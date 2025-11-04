Эта морская прогулка из Алании на остров Сулуада - отличный способ провести день на море.
Участники отправляются на комфортабельном катере, чтобы насладиться купанием в кристально чистых водах бухты Рая и Шелестящей
5 причин купить эту прогулку
- 🌞 Тёплое солнце и море
- 🏝 Уединённые бухты
- 🍽 Обед включён
- 🌊 Прозрачная вода для плавания
- 📚 Интересные факты от гида
Что можно увидеть
- Бухта Рая
- Шелестящая бухта
- Пляж Мальдивов
Описание водной прогулки
- Отправление из порта на комфортабельном катере. За 45 минут мы доедем до острова Сулуада.
- Купание в бухте Рая с прозрачной водой и зелёными склонами. Отличное место для снорклинга и плавания.
- Остановка в Шелестящей бухте. Здесь вы найдёте спокойные волны и чистый песок, поплаваете или просто отдохнёте.
- Посещение пляжа Мальдивов. Он напоминает окрестности знаменитых островов Южной Азии.
- Возвращение в Анталью. После отдыха мы неспешно вернёмся в порт.
В поездке вы узнаете:
- Почему Сулуада называют турецкими Мальдивами.
- Что скрывает подводный мир Средиземного моря.
- Какая история стоит за названием Сулуада.
- Чем уникальна природа острова.
Организационные детали
- Трансфер из отелей до порта на комфортабельном туристическом автобусе займёт около 1 часа 30 минут, водная прогулка по бухтам вокруг острова — 4 часа.
- В стоимость поездки включён обед (паста, салат, рыба или курица).
- На борту катера есть спасательные жилеты и круги. Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
- Оборудование для снорклинга оплачивается отдельно на месте.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник (8+)
|€40
|Ребёнок (4-8 лет)
|€35
|Малыш (0-4)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
4 ноя 2025
Рассказчика как такового нет, забрал от отеля водитель, привез в порт, а на борту был просто русскоговорящий парень, который отвечал на вопросы, если такие возникли 🤔 сама экскурсия замечательная, рекомендую 👍 кто любит красоту моря, тот будет доволен! Кормили вкусно, все вовремя, команда яхты отличная! А вот организатор Мустафа очень тяжёлый на обратную связь! Информацию пришлось узнавать через поддержку
В
Виктор
8 окт 2025
С Аланьи ехать на север чтоб прокатится на кораблике того не стоит. Катаешься 5 часов в пути 8 часов
