Вас ждёт однодневная экскурсия с трансфером от отеля.
Во время нашего тура вы откроете для себя природную красоту Зелёного каньона, прокатитесь на лодке по изумрудным водам, сделаете перерыв на обед в ресторане и почувствуйте себя рыбаком на озере.
Описание водной прогулкиИзумрудные воды и Зелёный каньон Мы приглашаем вас полюбоваться природой и искупаться в изумрудных водах во время насыщенного однодневного тура из Алании в Зелёный каньон с трансфером от и до отеля.
- Отправьтесь в сердце Таврских гор. Вас ждут: впечатляющая плотина Оймапынар и чарующий Зелёный каньон.
- Прибыв в Зелёный каньон, вы отправитесь в увлекательную прогулку на лодке по спокойным водам озера, где у вас будут остановки для купания. Обед и рыбалка • После прогулки вас ждёт обед в местном ресторане: отведайте ароматный плов, салат и на ваш выбор (сочные котлеты, курицу или вкусную рыбу). К обеду подаются различные напитки: чай, кофе, минеральная вода и безалкогольные напитки.
- После обеда у вас будет возможность почувствовать себя рыбаком на озере.
• А завершится ваше путешествие обратной прогулкой на лодке, где у вас также будет остановка для купания, а затем трансфер до отеля! Важная информация:
Для связи мы используем Whats.App, Telegram.
- App, Telegram. Пожалуйста, убедитесь, что ваш телефонный номер актуален для связи.
- В целях безопасности не совершайте опасных действий во время нашего путешествия на лодке.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таврские горы (впечатляющие горные пейзажи по дороге)
- Плотина Оймапынар (одна из крупнейших плотин Турции)
- Озеро Зелёного каньона (изумрудно-зелёные воды)
- Лесистые горные склоны
- Скальные образования в озере
- Тихие бухты внутри каньона (остановки для купания и отдыха)
- Дикая природа (птицы и животные)
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
- 4-часовая прогулка на лодке по Зелёному Каньону
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Рыбалка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или месторасположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Для связи мы используем WhatsApp, Telegram. Пожалуйста, убедитесь, что ваш телефонный номер актуален для связи
- В целях безопасности не совершайте опасных действий во время нашего путешествия на лодке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Akasha1
13 окт 2025
Больше времени занял сбор туристов по отелям, чем сама экскурсия:) Ощущение, что автобус объехал все побережье, пока мы наконец выдвинулись к каньону. Ожидала, что будет путевая информация в дороге, но
С
Сергей
29 сен 2025
Каньон виды шикарные. Сопровождении гида отсуствовало. Программа была урезана после обеда заявлен второя прогулка на катере вместо неё повезли в магазин. На обратном пути трансфер до отеля не довёз высадил по пути.
М
Мария
11 июн 2025
Хотели оформить экскурсию в Грин Каньон через гида от турфирмы, но стоимость на 4ых была очень высокой. Через Спутник мы прилично сыкономили. Экскурсия просто шикарная!!! Виды потрясающие! Место для плаванья
