов до отдыха у реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 08:30
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
€30 за человека
Групповая
В сердце Таврских гор - из Аланьи (с обедом)
Погулять по каньону Сападере, спуститься в пещеру Дим и отдохнуть у реки Дим-Чай
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
€29 за человека
Групповая
Джип-сафари в Таврских горах - из Аланьи
Прокатиться по горным дорогам, побывать в турецкой деревне и отдохнуть у реки Дим
Начало: У вашего отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€28 за человека
Групповая
Природные чудеса Аланьи: Сападере, пещера Дим и обед на берегу реки
Увидеть банановые плантации, пройти по тропе между гор и освежиться в ледяной воде
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
€31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
очень впечатляюще, динамично, весело! это был чудесный день! Спасибо большое за прекрасное настроение!!!
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М
Отличная экскурсия
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Всего 2 отзыва в Аланье в категории "По реке Дим-Чай"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «По реке Дим-Чай»
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Сейчас в Аланье в категории "По реке Дим-Чай" можно забронировать 4 экскурсии от 28 до 31. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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