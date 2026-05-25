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Групповая
Бирюзовый рай: на остров Салуада - из Аланьи
Позвольте себе день без суеты - только море, солнце и незабываемые пейзажи
Начало: У вашего отеля
«9:45 — отплытие, курс на остров Сулуада (в пути около 45 мин)»
4 июл в 04:30
6 июл в 04:30
€44 за человека
Групповая
Из Аланьи - на встречу с древними царствами
Посетить Миру и Демре и на яхте добраться к острову Кекова
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка к острову Кекова»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
5 июл в 01:30
7 июл в 01:30
€37 за человека
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4%
Групповая
Из Аланьи - в древнюю Миру и на остров Кекова
Исследовать памятники прошлого и скрытые под водой руины
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 03:00
5 июл в 03:00
7 июл в 03:00
€48
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К организаторам претензий нет. Водитель замечательный. Скорее неоправданные ожидания, очень длительная дорога к небольшому острову, к которому причаливают десятки кораблей
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Всего 1 отзыв в Аланье в категории "На острова"
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «На острова»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июле 2026
Сейчас в Аланье в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 48 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.52 из 5
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