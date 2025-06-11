Водная прогулка
Экскурсия в Зелёный каньон из Алании
Однодневная экскурсия в Зелёный каньон подарит незабываемые впечатления: прогулка на лодке, обед и возможность попробовать себя в рыбалке
Начало: Отели или месторасположение гостей
«Обед и рыбалка • После прогулки вас ждёт обед в местном ресторане: отведайте ароматный плов, салат и на ваш выбор (сочные котлеты, курицу или вкусную рыбу)»
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
$40 за человека
-
49%
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Проведите день в Аланье, наслаждаясь морской прогулкой, посещением крепости и пляжа Клеопатры. Обед в ресторане с традиционной кухней завершит день
Начало: У вашего отеля
«Далее — обед в местном ресторане традиционной турецкой кухни»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
2 июл в 09:00
4 июл в 09:00
€18
€35 за человека
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и выбор между зиплайном, квадроциклом, багги или джип-сафари
Начало: По вашему месту жительства
«В стоимость включены трансфер из отеля в Аланье и обратно, обед, аренда оборудования и страховка, рафтинг с инструктором»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
1 июл в 07:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария11 июня 2025Хотели оформить экскурсию в Грин Каньон через гида от турфирмы, но стоимость на 4ых была очень высокой. Через Спутник мы
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «С обедом»
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