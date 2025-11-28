Водная прогулка
Удивительный день в Аланье
Пляж Клеопатры, прогулка на лодке и обед (из Аланьи и Сиде)
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле, водная прогулка(1,5–2 ч), вода и чай на лодке, обед»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
30 ноя в 09:00
3 дек в 09:00
€35 за человека
На лодке по Зелёному Каньону
Откройте для себя Зелёный Каньон с его изумрудными водами и уникальными пейзажами. Вас ждёт незабываемое путешествие среди Таврских гор
Начало: Ваш отель (на входе или около охраны)
Расписание: По вторникам, пятницам и воскресеньям с 08:30 до 17:00
Завтра в 08:30
30 ноя в 08:30
$35 за человека
Из Алании: экскурсия в Зелёный каньон с обедом и прогулкой на лодке
Начало: Отели или месторасположение гостей
«Прибыв в Зелёный каньон, вы отправитесь в увлекательную прогулку на лодке по спокойным водам озера, где у вас будут остановки для купания»
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$40 за человека
