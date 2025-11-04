Мои заказы

Из Алании - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Сулуада. Насладитесь купанием в уединённых бухтах и вкусным обедом на борту катера
Эта морская прогулка из Алании на остров Сулуада - отличный способ провести день на море.

Участники отправляются на комфортабельном катере, чтобы насладиться купанием в кристально чистых водах бухты Рая и Шелестящей
бухты. На пляже Мальдивов можно почувствовать себя на знаменитых островах Южной Азии. В поездке гид расскажет о природе и истории Сулуады, а также о подводном мире Средиземного моря. Обед включён в стоимость, что делает это предложение ещё более привлекательным

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌞 Тёплое солнце и море
  • 🏝 Уединённые бухты
  • 🍽 Обед включён
  • 🌊 Прозрачная вода для плавания
  • 📚 Интересные факты от гида
Из Алании - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)© Мустафа
Из Алании - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)© Мустафа
Из Алании - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)© Мустафа

Что можно увидеть

  • Бухта Рая
  • Шелестящая бухта
  • Пляж Мальдивов

Описание водной прогулки

  • Отправление из порта на комфортабельном катере. За 45 минут мы доедем до острова Сулуада.
  • Купание в бухте Рая с прозрачной водой и зелёными склонами. Отличное место для снорклинга и плавания.
  • Остановка в Шелестящей бухте. Здесь вы найдёте спокойные волны и чистый песок, поплаваете или просто отдохнёте.
  • Посещение пляжа Мальдивов. Он напоминает окрестности знаменитых островов Южной Азии.
  • Возвращение в Анталью. После отдыха мы неспешно вернёмся в порт.

В поездке вы узнаете:

  • Почему Сулуада называют турецкими Мальдивами.
  • Что скрывает подводный мир Средиземного моря.
  • Какая история стоит за названием Сулуада.
  • Чем уникальна природа острова.

Организационные детали

  • Трансфер из отелей до порта на комфортабельном туристическом автобусе займёт около 1 часа 30 минут, водная прогулка по бухтам вокруг острова — 4 часа.
  • В стоимость поездки включён обед (паста, салат, рыба или курица).
  • На борту катера есть спасательные жилеты и круги. Перед прогулкой вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
  • Оборудование для снорклинга оплачивается отдельно на месте.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Участник (8+)€40
Ребёнок (4-8 лет)€35
Малыш (0-4)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Аланье
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Мы предлагаем нашим гостям незабываемый отдых с разнообразными возможностями и мероприятиями. Наш регион славится природными красотами и современными удобствами, отелями вдоль побережья с комфортным проживанием, а также историческими и культурными богатствами. Мы с радостью познакомим вас с ним!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Олеся
Олеся
4 ноя 2025
Рассказчика как такового нет, забрал от отеля водитель, привез в порт, а на борту был просто русскоговорящий парень, который отвечал на вопросы, если такие возникли 🤔 сама экскурсия замечательная, рекомендую 👍 кто любит красоту моря, тот будет доволен! Кормили вкусно, все вовремя, команда яхты отличная! А вот организатор Мустафа очень тяжёлый на обратную связь! Информацию пришлось узнавать через поддержку
В
Виктор
8 окт 2025
С Аланьи ехать на север чтоб прокатится на кораблике того не стоит. Катаешься 5 часов в пути 8 часов
