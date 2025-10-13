Мои заказы

Из Алании: экскурсия в Зелёный каньон с обедом и прогулкой на лодке

Вас ждёт однодневная экскурсия с трансфером от отеля.

Во время нашего тура вы откроете для себя природную красоту Зелёного каньона, прокатитесь на лодке по изумрудным водам, сделаете перерыв на обед в ресторане и почувствуйте себя рыбаком на озере.
3.4
3 отзыва
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Изумрудные воды и Зелёный каньон Мы приглашаем вас полюбоваться природой и искупаться в изумрудных водах во время насыщенного однодневного тура из Алании в Зелёный каньон с трансфером от и до отеля.
  • Отправьтесь в сердце Таврских гор. Вас ждут: впечатляющая плотина Оймапынар и чарующий Зелёный каньон.
  • Прибыв в Зелёный каньон, вы отправитесь в увлекательную прогулку на лодке по спокойным водам озера, где у вас будут остановки для купания. Обед и рыбалка • После прогулки вас ждёт обед в местном ресторане: отведайте ароматный плов, салат и на ваш выбор (сочные котлеты, курицу или вкусную рыбу). К обеду подаются различные напитки: чай, кофе, минеральная вода и безалкогольные напитки.
  • После обеда у вас будет возможность почувствовать себя рыбаком на озере.

• А завершится ваше путешествие обратной прогулкой на лодке, где у вас также будет остановка для купания, а затем трансфер до отеля! Важная информация:

  • Для связи мы используем Whats.
  • App, Telegram. Пожалуйста, убедитесь, что ваш телефонный номер актуален для связи.
  • В целях безопасности не совершайте опасных действий во время нашего путешествия на лодке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Таврские горы (впечатляющие горные пейзажи по дороге)
  • Плотина Оймапынар (одна из крупнейших плотин Турции)
  • Озеро Зелёного каньона (изумрудно-зелёные воды)
  • Лесистые горные склоны
  • Скальные образования в озере
  • Тихие бухты внутри каньона (остановки для купания и отдыха)
  • Дикая природа (птицы и животные)
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги гида
  • 4-часовая прогулка на лодке по Зелёному Каньону
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Рыбалка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или месторасположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Для связи мы используем WhatsApp, Telegram. Пожалуйста, убедитесь, что ваш телефонный номер актуален для связи
  • В целях безопасности не совершайте опасных действий во время нашего путешествия на лодке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Akasha1
13 окт 2025
Больше времени занял сбор туристов по отелям, чем сама экскурсия:) Ощущение, что автобус объехал все побережье, пока мы наконец выдвинулись к каньону. Ожидала, что будет путевая информация в дороге, но
читать дальше

сопровождающий сказал всего пару слов. Каньон, конечно, прекрасен, но там бы тоже гид не помешал. Обед норм, но не очень сытный, рыба с косточками и суховата, советую выбирать курицу:)
Финальной точкой был магазин текстиля с ценами в евро. То ли я его пропустила, то ли в программе его и правда не было. В общем, я шоп-тур не планировала, так что испытала недоумение.

С
Сергей
29 сен 2025
Каньон виды шикарные. Сопровождении гида отсуствовало. Программа была урезана после обеда заявлен второя прогулка на катере вместо неё повезли в магазин. На обратном пути трансфер до отеля не довёз высадил по пути.
М
Мария
11 июн 2025
Хотели оформить экскурсию в Грин Каньон через гида от турфирмы, но стоимость на 4ых была очень высокой. Через Спутник мы прилично сыкономили. Экскурсия просто шикарная!!! Виды потрясающие! Место для плаванья
читать дальше

с кристально чистой водой. Была организована рыбалка, правда приманкой был белый хлеб, соответственно ни чего ни кто не поймал. Далее был обед, довольно вкусно. Остались под большим впечатлением! Рекомендую! Спасибо Спутник!!!

Входит в следующие категории Аланьи

