читать дальше прилично сыкономили. Экскурсия просто шикарная!!! Виды потрясающие! Место для плаванья с кристально чистой водой. Была организована рыбалка, правда приманкой был белый хлеб, соответственно ни чего ни кто не поймал. Далее был обед, довольно вкусно. Остались под большим впечатлением! Рекомендую! Спасибо Спутник!!!

Хотели оформить экскурсию в Грин Каньон через гида от турфирмы, но стоимость на 4ых была очень высокой. Через Спутник мы