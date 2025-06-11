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Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Аланье, цены от $18, скидки до 49%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Алании: экскурсия в Зелёный каньон с обедом и прогулкой на лодке
10 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Экскурсия в Зелёный каньон из Алании
Однодневная экскурсия в Зелёный каньон подарит незабываемые впечатления: прогулка на лодке, обед и возможность попробовать себя в рыбалке
Начало: Отели или месторасположение гостей
«Обед и рыбалка • После прогулки вас ждёт обед в местном ресторане: отведайте ароматный плов, салат и на ваш выбор (сочные котлеты, курицу или вкусную рыбу)»
Завтра в 08:00
1 июл в 08:00
$40 за человека
Удивительный день в Аланье
На автобусе
6 часов
-
49%
Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Проведите день в Аланье, наслаждаясь морской прогулкой, посещением крепости и пляжа Клеопатры. Обед в ресторане с традиционной кухней завершит день
Начало: У вашего отеля
«Далее — обед в местном ресторане традиционной турецкой кухни»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
2 июл в 09:00
4 июл в 09:00
€18€35 за человека
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Захватывающее приключение в каньоне Кёпрюлю: рафтинг, обед и выбор между зиплайном, квадроциклом, багги или джип-сафари
Начало: По вашему месту жительства
«В стоимость включены трансфер из отеля в Аланье и обратно, обед, аренда оборудования и страховка, рафтинг с инструктором»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
1 июл в 07:30
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    11 июня 2025
    Из Алании: экскурсия в Зелёный каньон с обедом и прогулкой на лодке
    Хотели оформить экскурсию в Грин Каньон через гида от турфирмы, но стоимость на 4ых была очень высокой. Через Спутник мы
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    прилично сыкономили. Экскурсия просто шикарная!!! Виды потрясающие! Место для плаванья с кристально чистой водой. Была организована рыбалка, правда приманкой был белый хлеб, соответственно ни чего ни кто не поймал. Далее был обед, довольно вкусно. Остались под большим впечатлением! Рекомендую! Спасибо Спутник!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «С обедом»

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  1. Из Алании: экскурсия в Зелёный каньон с обедом и прогулкой на лодке
  2. Удивительный день в Аланье
  3. Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроцикл, багги, джип-сафари
Какие места ещё посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2025
Сейчас в Аланье в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 40 со скидкой до 49%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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